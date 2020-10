L’Autorité nationale de la presse (ANP) a procédé, vendredi 09 octobre 2020, à son siège à Abidjan-Cocody, au tirage au sort de détermination de l’ordre de publication des messages de campagne des candidats à l’élection du président de la République dans les organes de presse de service public.

Ce tirage a été certifié par le président de la commission paritaire de la chambre nationale des commissaires de justice de Côte d’Ivoire, Me Cissé Yao Jules.

Ainsi, le candidat du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI-RDA), Henry Konan Bédié, passera en premier, suivi du candidat du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), Alassane Ouattara, puis celui du Front populaire ivoirien (FPI), Affi N’guessan Pascal, et enfin le candidat indépendant, Kouadio Konan Bertin.

Le président de l’ANP, Samba Koné a rassuré que « l’ANP veille et veillera à l’égalité d’accès et de traitement équitable des candidats aux organes de service publics que sont Fraternité Matin et l’Agence ivoirienne de presse (AIP) ». Il a demandé aux différents candidats “de concevoir leurs messages, de les faire valider à l’ANP et de les déposer à temps auprès des organes afin de tirer profit des espaces” qui leur seront réservés.

Représentant le président de la Commission électorale indépendante (CEI), Salimata Sanogo Porquet, également troisième vice-présidente de ladite structure, a demandé que la presse soit ouverte à tous et équitable afin de favoriser la paix. “La cohésion sociale ne peut venir que de par vous les médias”, a-t-elle insisté.

Le tirage au sort de détermination de l’ordre de publication des messages de campagne des candidats à l’élection du président de la République dans les organes officiels de presse répond à une exigence du code électoral qui énonce en son article 30, l’égalité d’accès aux dits médias et garantie par l’ANP et la Haute autorité de la communication audiovisuelle (HACA).

Abidjan.net

