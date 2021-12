Côte d’Ivoire: l’ annonce de la signature de plusieurs Accords de coopération entre le pays d’Houphouët-Boigny et celui de Nelson Mandela

Le Président d’Afrique du Sud est en visite en Côte d’Ivoire, du 1er au 3 décembre 2021. Au terme de ce séjour, on annonce la signature de plusieurs Accords de coopération entre le pays d’Houphouët-Boigny et celui de Nelson Mandela, rapporte le confrère Sylvain Namoya dans citoday.net.

Bien avant, il faut savoir que les échanges globaux s’élèvent à 370,908 milliards de francs CFA en 2020, contre 291,030 en 2019, soit une augmentation de 79,878 milliards de francs CFA, selon une note du ministère d’Etat ministère ivoirien des Affaires étrangères. La balance commerciale reste toujours excédentaire au profit de la Côte d’Ivoire. Les produits exportés par la Côte d’Ivoire sont le caoutchouc, la noix de cajou, le bois et le cacao transformés, les huiles essentielles et les produits plastiques.

Les produits importés par la Côte d’Ivoire sont essentiellement les biens d’équipement et de consommation, les produits pharmaceutiques, pétroliers et chimiques, les matériaux de construction, les papiers, cartons et plastiques.

Aujourd’hui, il s’agit pour les deux pays, de veiller à la mise en œuvre effective des Accords signés et poursuivre les négociations sur les vingt-et-un (21) projets d’Accords de Coopération en cours, afin de les finaliser et les soumettre à signature. A cela il faut ajouter la prise des mesures nécessaires pour promouvoir davantage le commerce et les investissements bilatéraux. Sans oublier d’intensifier la coopération entre les communautés universitaires et scientifiques et la mobilisation des moyens matériels et humains disponibles dans les deux pays pour répondre aux défis liés à la formation, au chômage et à l’emploi etc.

LES PRINCIPAUX ACCORDS DE COOPÉRATION EN VIGUEUR

– Accord portant création de la Grande Commission Mixte de Coopération ivoiro-sud-africaine, signé le 05 décembre 2015 ;

– Convention de coopération entre le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire et le Gouvernement de la République d’Afrique du Sud pour la gestion technique du parc animalier d’Abokouamékro, signé le 26 juillet 1990 ;

– Mémorandum d’entente en matière d’exploitation des services aériens, signé le 30 juillet 1993 ;

– Accord portant établissement des relations diplomatiques entre la République de Côte d’Ivoire et la République d’Afrique du Sud, signé le 21 mai 1992 ;

– Un projet de Mémorandum d’entente en matière technique et économique a été finalisé le 13 février 2017, à Abidjan, par les deux parties ;

– Par ailleurs, les deux pays ont procédé à la suppression de visas pour les détenteurs de passeports diplomatiques ou de service pour un séjour n’excédant pas 30 jours.

