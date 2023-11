CÔTE D’IVOIRE : LA SOGEDI LANCE LE PROGRAMME D’IDENTIFICATION DES OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES ET DES ZONES INDUSTRIELLES

La Société de gestion de développement des infrastructures industrielles (SOGEDI) a procédé, le vendredi 3 novembre 2023, au lancement d’un vaste programme national d’identification des opérateurs économiques et monographie des espaces et zones industriels en Côte d’Ivoire.

La Société de gestion de développement des infrastructures industrielles (SOGEDI), société d’Etat, créée par décret le 30 mars 2022 a pour missions de planifier, de promouvoir, de financer, de concevoir, de réaliser, de réhabiliter et de gérer ou de faire gérer les infrastructures industrielles, pour le compte de l’Etat.

Les explications du DG Mamadou Diomandé

C’est dans cette optique qu’elle a procédé le 3 novembre 2023 au lancement du programme national d’identification des opérateurs économiques et monographie des espaces et zones industriels en Côte d’Ivoire. Le directeur général de la SOGEDI Diomandé Mamadou a rappelé que le gouvernement ambitionne de faire de l’industrie le moteur économique du pays. Et l’un des moyens pour y parvenir est de doter le pays d’un catalogue de toutes les structures industrielles.

Les résultats de ce projet permettront de disposer d’un puissant outil d’aide à la décision et d’effectuer une meilleure planification des projets à venir

« La SOGEDI ambitionne mettre en œuvre cet important projet d’identification des opérateurs économiques et de réaliser une monographie des espaces et zones industrielles de Côte d’Ivoire. Les résultats de ce projet permettront de disposer d’un puissant outil d’aide à la décision et d’effectuer une meilleure planification des projets à venir afin de répondre aux ambitions d’industrialisation du Président de la République de Côte d’Ivoire » a déclaré le Directeur Général, Mamadou Diomandé.

Il ajoute en outre que disposer d’une base de données numérique répertoriant les activités et les sites industriels en Côte d’Ivoire, permet au Gouvernement de disposer d’un puissant outil d’aide à la décision. « Pour la mise en œuvre de ce projet, nous bénéficions de l’appui du CNTIG (comité national de télédétection et d’information géographique) et de meilleurs cabinets pour gérer les huit (8) composantes du projet. (…)

Un élément essentiel des stratégies d’attraction des investissements

La qualité de gestion, de gouvernance et d’entretien des zones industrielles constituent des clefs de voûte du progrès industriel de chaque pays. Toute chose qui nécessite la mise en œuvre d’une politique foncière industrielle afin de constituer un élément essentiel des stratégies d’attraction des investissements directs étrangers et des stratégies de promotion industrielle d’une façon générale » a précisé le directeur général Mamadou Diomandé.

Le ministre de l’Assainissement et de la Salubrité, Bouaké Fofana, a salué et félicité le Directeur Général de la SOFEDI pour l’ensemble de ses actions.