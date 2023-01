Côte d’Ivoire: La marque 1XBET lance officiellement ses activités

La marque 1XBET a procédé au lancement officiel de ses activités en terre ivoirienne à travers sa nouvelle campagne dénommée ‘’Rejoins le Gbonhi’’, le jeudi 5 janvier 2023 à Abidjan-Plateau.

« Chez 1XBET, chaque pari n’est pas un jeu, c’est un pari sur l’avenir. », c’est à travers ce leitmotiv que les responsables de cette marque de pari en ligne veulent promouvoir l’esprit 1XBET, celui de croire en sa chance et de changer son destin.

Selon Steven Rodrigue Nbienou Kouadjo, Area Africa1XBET président 1XBET Côte d’Ivoire, sa marque de pari en ligne qui est reconnue pour son esprit innovateur et acteur actif auprès des startups, est la première marque de paris sportifs en ligne en Afrique qui allie passion sportive et gains.

« La marque entend se positionner comme une marque utile, présente dans le quotidien et transforme positivement à la fois ses clients et les populations. Nous voulons être perçus comme un acteur de l’éducation et de l’inclusion financière des masses.

Parce que nous restons conscients que la mauvaise gestion d’un gain rapide peut entraîner une dépendance voire un endettement, nous souhaitons soutenir l’émergence des idées innovantes, des micro-entrepreneurs. La marque 1XBET veut associer paris sportifs et épargne, investissement et gestion financière dans l’esprit de ces cibles afin d’assurer solidement leur épanouissement.», a expliqué Steven Rodrigue Kouadjo.

Confiant que 1XBET va se faire une bonne part du marché en Côte d’Ivoire puisqu’elle jouit d’une forte notoriété, « la marque entend se démarquer du marché en se positionnant comme une marque citoyenne, engagée dans l’émergence des champions nationaux et le développement des innovations liées à l’éducation et à l’inclusion financière », soutient-il.

Par ailleurs, dans le cadre des ambitions pour l’écosystème des start-ups, cette marque veut notamment être un partenaire de l’accélération de la croissance des start-ups, assurer l’égalité des chances, favoriser l’accomplissement de tous, et susciter les idées innovantes qui contribuent à améliorer la vie des populations.

Avec son partenaire de l’Imp’Hack, un hackaton qui a pour objectif de booster la créativité des jeunes et de résoudre les problèmes liés à l’inclusion financière et à l’éducation a été lancé. Les principaux lauréats issus de la compétition deviennent des 1XBET champions, ont pour rôle d’appuyer la marque 1XBET dans sa dynamique.

À l’issue d’un concours, trois start-ups parmi six autres ont été retenues vainqueurs. Ainsi, elles ont été récompensées au cours de cette cérémonie. Il s’agit de ‘‘BABIMO’’ qui a remporté le 1er prix d’une valeur de 2 millions Francs CFA, de ‘’LOCAGRI’’ qui s’est offert la deuxième marche avec un chèque de 1,5 million Francs CFA et l’équipe ‘’SYMBIOLL’’ pour le 3ème prix d’une valeur d’un million Francs CFA.

La campagne ”Rejoint le Gbonhi de 1XBET est représentée par des jeunes Ivoiriens connus, notamment Jonathan Morisson, Carmen Sama, et Sory et Sery. Ils feront office de « Brand Ambassadors » et auront pour mission de nourrir pendant 12 mois, la notoriété de la marque 1XBET et d’alimenter son discours positif. Selon M. Kouadjo, le choix de « Brand Ambassadors » s’est porté sur ces jeunes car, « Ils reflètent les ambitions de notre cible ».

