Côte d’Ivoire : la lutte anti-terroriste au cœur de l’exercice Flintlock

Une cinquantaine de soldats africains et américains ont entamé des exercices militaires conjoints à Jacqueville, en Côte d’Ivoire, afin de sensibiliser la population aux menaces terroristes dans la région.

Près de 1 300 soldats de 30 pays participent à l’exercice annuel dirigé par les États-Unis, connu sous le nom de Flintlock, qui a débuté cette semaine.

Alors que la violence extrémiste dans la région du Sahel, en Afrique de l’Ouest, s’étend vers le sud en direction des États côtiers, l’armée américaine a lancé son exercice annuel d’entraînement militaire visant à aider les armées à contenir la menace djihadiste.

Quelque 1 300 militaires de 29 pays s’entraînent au Ghana et en Côte d’Ivoire, dans un contexte de flambée de la violence djihadiste liée à Al-Qaïda et au groupe État islamique, qui a fait des milliers de morts, déplacé des millions de personnes et plongé des pays dans la crise.

Alors que la plupart des activités extrémistes se concentrent dans la région intérieure du Sahel en Afrique de l’Ouest, au Mali, au Burkina Faso et au Niger, la violence s’étend rapidement aux États côtiers comme le Ghana, qui connaît une recrudescence des attaques menées par des groupes non identifiés, qui pourraient avoir des liens avec les djihadistes. Le Ghana n’a connu qu’une seule attaque violente en 2021, mais ce chiffre a augmenté de façon spectaculaire pour atteindre 17 en 2022, selon le Armed Conflict Location & Event Data Project.

Les États-Unis affirment vouloir aider les pays africains à endiguer la menace extrémiste avant qu’elle ne se propage davantage dans la région.

“Si l’instabilité devient trop importante ou trop grave, elle ouvre la voie à d’autres acteurs malveillants qui tentent d’influencer et de corrompre les messages pour accéder à certains de ces gouvernements”, a déclaré le colonel Rob Zyla, commandant adjoint du Commandement des opérations spéciales en Afrique.

Bien que les États-Unis n’augmentent pas le nombre de leurs soldats en Afrique de l’Ouest, les forces d’opérations spéciales américaines continueront à organiser des formations conjointes avec leurs partenaires en fonction de leurs besoins et de leurs demandes, a-t-il ajouté.

Piraterie dans le golfe de Guinée

Pour la première fois à Flintlock, un site est consacré à l’entraînement maritime où les forces militaires s’exercent à la recherche et à la saisie ainsi qu’à d’autres tactiques, afin d’écarter la menace croissante de la piraterie dans le golfe de Guinée.

Les responsables militaires ghanéens craignent que les djihadistes ne collaborent bientôt avec les pirates pour rendre les eaux dangereuses, ce qui limiterait l’activité économique des pays côtiers.

“Nous savons déjà qu’ils ont l’intention de s’associer à la piraterie et de renforcer les opérations”, a déclaré le colonel William Nortey, de l’armée ghanéenne. “Cela changerait la donne pour les États côtiers et nous devons donc empêcher cela à tout prix”, a-t-il ajouté.

Alors que la violence extrémiste se propage vers le sud, le Ghana investit de l’argent pour renforcer la sécurité le long de sa frontière, en achetant plus de 100 véhicules blindés de transport de troupes, entre autres équipements, a déclaré le président Nana Akufo-Addo dans son discours sur l’état de la nation cette semaine.

“La réalité de la situation dans notre voisinage exige que le gouvernement se donne beaucoup de mal pour assurer la sécurité, la sûreté et la stabilité de notre nation”, a-t-il déclaré. Le Ghana fait également partie de l’initiative d’Accra, une plateforme militaire impliquant le Burkina Faso et les pays côtiers voisins pour lutter contre la propagation de l’extrémisme au Sahel.

La propagation de la violence extrémiste dans la région du Sahel montre qu’il faut plus qu’une solution militaire pour empêcher l’insurrection d’infecter la zone côtière, selon les experts régionaux.

La pauvreté généralisée, l’inflation élevée et la pénurie d’emplois pour les jeunes hommes créent des conditions favorables au recrutement de djihadistes, a déclaré Rukmini Sanyal, analyste au Ghana pour l’Economist Intelligence Unit.

