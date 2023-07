Côte d’Ivoire: l’ Autorité National de la presse (ANP) explique les 16 articles modifiés de la loi sur la presse. reformule la phrase

L’Autorité Nationale de la Presse (ANP) a présenté lors de la 20ème session de l’ANP Academy, tenue au siège de l’institution le 26 juillet 2023, les 16 articles modifiés de la loi sur la presse en Côte d’Ivoire. Cette révision vise à rendre la loi plus favorable et faciliter l’exercice du métier de journaliste pour parvenir à une presse libre et indépendante.

La loi N°2017-867 du 27 décembre 2017, entrée en vigueur le 2 mars 2018, avait été modifiée par la loi N°2022-978 du 20 décembre 2022, mais elle avait été accueillie timidement en raison de certains articles difficiles à comprendre et à appliquer. L’ANP a donc entrepris de simplifier ces articles pour rendre la loi plus favorable à l’exercice du journalisme.

Yao Evelyne, sous-directrice du contentieux à l’ANP, a souligné que la loi actuelle offre un cadre favorable à la profession, mais il est essentiel que les acteurs du secteur la respectent afin d’aboutir à une presse indépendante, professionnelle, responsable et crédible.

Samba Koné, président de l’ANP, a également souligné le rôle de l’ANP Academy dans l’amélioration du fonctionnement de l’institution et dans le rapprochement avec les professionnels de la presse.

Konaté Doh, Sous-Directeur de l’ANP, a quant à lui, adressé des recommandations aux journalistes présents, en particulier concernant le traitement de l’information en période électorale, les invitant à être prudents dans leurs écrits.

Parmi les principales modifications apportées aux articles de la loi sur la presse, on trouve la simplification des formalités pour la constitution des entreprises de presse, l’exclusion de la garde à vue, de la détention préventive et de l’emprisonnement pour les infractions commises par voie de presse, la réduction significative des sanctions pécuniaires, la limitation de la publicité à 40% de l’article, et l’octroi d’un droit de réponse à toute personne morale et physique.

L’ANP, en tant qu’instance de régulation de la presse écrite et des productions d’informations numériques en Côte d’Ivoire, vise à réguler le secteur de la presse dans le pays.