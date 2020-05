Côte d’Ivoire: la flèche de Nathalie Yamb au RHDP « En pensant faire du bien à Gon Coulibaly, ils enfoncent Ouattara »

Nathalie Yamb, proche de Mamadou Koulibaly a envoyé une pique à Amadou Gon à Paris, depuis le 2 mai 2020, pour un contrôle médical et au RHDP.

« Amadou Gon Coulibaly est un grand serviteur de l’État français. Il a des droits que vous, vous n’avez pas. Les frontières sont fermées, non? Le bilan santé du gouvernement Ouattara est étincelant non? Et tu vas te soigner à l’étranger? C’est nouveau ça! Et de quel malade est-il question ici? Le communiqué officiel parle de « contrôle de santé »… Le mensonge rattrape toujours », a déclaré Nathalie Yamb, sur son compte twetter le dimanche 3 mai 2020.

Une sortie qui fait suite à l’évacuation du premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly vers la France depuis le samedi 2 mai 2020.

Le 24 mars dernier, le premier ministre ivoirien, s’était mis en quarantaine après un contact avec une personne déclarée positive au Covid-19. Après cet auto-confinement, la primature ivoirienne a annoncé à nouveau dans un communiqué le 30 mars dernier que le chef du gouvernement ivoirien a été testé négatif à deux reprises à la maladie à Coronavirus.

« Marrant! En pensant faire du bien à AGC, ils enfoncent Ouattara. On se souvient tous que celui-ci a dit le 23 mars que le non respect des consignes était le + grand ennemi et que tout le monde est égal devant la loi. Or donc on viole la fermeture des frontières sans urgence? »

Âgé de 61 ans, M. Gon Coulibaly, qui est le premier ministre ivoirien depuis 2017, a été désigné comme candidat du Rassemblement des Houphouëtistes pour la démocratie et la paix ( RHDP, parti d’Alassane Ouattara) à la présidentielle d’octobre prochain.

