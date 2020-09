Côte d’Ivoire: la liste des candidats pour le scrutin

VOICI LA LISTE DES CANDIDATS A L’ELECTION PRÉSIDENTIELLE DE 2020 SELON LE CALENDRIER DE DÉPÔT DES CANDIDATURES

01 ALASSANE OUATTARA (RHDP)

02 KOFFI KOUAME ARMAND (P.D.S.P.C.I)

03 KOUADIO KONAN Bertin (KKB) (INDEPENDANT)

04 AFFI N’GUESSAN (FPI )

05 ATHACOU KONAN JEAN REMY (INDEPENDANT)

06 Thésphile SOKO WAZA (LA VOIX, LA VOIX DES SANS VOIX)

07 MEITE MAMIOUDOU (P.P.R- AFRICA )

08 BEDIE KONAN AIME HENRI (PDCI)

09 TOKPA MIMPLEU FELIX (INDEPENDANT)

10 GUEU CELESTIN (INDEPENDANT)

11 BESSI M’BOUKE BENJAMIN (INDEPENDANT )

12 ME N’GUESSAN (INDEPENDANT )

13 SOKO KOHI (INDEPENDANT)

14 YERE LOBOGNON PIERRE (INDEPENDANT )

15 AMON-TANOH BENOIT MARCEL (INDEPENDANT )

16 DJATCHI DIDO EDOUARD ( INDEPENDANT)

17 AHOUA STALLONE (INDEPENDANT )

18 GOHOUROU ZIAUO ( PARTI ECOLOGIQUE DE CLAUDE-FRANCOIS CI) (PECI)

19 GBOWLI DJEWLE MARCEL PAUL-AARON ( MOUVEMENT DEMOCRATIQUE ET SOCIAL) (MDS)

20 TOURE SIAKA (INDÉPENDANT)

21 ROGER BANHI (INDEPENDANT)

22 NIADIGA MADELINE EPSE BLEY (RASSEMBLEMENT POUR LA DEMOCRATIE ET LA PAIX RDP)

23 SERI GAUZE BERTIN (PLATEFORME LA3 VOIX )

24 GNAMIEN KONAN ( LA NOUVELLE CÔTE D’IVOIRE )

25 GBAGBO LAURENT

26 DJIBRE SERGE FRANCK AIME ( INDEPENDANT)

27 BLADI DESSIHE MARIE- CARINE EPSE DAVISON (NICIN )

28 MABRI TOIKEUSE ALBERT ABDALLAH (U.D.P.C.I )

29 SORO KIGBAFORI GUILLAUME (GENERATIONS ET PEUPLES SOLIDAIRES GPS)

30 KOUADIO KOUABENA WILFRIED DELAFOSSE ( R.E.E.L)

31 FIENI KOFFI KEVIN (INDÉPENDANT)

32 GNANGBO KACOU (INDÉPENDANT)

33 GUEDE JOSEE ABEL (PARTI IVOIRIENBDES DROITS AUTHENTIQUES PIDA)

34 DJE BI DJE OLIVIER VAMY (INDÉPENDANT)

35 MAMADOU KOULIBALY (LIDER)

36 KONAN KOUADIO SIMEON (INITIATIVE POUR LA PAIX EN CI,IPPCI)

