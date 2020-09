Côte d’Ivoire: la CEI donne le nombre d’électeurs pour le scrutin

La Commission Electorale Indépendante (CEI) a rendu public ce mardi 29 septembre 2020, la liste électorale définitive.

La Commission Electorale Indépendante (CEI) a procédé, du 10 juin 2020 au 05 juillet 2020,au recensement des électeurs en Côte d’Ivoire et à l’étranger. En prélude à cette phase importante du processus électoral, la Commission électorale Indépendante avait organisé, sous l’égide du système des Nations Unies, représenté par le PNUD, plusieurs rencontres d’échanges avec les acteurs du processus, à savoir la presse, la société civile et les partis politiques.

A l’issue de la rencontre du 6 mai 2020, avec ces derniers, au siège du PNUD à Abidjan-Plateau, la Commission Electorale Indépendante a accédé à leurs requêtes de voir tous les Lieux de Vote (LV) ériger en Centres de Recensement(CR), d’élargir le nombre de pièces requises pour s’inscrire sur la liste électorale et la prorogation de la durée de recensement électoral.

Ainsi, l’opération s’est déroulée dans10848 Centres de Recensement sur le territoire national et 84 Centres de Recensement à l’Etranger. Et, en ce qui concerne les pièces requises, en plus de la carte nationale d’identité il a été autorisé, le Certificat de Nationalité Ivoirienne, l’attestation d’identité, le récépissé d’enrôlement pour l’obtention de la Carte nationale d’identité délivré par l’ex-ONI ou l’actuel ONECI pour ce qui est des requérants en Côte d’Ivoire.

A l’étranger, en plus de la Carte Consulaire, il a été autorisé, la Carte nationale d’identité et le passeport biométrique. La période de recensement, initialement prévue du 10 Juin 2020 au 24 Juin 2020, a dû être prorogée, à deux reprises, du 24 au 30 juin, puis du 30 juin au 05 juillet 2020, Passant ainsi, d’une durée de 15 jours d’enrôlement à 27 jours.

C’est avec le même souci d’inclusivité et le même état d’esprit d’ouverture que le 29 juillet 2020, à son siège d’Abidjan, la Commission Electorale Indépendante a réservé la primeur de la Liste Electorale Provisoire(LEP) aux partis politiques en la leur remettant sur support numérique, avant sa publication par voie d’affichage, dans tous les lieux de vote, du 1erau 04 août 2020.

La Liste Electorale Provisoire (LEP) comptait: 7503095 électeurs avec 907305 nouveaux inscrits Cette Liste provisoire a été immédiatement affichée dans tous les Centres de Recensement sur le territoire national et à l’étranger afin d’ouvrir le contentieux de la liste électorale.

Préalablement ouverte du 05 au 07 aout 2020, la période du contentieux sur la LEP a été également prorogée, sur requête des partis politiques, jusqu’au 11 aout 2020 ,afin de permettre à tous les requérants de disposer de plus temps pour des réclamations ou des observations.

A l’issue de ce contentieux, qui du reste a enregistré un nombre significatif de réclamations (13307 au total), la Commission Electorale Indépendante est heureuse de vous annoncer qu’elle a arrêté, le jeudi 24 septembre 2020, la Liste Electorale Définitive(LED) qui servira pour la tenue du scrutin présidentiel du 31 octobre 2020:

Nombre d’électeurs de La liste électorale 2020:749. 5082

Nombre d’électeurs en Côte d’Ivoire: 739. 7413

Nombre d’électeurs à l’étranger: 97. 669

La Commission Electorale Indépendante se félicite de ces chiffres records et renouvelle sa gratitude aux ivoiriens et à tous ses partenaires notamment, les partis politiques, les organisations de la société civile et les Partenaires Techniques et Financiers Extérieurs qui l’accompagnent dans la conduite du processus électoral pour leur forte implication.

Ce bond substantiel du nombre d’électeurs inscrits sur la Liste Electorale Définitive (hausse de 13,6%) a conduit la Commission Electorale Indépendante à réajuster la cartographie électorale à savoir le nombre de Lieux et de Bureaux de vote en Côte d’Ivoire et à l’Etranger.

Ainsi le répertoire des lieux de vote et bureaux de vote compte désormais :

-Nombre total de Lieux de Vote: 10815

-Nombre de Lieux de Vote en Côte d’Ivoire: 10759

-Nombre de Lieux de Vote à l’Etranger: 56

-Nombre de total de Bureaux de Vote:223813

-Nombre de Bureaux de vote en Côte d’Ivoire: 22135

-Nombre de Bureaux de vote à l’étranger:246

Je voudrais rappeler, par ailleurs, que conformément à l’Article 18 de la Loi portant Composition, Organisation, Attribution et Fonctionnement de l’Institution, la Commission électorale Indépendante a procédé, du 15 au 22 septembre 2020, au renouvellement des bureaux de ses Commissions Electorales Locales en Côte d’Ivoire et à l’Etranger.

Ce sont justement ces commissions locales qui procéderont à la distribution des cartes d’électeur aux anciens et aux nouveaux électeurs dans tous les Lieux d’enrôlement.

Mesdames et Messieurs, Comme vous pouvez le constater, la Commission Electorale Indépendante se dirige inéluctablement vers la date du 31 octobre 2020, date constitutionnelle de tenue de l’élection du Président de la République, dans le strict respect des différents maillons de son chronogramme prévisionnel que nous vous avions communiqué en son temps.

Nous nous retrouverons, bientôt, pour vous présenter les prochaines étapes du processus électoral, et notamment, le Mode Opératoire du déroulement du scrutin. Bien évidemment, après l’avoir porté à la connaissance des partis politiques et des quatre candidats à l’élection du Président de la République.

