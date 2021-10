Côte d’Ivoire: la seule ambulance d’un village endommagée depuis août 2020 suite à un accident

Dans une rapport de l’aip, la mutuelle de développement de N’guinou (MUDEN), dans le département de Bongouanou lance un appel pour la réparation de l’ambulance du village endommagée en août 2020 suite à un accident.

Selon le président du comité de transition de la MUDEN, Missa Ettien, les frais de réparation donnés par un spécialiste s’élèvent à 3.367.000 francs CFA. La mutuelle sollicite ainsi le soutien des autorités et de toute personne de bonne volonté.“ Le manque d’ambulance cause des désagréments aux populations depuis plus d’un an”, explique le président de la MUDEN qui révèle qu’une femme a déjà perdu la vie au cours de son évacuation vers le centre de santé à bord d’un taxi-moto. Le village de N’guinou est situé à sept kilomètres du centre de santé de Kotobi et à 15 kilomètres de l’hôpital général de Bongouanou. Les patients sont généralement transférés à Bongouanou au lieu de Kotobi qui est dans le département d’Arrah puisque N’guinou dépend de Bongouanou, a expliqué M. Missa.

