Côte d’Ivoire : la première réaction du nouveau premier ministre après sa nomination

Le Président de la République Alassane Ouattara, a procédé, ce vendredi 26 mars 2021, à la signature d’un décret portant nomination de monsieur Patrick Achi, en qualité de Premier ministre, chef du gouvernement.

Le Président de la République Alassane Ouattara, a procédé, ce vendredi 26 mars 2021, à la signature d’un décret portant nomination de monsieur Patrick Achi, en qualité de Premier ministre, chef du gouvernement.

La réaction de ce dernier ne s’est pas fait attendre.

“En me nommant Premier ministre de la République de Côte d’Ivoire, SEM. le Président de la République Alassane Ouattara m’honore de sa confiance.

Je le remercie humblement et l’assure de ma loyauté et de mon engagement absolus. Je mesure l’ampleur de cette charge et m’engage à agir chaque jour avec exigence et dévouement.

A cet instant, mes pensées et mes prières vont à mes frères, Amadou et Hamed, dont l’action au service de tous, sans distinction, et le sens de l’Etat seront pour moi une source constante d’inspiration.

Sous le leadership du Président de la République, nous bâtirons tous ensemble une Côte d’Ivoire toujours plus prospère, solidaire et unie.

C’est ainsi que nous ferons grandir et rayonner notre si beau pays !” dit-il.

Sapel MONE

Comments

comments