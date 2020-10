Abidjan, 12 oct 2020 – Un séminaire sur le recouvrement électronique des recettes propres aux collectivités territoriales se tient le lundi 12 octobre 2020 à Abidjan, en vue d’informer et de sensibiliser les élus locaux sur les modalités de ce recouvrement.

Cette rencontre permet également de favoriser une appropriation par les élus locaux, le dispositif de recouvrement électronique des recettes propres des collectivités territoires, de relever le niveau des recettes propres des collectivités à travers l’utilisation dudit dispositif.

Initiateur de ce séminaire, le directeur général du Trésor et de la Comptabilité publique, Assahoré Konan Jacques, a rappelé que ses services en étroite collaboration avec ceux de la direction de la décentralisation et du développement local et avec l’appui technique de l’entreprise BMI finance SA, a conçu et implémenté un dispositif de recouvrement électronique dénommé «net collect services».

Ce système est bâti sur une plateforme monétique avec une interface web et permet, entre autres, de constituer une base de données fiable des contribuables, réaliser et suivre, en temps réel, toutes les opérations de collecte sur le terrain, générer toutes les données statistiques relatives au recouvrement.

La phase pilote de déploiement de ce dispositif innovant a été lancée au cours du premier trimestre 2017 et concerne, à ce jour, 22 communes sur 201, soit 10,95% de couverture nationale.

Pour M. Konan, au vu des bons résultats de cette phase pilote, le présent séminaire devrait permettre d’œuvrer en synergie, afin de répondre efficacement à la problématique de la mobilisation des ressources propres des entités décentralisées et relever, ainsi, le défi du développement local.

La coordonnatrice du Projet d’amélioration de la délivrance des services de base aux citoyens (PAGDS), Mme Yao Madeleine, a souligné que la phase d’implémentation concernera 32 collectivités pour un coût total 1, 775 451 milliards FCFA au titre de l’année 2020.

Ouvrant les travaux au nom du ministre de l’Economie et des Finances, le directeur de cabinet adjoint, Bamba Vassogbo, a réitéré le soutien du gouvernement à cet outil qui permettra d’améliorer le niveau des recettes des collectivités territoriales, afin de réduire leur dépendance vis-à-vis de l’Etat.

