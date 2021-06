Côte d’Ivoire : la RTI retransmettra-t-elle en direct le retour triomphal de l’historien ?

Contre toute attente, le miracle se produisit; voilà Gbagbo blanchi et acquitté, libéré de toutes les charges, qui pesaient sur lui. Qui l’eût cru? Pas même bon nombre de ses partisans, encore moins ses adversaires, pour qui le sort du Woody de Mama était déjà scellé. Pourtant, comme le phénix, Koudou Gbagbo Laurent renaît de ses cendres, et le voilà aux portes d’Abidjan, 10 ans après. Incroyable revirement de situation que même le meilleur des scénaristes d’Hollywood n’aurait pu imaginer dans des films d’action à suspense et à rebondissements.

C’est tout cela qui fait du retour en Côte d’Ivoire du Président Laurent Gbagbo, un événement historique. En tout cas, ses partisans ne boudent pas leur plaisir; bien au contraire, ils sont euphoriques, à l’idée d’accueillir triomphalement leur champion, leur héros national, le résistant africain, ayant réussi à “vaincre la justice internationale”. Face à cette mobilisation extraordinaire qui se dessine autour du retour historique de “l’historien”, et au caractère national de cet événement, quelle attitude adoptera la RTI ?

Retransmettra-t-elle en direct ce retour triomphal du Président Laurent Gbagbo? Se contentera-t-elle plutôt d’un reportage lapidaire? Ou alors choisira-t-elle de boycotter tout simplement le retour du “père du multipartisme en Côte d’Ivoire”? Une chose est cependant sûre; avec ou sans la RTI, l’arrivée de Gbagbo enregistrera la présence massive des médias tant nationaux qu’internationaux qui, pour rien au monde, ne voudront rater cette actualité brûlante mémorable.

Reste seulement à espérer que les foules qui sortiront pour accueillir le Woody le feront dans la discipline et que les forces de l’ordre commises à la sécurité, seront à la hauteur de la tâche. Que ce retour de Gbagbo contribue à donner un coup d’accélérateur à la réconciliation nationale entre les fils et les filles de ce pays, qui n’a que trop souffert des déchirements fratricides.

