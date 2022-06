Côte d’Ivoire: la LONACI Et La FIF Améliorent Leur Collaboration

Le Directeur Général de la Loterie nationale de Côte d’Ivoire (LONACI), M. Dramane Coulibaly a reçu en audience ce mercredi le président de la Fédération ivoirienne de Football (FIF), M. Yacine Idriss Diallo. Au menu des échanges, l’amélioration du partenariat entre les deux institutions.

« Je suis heureux de recevoir le président de la FIF, M. Yacine Idriss Diallo, qui est un ancien de la maison pour avoir été Directeur Général de la LONACI », a dit d’entrée le patron de la Loterie nationale de Côte d’Ivoire. Qui annonce par la suite des améliorations dans la collaboration de la société qu’il dirige avec l’instance fédérale du football ivoirien.

« j’ai échangé avec le président de la FIF sur la vie de la fédération. Et nous sommes heureux de constater que tout fonctionne désormais bien à la FIF. Et en tant que partenaire historique et traditionnel de cette Fédération, nous avons promis que ce partenariat continue en s’améliorant pour le bonheur du football ivoirien ».

Pour sa part, le Président de la Fédération Ivoirienne de Football a tenu à remercier son hôte pour l’intérêt que son entreprise accorde au football ivoirien.

« Le Directeur Général l’a si bien dit, le partenariat entre la FIF et la LONACI est historique. Et une fois élus à la tête de la Fédération Ivoirienne de Football, il était important, pour mes principaux collaborateurs et moi, de venir le saluer, le remercier aussi parce qu’il nous a appuyé durant toute cette période. Nous devons repartir de l’avant dans un partenariat gagnant-gagnant. La LONACI et la FIF feront de très belles choses au cours des quatre prochaines années qui commencent par la CAN 2023 pour rapporter à notre pays le trophée que nous attendons tous. Et on ne pourra le faire qu’ensemble, en étant unis. La LONACI est une société qui gagne et il faut que la FIF la suive sur le chemin de la victoire », a affirmé M. Idriss DIALLO.

Le Président de la FIF était accompagné de MM. Malick TOHE (1er V.P) et Ahmadou TOURE (mbre du C.E).

