Côte d’Ivoire: la Chronique de Fernand Dédeh

À Barthelemy Zouzoua Inabo: De Douala, j’apprends que l’Etat de Côte d’Ivoire a débloqué les fonds COGES. Des lourdeurs administratives ont retardé la mise à disposition des 4,7 milliards prévus pour le premier trimestre. Le paiement des COGES a commencé. La contre-partie, c’est la gestion rigoureuse. L’argent de l’Ecole aux écoles.

Je suis à Douala. Je suis dans mon bain-foot. Focus sur la CAN2021.

Le Cameroun a pulvérisé l’Ethiopie (4-1) pour la deuxième journée des matches de poule et se qualifie du coup, pour les huitièmes de finale . Un match plaisant en raison de la générosité dans l’effort des Ethiopiens. Les Walya ont mené très tôt à la marque obligeant les Lions Indomptables à sortir de leur torpeur. Les atout-maîtres de l’axe offensif du pays organisateur, Vincent Aboubacar et Toko Ekambi ont fait la différence. Auteurs de deux buts chacun dans ce match. Vincent Aboubacar, avec quatre (buts) en deux matches, prend la tête des meilleurs buteurs.

Dans la même poule, le Burkina Faso a battu le Cap-Vert et se positionne pour la qualification pour le second tour. Les Etalons ont désormais trois points + 0, tout comme leurs adversaires du jour, les Requins Bleus. Les Etalons ont un calendrier favorable. Ils jouent l’Ethiopie, qui a déjà deux défaites pour la dernière journée. Quand le Cap Vert devra aller chercher sa qualification face au Cameroun.

Une CAN Covid19, troublée par l’arbitre Janny Sikazwe

La CAF a été rejeté la réserve de la Tunisie après le match contre le Mali, le mercredi 13 janvier 2022. Pour des raisons encore inconnues, l’arbitre zambien Janny Sikazwe a arrêté la rencontre avant terme. Le Mali menait alors par 1-0. Les officiels CAF ont proposé aux deux équipes la reprise du match. Les Maliens sont bien revenus sur l’aire de jeu. Mais pas les Tunisiens. La décision de la CAF est tombée: « homologation du résultat acquis sur le terrain. ». Pour ce qui concerne l’arbitre, aucune décision encore prise. « Une chose après l’autre », selon une source à la CAF.

Les anciens internationaux impliqués

Les Eléphants de Côte d’Ivoire peuvent assurer leur qualification en 1/8 ème de finale ce dimanche 16 janvier 2022, face à la Sierra-Leone. Pour cela, il faut respecter l’adversaire, tirer les leçons du match contre la Guinée Équatoriale, corriger rapidement les points faibles et consolider les points forts. Patrice Beaumelle a vu l’Algérie peiner devant la Sierra Leone. Le champion en titre a été surpris par la résistance et la capacité de réaction Leone Star. La Côte d’Ivoire sait donc à quoi s’en tenir. L’union fait la force. Des anciens internationaux font bloc autour de l’équipe nationale. L’ambiance est bonne. Didier Drogba, Tiené Siaka, Doumbia Seydou, pour ne citer que ceux-là, partagent le quotidien et les vestiaires des joueurs. Échanges d’expérience, motivation. « À chaque fois que les joueurs portent le maillot national, à chaque fois qu’ils foulent une pelouse, ils sont les ambassadeurs de la Côte d’Ivoire. Nous sommes tous derrière eux. Nous avons une très belle équipe, mélange de joueurs expérimentés et de jeunes, qui sont pour certains, a leur première CAN. Mais ils arrivent avec beaucoup de détermination. ». Didier Drogba, le capitaine, se sent impliqué et transmet sa hargne et son vécu de la haute compétition aux jeunes.

Les merveilles de… ADO…

Pour ceux qui veulent tout savoir de ce qui se passe dans le camp de loges des joueurs, quelques biscuits. Pour cette journée du vendredi 14 janvier 2022, il est prévu des soins pour les athlètes, une séance vidéo, les test PCR pour la Covid19, la partie stressante bide cette CAN au Cameroun, séance de prière, le déjeuner suivi du repos. À propos de la restauration, le groupe a retrouvé ADO, oui, oui, ADO mais lui, se prénomme Étienne. Il est le maître-cuisinier. Éloigné du groupe pour cause de Covid19, il est aujourd’hui opérationnel et les joueurs se régalent.

Dans l’après-midi, entraînement à 17 h, dîner, soins, puis, tout le monde en chambre à 23 h.

Je suis cette CAN, j’observe l’équipe nationale et j’ai une pensée très forte pour un homme, un passionné, Augustin Sidy Diallo. Absent mais présent dans nos esprits et nos cœurs. Il aimait particulièrement l’équipe nationale. Il faisait fusion avec elle. Première CAN sans lui, depuis 2011…

