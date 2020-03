Côte d’Ivoire/ la reforme de la constitution du 08 Novembre 2016 : des rebelles se signalent

UNION POUR LA NATION IVOIRIENNE (UNI) DENONCE LE TRIPATOUILLAGE DE LA CONSTITUTION PAR LE PR OUATTARA ET LE RHDP

Déclaration N°2020-0001/UNI du 21 Mars 2020 relative à la reforme de la constitution du 08 Novembre 2016

I. FAITS

Le 05 Mars 2020, le Président de la république de Côte d’Ivoire, Son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, réunissait le Congrès à l’effet de lui faire part la décision de sa non-candidature à la Présidentielle d’Octobre 2020 ainsi que de la prochaine saisine du parlement qu’il comptait faire à l’effet de réviser la Constitution du 08 Novembre 2016. Tout en le félicitant pour sa non-candidature à la Présidentielle d’Octobre 2020 ; engagement qu’il avait pris dès le départ ; les forces vives de la société, politique comme civile, n’ont pas manqué de monter au créneau pour dire NON au projet de révision pour lequel la voie parlementaire semblait la plus probable.

 Constat Alarmant 1 :

Malgré toutes les voix élevées pour dire NON à la révision surtout à la voie parlementaire, l’Exécutif ivoirien a tout de même opté pour la modification par cette voie.

 Constat Alarmant 2 :

Malgré toutes les voix élevées pour dire NON ! :

le 11 Mars 2020, ledit projet de loi a été pris en considération par les Députés.

le 12 Mars 2020, ledit projet de loi a été pris en considération par les Sénateurs.

le 17 Mars 2020, ledit projet de loi a été adopté par le Congrès (Députés et Sénateurs)

II. ANALYSE

« Les Etats parties doivent s’assurer que le processus d’amendement ou de révision de leur Constitution repose sur un consensus national comportant, le cas échéant, le recours au référendum. ». Tel est le contenu de l’article 10 alinéa 2 de la Charte Africaine de la Démocratie, des Elections et de la Gouvernance adoptée le 30 Janvier 2007 et entrée en vigueur le 15 Février 2012. Charte ratifiée par la Côte d’Ivoire le 16 Octobre 2013. Le contenu de l’article 10 alinéa 2 de cette Charte se justifie d’autant que la Constitution est le contrat social élaboré par le peuple et pour le peuple. De ce fait :

En engageant et en poursuivant le processus de révision au détriment de l’esprit de démocratie tel que véhiculé par l’Article 10 alinéa 2 de la CADEG et aussi en ne tenant pas compte de la voix du peuple, l’Exécutif ivoirien a grièvement et terriblement méprisé la Démocratie et le Peuple de Côte d’Ivoire.

En ne ramenant pas l’Exécutif au respect de l’esprit de la démocratie tel que véhiculé par la Charte susvisée et pire encore, en adoptant le projet de loi portant modification de la constitution sans tenir compte de la voix du peuple, le Législatif ivoirien s’est désolidarisé du peuple de Côte d’Ivoire.

III. POSITION

Face au Mépris de l’esprit de démocratie tel que véhiculé par la Charte CADEG et face au mépris de la Voix du Peuple, l’UNI s’indigne et condamne avec fermeté ces agissements qui offensent le peuple et qui portent atteinte à la démocratie, dans sa totalité.

<< Peuple de Côte d’Ivoire ! Ta destinée et celle de la Côte d’Ivoire, notre belle patrie repose sur tes épaules !>>

Fait à Abidjan le 21 Mars 2020

Pour

l’Union pour la Nation Ivoirienne – UNI

Porte-Parolat

BRICE KOUAME KOFFI

LACINE SOUMAHORO

