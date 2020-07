Côte d’Ivoire : la santé de Lobognon se dégrade, Soro très en colère

En grève de la faim depuis le 1er juillet 2020, la situation sanitaire d’Alain Lobognon va de mal en pis dans la prison d’Agboville où il est incarcéré depuis des mois. Dans un tweet publié, ce lundi 6 juillet, Guillaume Soro a interpellé les autorités ivoiriennes sur la situation préoccupante de son compagnon de GPS.

Dans un courrier adressé à Sansan Kambilé, ministre ivoirien de la Justice et Garde des Sceaux, l’Honorable Alain Lobognon avait annoncé sa décision irréversible d’entrer en grève de la faim tant que ses camarades de Générations et peuples solidaires (GPS) et lui n’étaient pas libérés de la prison où ils ont été écroués depuis leur interpellation, le 23 décembre 2019.

Aussitôt dit, aussitôt fait. Le Député de Fresco et ancien ministre des Sports a effectivement arrêté de s’alimenter à la date qu’il s’était fixée. Son épouse Amira Lobognon, qui a eu accès à son époux, ces derniers jours, est totalement effondrée. Entre deux sanglots, Dame Lobognon s’est confiée au confrère RFI : « C’est un peu difficile. Alain est hypertendu. Il a également une pathologie cardiaque, et il a subi, il y a un an, une opération chirurgicale importante, une vagination intestinale. Il devait être suivi par son médecin suite à cette opération. J’ai informé la communauté internationale de son état de santé, et le médecin de famille l’a vu, et a fait un prélèvement sanguin qui a confirmé des infections et une anémie sévère etc. Suite à cela, ils ont refusé catégoriquement que le médecin le revoit. Et à cela a suivi mon calvaire pour pouvoir le voir. »

Poursuivant sur sa lancée, après avoir snifé une seconde fois, elle ajoute : « Avant, je pouvais voir Alain quand je le désirais. Alain ne sort de sa cellule que quand je viens le voir tous les quinze jours. Imaginez un individu isolé tous les 15 jours sans lumière, sans parler à quelqu’un. Si vous voyez Alain Lobognon aujourd’hui, vous ne le reconnaîtrez pas. Même si la politique sépare les hommes, je pense qu’on doit avoir un brin d’humanisme. »

Suite à l’alerte lancée par Amira Lobognon, Guillaume Soro a saisi la balle au bond pour interpeller le régime d’Abidjan sur la situation de son compagnon Alain Lobognon. Dans un tweet publié, ce lundi, l’ancien Président de l’Assemblée nationale a déclaré : « Ému par cette supplication de l’épouse de mon compagnon de route ⁦ Alain lobog. L’on peut être adversaire politique sans perdre l’humanisme. Une grève de la faim laisse toujours des séquelles. Et c’est un ancien gréviste qui vous parle. ⁦»

Avant de s’interroger : « Alain Lobognon est tout de même député de Côte d’Ivoire. J’ai du mal à reconnaître ses collègues en Côte d’Ivoire et au-delà. Sommes nous dans une société déshumanisée ? »

Sapel MONE

