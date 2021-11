Côte d”‘Ivoire : “la forte pluie qui s’est abattue sur Abidjan, l’indenié vient de “mettre drap ” sur le Gourou du Restaurant” ( El Hadj Mamadou Traore )

L’opposant politique professeur El Hadj Mamadou Traore n’a pas pu se taire sur la forte pluie qui s’est abattue sur Abidjan ce lundi, selon l’homme, cette saison pluvieuse vient de coller la honte au visage des autorités ivoiriennes. “La forte pluie qui s’est abattue sur Abidjan, l’indenié vient de “mettre drap ” sur le Gourou du Restaurant”.

“Ah que la critique est aisée mais l’art difficile!

Ne sont ce pas nos amis du Restaurant, quand ils étaient dans la Case, qui disaient que Gbagbo ne valait rien parce qu’il n’arrivait pas à dompter cette voie de l’indenié ?

Ne sont ce pas eux,à l’arrivée de leur Gourou au pouvoir, qui disaient que ce dernier, avec les ingénieurs qu’il a,allait mettre fin au calvaire de ceux qui empruntent cette voie pendant les saisons pluvieuses?

Et ,au début du mandat du Gourou du Restaurant, nous avons assisté à des travaux d’hercule pour ,dit-on,dompter cette voie.

Et ,comme à leurs habitudes,les ouialles du Gourou du Restaurant ont chanté sur tous les toits, l’expertise et l’intelligence extraordinaire de leur demi-dieu.

Aujourd’hui, avec la forte pluie qui s’est abattue sur Abidjan, l’indenié vient de “mettre drap ” sur le Gourou du Restaurant.

Que disent nos mendiants du Restaurant ?”

Notons que d’importants dégâts matériels ont été enregistré à la suite de cette forte pluie.

Sapel

