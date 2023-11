Côte d’Ivoire : la MACA devient le Pôle pénitentiaire d’Abidjan

La principale prison de la Côte d’Ivoire, connue sous le nom de MACA (Maison d’arrêt et de correction d’Abidjan), a récemment changé de nom pour devenir le Pôle pénitentiaire d’Abidjan, marquant ainsi une nouvelle étape dans son évolution, quarante-trois ans après sa création.

En 1980, la Côte d’Ivoire a inauguré le vaste établissement pénitentiaire appelé la MACA, construit sur une superficie de douze hectares. Situé entre la commune de Yopougon et le parc national du Banco, il s’agit de la plus grande prison du pays. Après avoir été en service pendant quarante-trois ans depuis sa fondation, la Maison d’arrêt et de correction d’Abidjan a décidé de revoir son appellation pour devenir le Pôle pénitentiaire d’Abidjan. Cette modification de nom est le résultat des réformes entreprises par le gouvernement ivoirien pour améliorer le système pénitentiaire.

En effet, le Pôle pénitentiaire d’Abidjan est actuellement dirigé par Kouadio Yao Rigel Adrien en tant qu’administrateur. En plus du changement de nom de l’établissement lui-même, les bâtiments au sein de cette structure ont également été renommés. Par exemple, le bâtiment A est désormais appelé « Maison d’arrêt », tandis que le bâtiment B a été rebaptisé « Maison de correction pour hommes ». De même, les autorités ivoiriennes ont choisi de nommer le bâtiment C « Maison pénale », et le bâtiment destiné aux femmes est maintenant désigné sous le nom de « Maison d’arrêt et de correction pour femmes et mineurs ».

Cette modification significative a pour but d’améliorer la gestion des détenus, d’augmenter la sécurité au sein des établissements pénitentiaires, tout en garantissant un suivi plus attentif et des conditions de détention en conformité avec les droits de l’homme