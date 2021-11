Côte d’Ivoire: La côtière assaillit par une protestation

La ville côtière envahit par des manifestants exprimant leurs ras-le-bol de l’agissements des douaniers ivoiriens.

Sassandra ville côtière du Sud-Ouest ivoirien à 80 km de San Pedro est paralysée depuis les premières heures de ce Vendredi, la raison principale de cette situation inhabituelle est qu’il s’agit d’un mouvement d’humeur de l’ensemble des transporteurs et des commerçants de la ville qui manifestent ainsi leur mécontentement à l’endroit des services de douane de ladite localité. Conséquences, aucun taxi-ville ne circule, ceux qui desservent les villages et campements environnants sont aux arrêts, les cars et mini bus pour Abidjan ont aussi déposé les clés et toutes les boutiques, magasins et commerces de la ville sont fermés ainsi que le grand marché de la ville. En somme, en dehors des services publics et administratifs c’est à une petite opération ville morte qu’il est donné de voir ce matin selon plusieurs sources jointes sur place. Selon des responsables des syndicats de commerçants et des transporteurs avec qui nous avons échangé au téléphone, ils protestent contre un corridor selon leurs termes, “illégalement installé” par la douane dans le village de Zegban situé à 76 km de Sassandra sur l’axe qui conduit à Abidjan par la côtière. “Les douaniers prennent jusqu’à 100 mille francs avant de laisser passer les véhicules de transport communément appelés Vario et 80 mille pour les Massas. Si vous ne payez pas vous passez jusqu’à 04h chrono à cet endroit. Les commerçants sont obligés de se cotiser pour payer ces montants. En conséquence le coût de la vie est devenu très élevé et on ne s’en sort plus” a expliqué l’un des responsables syndicaux qui a ajouté que c’est par solidarité que tous les acteurs issus de différents secteurs d’activité ont accepté de se joindre au mouvement. Nos tentatives pour rentrer en contact avec les responsables locaux de la douane n’ont pas abouti. Au moment où nous mettions en ligne, le préfet de région recevait dans ses bureaux des membres des différents syndicats pour régler la situation.

DD

Comments

comments