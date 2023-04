CÔTE D’IVOIRE : LA PREMIÈRE ÉDITION DU FESTIVAL DES ARTS ET CULTURES DE YAMOUSSOUKRO LANCÉE, CE QUI VA SE PASSER

Le commissaire général du Festival des Arts et Cultures de Yamoussoukro (Facy) a procédé au lancement de la 1ere édition le vendredi 31 mars 2023, à L’INSAAC à Abidjan Cococdy.

Dans une perspective de sauvegarde de la culture ainsi que du patrimoine du peuple Nananfouè et penser au développement du département de Yamoussoukro, le festival des arts et cultures se déroulera dans la ville de Yamoussoukro du 18 mars au 21 octobre 2023.

Mettre en lumiere les atouts majeurs de la région du Bélier

Cet événement, qui sera à sa première édition, se veut une occasion pour trouver les moyens d’être un atout majeur pour le développement de la région tout en s’appuyant sur l’histoire de ce peuple et de ses valeurs. Le Facy part du constat qu’il est de plus en plus important de mettre en valeur nos cultures, nos arts de toutes nos régions ; ces arts et cultures, qui font partie de notre patrimoine, et même de notre existence, peuvent apporter un développement touristique, méconnu d’une génération à une autre, qui tend à disparaître. Face à ce constat, le Groupe Saint Joseph Structure événementielle en collaboration avec la fondation Félix Houphouët Boigny a décidé d’organiser le “Festival des Arts et Cultures de Yamoussoukro”.

Promouvoir et de valoriser la culture et les arts de Côte d’Ivoire

La ville de Yamoussoukro est le symbole de la Côte d’Ivoire moderne, pour avoir été le lieu de naissance du premier Président ivoirien : Félix Houphouët Boigny. Mieux, c’est à juste titre que ce lieu, jadis petite bourgade soit érigée en capitale. C’est donc une ville phare qui abritera ce Festival des Arts et Cultures du Bélier. L’Objectif de ce festival, c’est de promouvoir et de valoriser la culture et les arts de Côte d’Ivoire, faire découvrir la Côte d’Ivoire pays hautement agricole, mais aussi le plan culturel. Surtout de promouvoir les alliances interethniques, culturelles facteurs de paix et cohésion sociale et découvrir tous les produits vivriers et agricoles de la Côte d’Ivoire. Les grandes articulations de ce festival Comme d’accoutumer, ce sont plusieurs activités culturelles qui meubleront ce moment de gaieté et de joie. Les participants auront droit à plusieurs autres attractions dans le domaine des arts vivants. Un espace gastronomique, des danses traditionnelles, concert d’artistes, découverts d’artistes du terroir et de faits coutumiers.

« Ce festival qui se veut réunificateur de toutes les forces vives de la nation, dans un climat de cohésion sociale et le vivre-ensemble » Heureux de voir cet événement être à son 1ere édition, le commissaire général du (Facy), Dje Bi Jérôme, a d’entrée de jeu, indiqué que « Ce festival est chargé d’émotion et d’émerveillements », », a laissé entendre M. Dje Bi. Remerciant tous les partenaires de cet événement, il a invité tous les fils et les filles de la région ainsi que toutes les autres communautés à venir célébrer la culture avec le peuple à Yamoussoukro. Selon le commissaire général, c’est un festival doublé d’une foire commerciale qui met en exergue et valorise les valeurs culturelles du peuple Nananfouè et de la capitale politique. « Nous sommes à la première édition qui a pour thème : « Culture et paix » Pour coller à l’actualité la cohésion sociale pour amorcer le développement de la nation. Ce festival qui se veut réunificateur de toutes les forces vives du département et de la nation, dans un climat de cohésion sociale et le vivre-ensemble », a-t-il indiqué.