Côte d’Ivoire : la réaction des Avocats de M. Soro suite à sa condamnation

Condamné ce mardi 28 avril à 20 ans de prison ferme, à 4,5 milliards de FCFA d’amende et de 7 ans de privation de droits civiques, le collectif des avocats de l’ancien président de l’Assemblée nationale de Côte d’Ivoire, Guillaume Soro dénoncent une parodie de justice.

« Les magistrats qui ont organisé cette mascarade et cette parodie de justice ont collaboré à l’instrumentalisation d’une procédure judiciaire à des fins politiques à l’issue de laquelle a été rendu ce jugement nul et de nul effet », a dénoncé Affoussiata Bamba-Lamine, membre du collectif des avocats du candidat déclaré à la présidentielle d’octobre 2020.

Me Affoussiata Bamba-Lamine explique qu’en tant qu’ancien Premier ministre et ancien président de l’Assemblée nationale de Côte d’Ivoire, son client est justiciable qu’auprès de la Haute Cour de justice. Le juge correctionnel Cissoko Amourlaye et ses collègues n’étaient habilités selon la porte-parole des avocats de l’ex-président de l’assemblée nationale, de juger son client.

« Cette instance judiciaire n’est pas habilitée à juger Guillaume Soro lequel en qualité d’ancien Premier ministre et ancien président de l’Assemblée nationale n’est justiciable qu’auprès de la Haute cour de justice », a-t-elle indiqué.

Et de soutenir que, les magistrats par leur agissement ont élaboré de tout un jugement qui aurait dû être rendu dans ce cadre inique et injuste, aux préjudices des droits de la défense et au procès équitable, en l’absence de M. Guillaume Soro et de ses avocats.

Les poursuites judiciaires pour « détournement de deniers publics, blanchiment de capitaux portant sur la somme 1,5 milliard de FCFA », qui ont abouti à la condamnation de Guillaume Soro, ont toujours été critiquées par l’opposition qui dénonce une cabale judiciaire visant à exclure un candidat sérieux à la course à la présidentielle.

Malgré le verdict, l’homme de « mission » refuse de faire le deuil de sa candidature à l’élection présidentielle d’octobre prochain.

Avec 7 Info

