Côte d’Ivoire : Konnie Touré rend gloire à Dieu pour ses 42 piges

La présentatrice ivoirienne, Konnie Touré a célébré le vendredi 26 janvier son 42ème anniversaire de naissance. Dans un post sur sa page Facebook, elle a traduit sa reconnaissance à Dieu pour ce jour exceptionnel.

Konnie Touré adresse ses remerciements à Dieu pour ses 42 ans

C’est une grande bénédiction de voir chaque jour le lever du soleil. Et celui grâce à qui les hommes et les femmes ont le souffle de vie est Dieu. Il est primordial de lui adresser au quotidien nos gratitudes pour ce qu’il fait dans nos vies. Il est d’autant plus important de lui dire encore merci lorsque nous célébrons nos anniversaires.

La femme de l’ancien taekwondo in britannique-français d’origine ivoirenne, Mahama Abdoul Fatah Cho a soufflé une bougie de plus le vendredi 26 janvier. Et l’âge de Konnie Touré est passé à présent à 42 ans. Pour sacrifier à la tradition, la présentatrice ivoirienne a marqué une pause pour traduire sa reconnaissance à l’éternel. Elle l’a fait sur sa page Facebook à travers une publication en ce jour mémorable. ‘’42 ans aujourd’hui MashAllah. Ya Rabbi, que je TE suis reconnaissante ! Merci vraiment. Merci seulement. Merci tellement. Pour tout. Pour ce qui a été, ce qui est, ce qui sera’’, écrit-elle.

Elle a aussi dit à Dieu: ‘’Merci pour lui (NDLR : son mari), pour ma famille, mon travail, mes amis, mes iKônes, mes succès, mes expériences’’. Et de poursuivre : ‘’Merci pour LA VIE. Tout le reste est dans TA main. Alhamdulilah Alhamdulilah Alhamdulilah’’. Konnie Touré a eu également une pensée pour Arafat DJ qui s’il était encore vivant allait fêter son 38ème anniversaire de naissance. L’époux de la femme de média la plus influente de Côte d’Ivoire lui a envoyé un message. ‘’Joyeux Jour de la Terre bébé !! Sache que je te célèbre depuis le jour de notre mariage’’, adresse-t-il sur sa page Facebook.