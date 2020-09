Côte d’Ivoire : Koua Justin, administrateur des services financiers en service à Korhogo a été mis aux arrêts. Les raisons

Koua Justin, administrateur des services financiers en service à Korhogo a été mis aux arrêts en fin de semaine pendant qu’il se trouvait à son bureau. Militant actif du front populaire ivoirien ( FPI ) et dévoué partisan de Laurent Gbagbo, l’arrestation de Koua Justin fait la une de la toile.

Des photos le montrant dans son lieu de détention ont profondément ému la toile. On y voit Koua Justin, assis à même le sol, visiblement mal en point et le regard hagard. À côté de lui, sa bouteille d’eau et des affaires dans un sachet. On se souvient que l’homme a été victime d’un grave accident dont il ne s’est pas encore totalement remis. Ces photos ont profondément ému la toile qui ne comprend pas le motif de l’arrestation de Koua Justin.

“Justin Koua a été inculpé pour troubles à l’ordre public et complicité de destructions de biens publics et biens privés commis courant Août et Septembre 2020. Il a été placé en détention ce soir à la prison de Korhogo où il vient d’arriver” dit Maître Ange Rodrigue Dadje. Selon certains cyberactivistes proches de l’opposition dont Marco Yao et Boubacar Kamara, le militant du FPI n’était même pas à Korhogo au moment de la marche qu’on lui reproche d’avoir organisé.

Koua Justin vient donc grossir le rang des militants de l’opposition emprisonnés en Côte d’Ivoire. Espérons qu’il sera rapidement jugé et que le droit sera dit afin que Koua Justin puisse poursuivre ses son traitement médical.

Sapel MONE

