Côte d’Ivoire: La solidarité en plein Koumassi

Les rivierains ont apportés leurs soutiens aux sans abris.

L’émotion était à son comble à Koumassi . Pour cause, les populations du quartier Terminus 32 qui ont vu leurs logements détruits par les bulldozers affrétés par la mairie en vue d’une opération visant à lutter contre les inondations, ont vu apparaître leurs voisins leur apporter de la nourriture. Sans abris, ces populations ont applaudi cette sortie qui rappelle la légendaire solidarité de l’ivoirien. Ils ont apparus sans prévenir les mains chargées de plats de tout genre. De l’attiéké, des grillades, du riz accompagné de sauce etc.

Quelques populations rivéraines de Koumassi sont sorties apporter un soutien moral et alimentaire aux populations déguerpies restées sur les décombres de leurs maisons car sans abris.

Les populations émues par cette marque d’attention ont partagé avec leurs hôtes, les repas en n’omettant pas de les remercier avec des mots touchants.

C’est un geste de solidarité et d’entraide qui est salué sur internet par tous. Ces populations déguerpies dont plusieurs ignorent où aller, sont restées sur les lieux des décombres.

La destruction des domiciles a fait l’objet d’une mise en demeure de la mairie de plus d’un an. Plusieurs habitants sont partis, d’autres ne sachant pas où aller, y sont restées et ont subi la destruction de leurs logements.

