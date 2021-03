Côte d’Ivoire: la résidence du PM surveillée/ Gbagbo et Blé Goudé, leur sort Bientôt connu

Le décès du Premier ministre ivoirien Hamed Bakayoko le mercredi 10 mars 2021 continue de laisser perplexe un grand nombre d’Ivoiriens. La presse nationale dans sa livraison de ce vendredi 12 mars publie les différents hommages rendus au chef du Gouvernement.

« Le Premier ministre Hamed Bakayoko, rappelé à Dieu : La Côte d’Ivoire et l’Afrique pleurent le Golden Boy ». Ce journal a recueilli les propos d’Hommes politiques d’ici et d’ailleurs suite au décès du Premier ministre.

Le quotidien Le Mandat abonde dans le même sens que Le Patriote en barrant à sa Une : « Décédé mercredi en Allemagne : Vague d’hommage pour Hamed Bakayoko ». Ce confrère publie également dans ses colonnes les réactions de solidarité des chefs d’État africains, des Hommes politiques et des Ivoiriens.

À côté des messages de solidarités des uns et des condoléances des autres, le quotidien Fraternité Matin s’intéresse particulièrement aux réactions des populations de Séguéla et d’Abobo suite à l’annonce du décès du Premier ministre. Sur ce point, Fraternité Matin titre : « Décès du Premier ministre : Séguéla et Abobo inconsolables ! ». Fraternité Matin qui a donné la parole à la population des différentes localités informe que « Les habitants d’Abobo pleurent un maire exceptionnel » et « La population de Séguéla sous le choc ».

Le quotidien L’inter s’intéresse aux activités qui ont court à la résidence du Premier ministre en titrant : « Décès du Premier ministre : La résidence d’Hamed Bakayoko sous haute surveillance, hier ». Située à Cocody-Riviera, la résidence du Premier ministre est surveillée par des forces de l’ordre avec un dispositif particulier. Des hommes de la police et de la gendarmerie veillent au grain. Un char a été déployé dans la zone.

« Décédé le 10 mars dernier en Allemagne : Voici le testament que Hamed Bakayoko laisse à la jeunesse » un message d’Hamed Bakayoko dans ses colonnes, dans lequel il appelle la jeunesse au travail pour sortir de la précarité.

L’actualité nationale, ce sont aussi les législatives du 6 mars dernier. Le quotidien Le Nouveau Réveil en fait un écho en barrant à sa Une : « Élection législatives 2021 du 6 mars : Le Rhdp a perdu la bataille de la majorité absolue ».

Décès du Premier ministre : Un journaliste raconte les derniers moments d’Hamed Bakayoko et fait des révélations

Une autre actualité et non des moindres qui fait la Une des journaux concerne le procès à la Cour pénale internationale (Cpi). Sur ce sujet, Soir info titre : « Appel contre leur acquittement par la Cpi / Gbagbo et Blé Goudé : Tout se décide dans 19 jours ». Laurent Gbagbo, qui vit en Belgique, et Charles Blé Goudé, qui est à la Haye, après leur mise en liberté sous conditions, seront situés sur leur sort, le mercredi 31 mars 2021, dans l’après-midi.

Le ministre d’État, secrétaire général de la Présidence, Patrick Achi et la Grande Chancelière, Dagri Diabaté se portent bien, contrairement aux rumeurs sur leur santé. Selon Fraternité Matin qui donne l’information, ces deux personnalités ont rompu le silence dans des communiqués publiés dans ledit quotidien.

