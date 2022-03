Côte d’Ivoire : la chronique de Fernand Dédeh

À Barthelemy Zouzoua Inabo: La Côte d’Ivoire est en passe de gagner la guerre contre la Covid19. Le conseil national de sécurité vient de confirmer ce que l’opinion publique savait déjà: le recul de la Covid19.

Quand un ministre interpelle son collègue et que le courrier tombe dans le domaine public, c’est que la coupe est pleine…

Retour en arrière. Le 23 mars 2020, dans un discours à la nation, ton Camarade annonce des mesures draconiennes de lutte contre la Covid19. La vie s’arrête ou presque dans le pays.

Deux ans plus tard, ces mesures tombent dans le domaine de l’histoire. On en parle aujourd’hui en rigolant. Les efforts conjugués du gouvernement et des citoyens ont porté leurs fruits. Le Conseil national de sécurité vient de décider en effet:

1- Le port du masque n’est plus obligatoire, sauf dans les endroits clos et lors des grands rassemblements ;

2- Les voyageurs à destination de la Côte d’Ivoire présentant la preuve d’une vaccination complète seront dispensés de test PCR ;

3- Les participants aux cérémonies et spectacles présentant la preuve de la vaccination complète seront dispensés de test antigénique.

À la date du mercredi 23 mars 2022, la Côte d’Ivoire dénombrait 81 675 cas confirmés de COVID-19 dont 80 846 guéris, 796 décès et 24 cas actifs. En plus, l’évolution de la maladie montre que le nombre de nouveaux cas connaît une baisse significative, la moyenne de taux de positivité est actuellement de 1%. Le taux de guérison de 99%.

On peut recommencer à vivre normalement en Côte d’Ivoire, en demeurant vigilant, cependant.

Vigilance et coup de sang au ministère des Transports. C’est le cas de le dire, le patron de ce département n’est pas content des affectations opérées par sa collègue de la Fonction publique et le fait savoir. Tant que ça se passe entre-eux, c’est la gestion normale des choses. Quand les courriers tombent dans le domaine public, c’est que le point de rupture est atteint.

Il y a quelques mois, c’était le ministre de la Justice qui interpellerait son collègue chargé de la lutte contre la corruption sur les accusations de corruption supposée des magistrats.

Le courrier du ministre des Transports révèle au moins deux choses:

1- Affectation massive des fonctionnaires dans les ministères sans concertation préalable et surtout, affectation des fonctionnaires dont les profils ne cadrent pas avec les postes de travail

2- L’affectation dans les ministères, du personnel du secteur Education-formation. Les lycées et collèges manquent d’enseignants à travers le pays et à Abidjan, les petits arrangements confinent les compétences dans les bureaux.

Tout le monde veut rester à Abidjan.

Parle à ton Camarade oh…

Un mot de Sport et de football. Si vous êtes un passionné, vous n’allez pas vous ennuyer ce vendredi 25 mars 2022. Vous avez le choix entre les matches aller du dernier tour de qualification du mondial 2022, Zone Afrique et le match amical France-Côte d’Ivoire. Feu à Douala (Cameroun-Algérie), à Kinshasa, (RDC-Maroc), à Bamako (Mali-Tunisie), au Ghana (Ghana-Nigéria) et au Caire (Egypte-Senegal).

En Europe, grosse surprise, l’Italie, championne d’Europe en titre ne sera pas au Qatar. Le football, quand tu nous tiens!

Comments

comments