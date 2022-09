Côte d’Ivoire: la conversation entre la diva Aicha Koné et le président Gbagbo qui secoue la toile

Après l’hommage rendu au président malien, la Diva s’est exprimé sur sa page ce jour après sa conversation avec le président Gbagbo, AbidjanTv.Net relaie ses dits. Après l’hommage rendu au président malien, la Diva s’est exprimé sur sa page ce jour après sa conversation avec le président Gbagbo, AbidjanTv.Net relaie ses dits.

Mon frère Laurent Gbagbo est un homme très bon,

Pendant la guerre ,tous les dioula étrangers ou pas ont été protégés mais c’est sa femme qui n’aimait pas les autres .

J’ai toujours été son ami .

Quand j’ai chanté Assimi Goïta, il m’a appelé et m’a dit ma sœur Aïcha si la France ne m’avait pas dégagé du pouvoir j’allais tout faire pour soutenir le combat de ce jeune homme .

Il m’a honoré, et je peux mourrir tranquillement et j’aimerai le rencontrer si c’est possible.