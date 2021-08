Côte d’Ivoire : la NCI au cœur d’un scandale ( la culture du viol)

Depuis le lundi 30 août 2021, à 20 H, les réseaux sociaux sont secoués par des publications hostiles à la chaîne de télé NCI et l’un de ses journalistes Yves de Mbella.

Au cours d’une émission en direct, un homme reconstitue la scène d’un viol qu’il a fait subir à une femme.

S’en est suivi un mécontentement général chez les téléspectateurs .

La NCI vient de produire le plus gros scandale à une émission depuis la libéralisation de l’espace audiovisuel en Côte-d’Ivoire. Un scandale qui écorche l’image de la Côte-d’Ivoire et de la Télévision.

De vives réactions

Peck

CÔTE D’IVOIRE

LE VISAGE DE LA HONTE



“Le visage de la honte ce matin est bien celui-ci. Un homme que je n’arrive plus à nommer par son identité tristement rendu célèbre depuis hier tant il a abordé la question du viol avec une insoutenable légèreté de l’être et c’est peu de le dire.

Hier, la petite sœur Astou Dab faisait un hommage mérité à de grandes pointures de notre télévision ivoirienne. Sur sa mosaïque on avait des “monstres” de la communication valeureux tels les Yoh Claude, Wenceslas Aboké, Claude Tamo, Barthélémy Inabo, Serge Fattoh Elleigand, Yves Zogbo Junior, Amy Diarra, Léonie Gnaly. Le petit frère Malick Sangaré a fait une remarque pertinente je crois qui évoquait cette nostalgie et il avait raison.

INVITER UN VIOLEUR SORTI DES GEÔLES POUR VENIR DÉMONTRER COMME UN CHAMPION SES PROUESSES AVEC UN MANNEQUIN SUR UN PLATEAU DE TÉLÉVISION SUIVI est carrément ubuesque, puant, dégradant, méchant, humiliant et criminel aux yeux de la société.

La libéralisation de l’espace télévisuel n’implique pas que vous avez le DROIT de TOUT faire au mépris des souffrances vécues par les gens. Carton véritablement ROUGE à NCI et spécialement à cet homme qui depuis un moment parait-il, collectionne des sorties de ce genre.

Comment fossoyer un pays? Voilà en fait l’un des chantiers que ces gens-là se sont octroyés de faire à petit feu pour finalement façonner des citoyens demain imbus de criminalité. La génération 2010 arrive à pas de loups. Ils auront 20 ans en 2030. Voilà ce que vous leur aurez enseigné. Aujourd’hui ils ont 11 ans et voient ce que vous faites. C’est honteux…

Ben bravo! Alors que des Wassawaney Lamazone Désirée Gnonsian Deneo se battent pour restaurer la dignité des personnes violées de toutes natures sexuelles chez nous et que des Hayek Hassan et autres mettent leur engagement à profit pour soigner des personnes victimes de ces actes criminels, vous venez renforcer la capacité manifeste des gangsters sexuels à persévérer dans leurs coups que la société rejettent avec fracas. Aujourd’hui même l’âge des petites filles violées débutent au berceau à notre plus grand désarroi et ça monsieur l’animateur vous encouragez cela? Enfin! Je suis écrivain et je ne pouvais pas laisser passer votre hystérie teintée de méchanceté auréolée de criminalité. Je m’occupe aussi de façon bénévole d’enfants dans ce pays et je suis concerné par cette question. À ce titre je ne saurais avaler cette immonde couleuvre. Ca passe pas.

OUI je l’assume vous êtes un cri **** mi **** nel et ça c’est peu de le dire.

Courage à toutes les personnes violées et aux familles qui éternellement vont devoir vivre avec ces drames. C’est pas facile ma parole.”



Djo Drigbe

“La chaîne de télévision NCI , j’aime vos émissions mais invitez un violeur à une émission pour parler de ses crimes (viol) avec fierté, je dis NON ❌ au viol

et pire encore il y a des gens dans le public qui applaudissent avec joie 😪. Où va la société humaine ?

En regardant votre émission, j’ai eu et j’ai peur pour la sécurité de ma fille de 8 ans qui reste souvent seule à la maison.

J’ai peur pour l’avenir de la génération future féminine.

Non non non non non et non on ne rigole pas avec le viol.”

“TROP C’EST TROP, NCI ET YVES DE MBELLA VONT TROP LOINJe savais que la libéralisation des chaînes de television allait donner lieu à toutes sortes de déviations malgré ses avantages. On a déjà droit à la course au buzz et à des invitations farfelues de personnes naines mentalement mais avec NCI une chaîne que j’appreciait pour la fraîcheur de son équipe et son professionnalisme, nous venons de franchir un pas. Imagine tu allumes ta télévision et tu vois ton violeur en train d’expliquer comment il t’a fait monter au 7e ciel, sous les encouragements des animateurs et spectateurs…Deja l’invitation de la transgenre m’a écœuré lorsque ma fille m’a demandé “papa c’est un garçon ou une femme ?”. On n’ira pas jusqu’au boycott comme recommande certains mais faisons attention à nos télévisions et leurs programmations..”

Adja Mariam Soro

“Voici le message que j’ai envoyé à Haute Autorité de la communication audiovisuelle (Côte d’Ivoire) en signalant la chaîne NCI et son animateur Yves de M’Bella:

Je trouve scandaleux ce qui se passe depuis quelques temps sur les chaînes de télévision ivoiriennes. Des émissions vulgaires et nocives pour la jeunesse qui pullulent sur nos écrans sans que votre autorité n’y mette de l’ordre. Cette émission pourtant est la goutte qui fait déborder le vase. C’est une énorme insulte aux femmes, une humiliation des femmes ivoiriennes aux yeux du monde, une aberration. Cet animateur a toujours été un homme à la posture très énigmatique au sujet des femmes, des propos et des actes subtilement méprisants qui graduellement, faute de recadrage ont fini par lui donner la liberté d’agir de façon aussi odieuse. Cependant les plus à blâmer dans cette histoire sont les producteurs de la chaîne NCI. C’est à se demander si la chaîne entière n’a aucune considération pour les femmes. L’apologie du viol est un crime. Une injure, une blessure rouverte pour les victimes de viol. Sanctionner cette chaîne serait donner un signal fort à toutes les autres qui frôlent constamment la ligne rouge mais aussi rappeler que la télé en Côte d’Ivoire est certes un espace d’expression mais que ce dernier est régulé. Laisser passer cette énormité serait aussi ouvrir grand la porte à des dérapages sans précédents.

Il est temps que vous agissiez.

Merci.

J’ai fais ma part.

S’il vous plaît, signez la pétition de Désirée Gnonsian Deneo et allez sur le site de l’HACA pour signaler cette émission.

Je vous met les liens en commentaires.”

Shan’L Honte à vous NCI !

Je tombe sur vous dans quelques instants Une chaîne d’une telle envergure Comment pouvez vous tolérer de tels écarts ? Inviter un violeur sur une chaîne de télé qui plus, est diffusée partout dans le monde et faire la promotion du viol en mode démonstration et éclats de rire! Mais putain qui êtes vous ? Vous pensez aux victimes ?

Deguelasse ! Honte à vous !

Sapel MONE

