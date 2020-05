Côte d’Ivoire : la flèche d’un fidèle Musulman contre l’Imam qui s’est récemment dressé contre les Chrétiens

Un fidèle Musulman se déchaîne contre un imam suite à sa vidéo dans laquelle il incite à la haine religieuse. Pour le fidèle musulman dont le nom ne nous a pas été révélé, l’Imam n’aurait pas dû se baser sur des rumeurs.

Ci dessous les propos comme recueillis par AbidjanTV ce jeudi 20 mai 2020.

“Pour moi, on ne peut axer un prêche sur des rumeurs qui ne viennent pas de responsables chrétiens. On ne peut répondre à une rumeur qui est adressée aux autorités politiques et non aux musulmans. Si quelqu’un devrait à répondre c est bien les autorités politiques qui après constat, ont estimé qu on pouvait amoindrir les mesures car c’est à elles qu’il est reproché de favoriser une communauté religieuse par rapport à une autre.

Il faut faire très attention quand on est une personnalité religieuse, quand on sait surtout que c’est là qu’on retrouve le plus de fanatiques, très souvent, qui aiment la religion mais qui en ignorent les fondements. L’Islam est une religion de tolérance, de grande tolérance et personne n’ignore la preuve que les musulmans ont donnés pendant les différentes crises que nous avons connues.

Pour un imam, dire qu’on s’en fout des chrétiens, me paraît un peu maladroit et j’en suis un peu gêné. Le musulman est celui qui est tolérant et a de la retenue face à n’importe quel débordement. Attention, on a souvent tendance à confondre Dioula et musulman sinon beaucoup de nos autorités du Nord et d’ailleurs sont des chrétiens (Guillaume Soro, Laurent Dona Fologo.Thiam, Bruno Koné, etc) et certaines autres dont les épouses sont des chrétiennes (Première dame Dominique Ouattara, madame Soro, madame Hambak, Dagri, etc..)

Un religieux ne doit pas répondre à la petite rumeur du quartier qui n’engage d’ailleurs aucune autorité chrétienne et de surcroît vise les autorités et non les musulmans.

Les problèmes de religion sont très délicats donc si j’ai pu offenser quelqu’un je’m excuse. Je voulais juste donner mon opinion.”

