Côte d’Ivoire :la rentrée solennelle de la 13e mandature du Conseil Economique, Social, Environnemental et Culturel (CESEC)

Le Président de la République, S.E.M. Alassane OUATTARA, a pris part, hier jeudi 27 janvier 2022, à la rentrée solennelle de la 13e mandature du Conseil Economique, Social, Environnemental et Culturel (CESEC).

Placée sous le thème « Développement de l’économie sociale et solidaire », cette mandature aura pour mission de faire, aux pouvoirs publics, des recommandations pertinentes pour la mise en œuvre réussie du programme de Gouvernement : « Une Côte d’Ivoire solidaire ».

Dans son discours d’orientation, le Président du Conseil Economique, Social, Environnemental et Culturel, M. Eugène AKA AOUELE, a rendu un vibrant hommage au Président Alassane OUATTARA pour ses actions de développement en faveur de notre pays.

Il a ensuite évoqué les défis multiples auxquels nous avons l’obligation d’apporter des solutions durables pour accompagner les efforts de développement. Il s’agit, notamment, de la paix, de la cohésion sociale et de la stabilité, des questions sécuritaires et sanitaires, de l’amélioration de la qualité de vie des populations, des questions d’éducation, de formation et d’emploi des jeunes ainsi que celles liées au climat et à l’environnement.

M. Eugène AKA AOUELE s’est, par ailleurs, réjoui de la mise en place d’un Comité d’experts de haut niveau, qui permettra d’adapter les méthodes de travail de l’Institution, afin d’engager résolument ses membres dans la réflexion stratégique sur des axes tangibles tels que le renforcement de la gouvernance et du capital humain, le renforcement de la veille stratégique et du dialogue social, la valorisation de la culture et la prise en compte du développement durable.

Pour terminer, le Président du Conseil Economique, Social, Environnemental et Culturel a réaffirmé la détermination des membres de son Institution à continuer d’œuvrer pour l’amélioration des conditions de vie de nos concitoyens.

Notons que la cérémonie de rentrée solennelle du Conseil Economique, Social, Environnemental et Culturel a pris fin par une photo de famille.

