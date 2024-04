Côte d’Ivoire: la météo annonce des averses de pluie accompagnées d’orages

En Côte d’Ivoire, la météo annonce, dans les heures à venir, des averses de pluie accompagnées d’orages dans plusieurs régions du pays. Un appel à la vigilance a été lancé par le gouvernement.

Alerte rouge en Côte d’Ivoire, la météo change de ton

Le gouvernement ivoirien a alerté ce mardi, sur les conditions météorologiques à venir. D’après le communiqué publié par le gouvernement, des prévisions météorologiques indiquent que plusieurs régions du pays seront touchées par des averses de pluie et des orages dans les prochaines heures.

Les régions du Bafing, du Tonkpi, du Worodougou, du Kabadougou, de la Bagoué, du Folon, du Béré, du Poro, du Hambol, du Tchologo, du District d’Abidjan, du Sud-comoé, de l’Agnéby-tiassa, de La Mé, de l’Indénié-djuablin, du Moronou, du N’zi et du Gontougo sont particulièrement concernées par cette alerte météorologique.

Cette situation météorologique pourrait impacter localement, en début de nuit, les régions du Cavally, de la Nawa, de San Pedro, du Gbôklè et du Goh par quelques averses de pluie. Les autorités encouragent les populations de ces régions à rester vigilantes et à suivre les consignes de sécurité émises par les services météorologiques.

Les averses de pluie et les orages peuvent entraîner des conditions de conduite difficiles, des inondations locales et des perturbations dans les activités quotidiennes. Il est donc recommandé aux résidents de ces régions de prendre les précautions nécessaires, telles que rester à l’écoute des bulletins météorologiques, éviter les déplacements inutiles et sécuriser les biens sensibles face aux intempéries.