Côte d’Ivoire: la CRDP invite le chef de l’Etat à renoncer à son projet de modification de la constitution

La Coalition pour la Démocratie, la Réconciliation et la Paix (CRDP) a à travers son porte-parole, Dr Ahizi Aka Daniel, invité le chef de l’Etat, Alassane Ouattara à renoncer à son projet de modification de la Constitution, ce mardi 21 janvier lors d’une conférence de presse à la maison du PDCI à Cocody.

« La CRDP monte au créneau et invite le chef de l’Etat à renoncer à son projet de tripatouillage de la Constitution » a déclaré Dr Ahizi Aka Daniel.

Cette coalition des partis de l’opposition ivoirienne estime que la modification de la constitution dans le contexte actuel va exacerber les tensions et accentuer les divisions; car « notre pays ayant plutôt besoin de se rassembler et de s’unir autour d’un idéal de paix et de réconciliation comme le stipule le préambule de notre constitution ».

À en croire le porte-parole de la CRDP, ce projet de modification de constitution cacherait une idée de candidature pour un troisième mandat d’Alassane Ouattara.

« A la vérité, un troisième mandat n’est guère envisageable au regard des articles 55 et 183 de la constitution actuelle » a-t-il rappelé. Avant d’ajouter qu’en « proposant une nouvelle constitution le président de la République veut s’offrir la possibilité de recourir à l’argument facile et fallacieux, de pouvoir se représenter à la prochaine élection présidentielle, en narguant que, toute nouvelle constitution qui génère une nouvelle république remet tous les candidats à égalité ».

Il a saisi de cette rencontre avec les journalistes pour annoncer “des actions légales” pour empêcher ce projet de modification de la constitution.

« la CRDP utilisera toutes les dispositions légales pour s’opposer à ce projet inique de modification de la constitution de notre pays au cours de cette année électorale par le pouvoir RHDP unifié » a conclu le porte-parole.

