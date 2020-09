Côte d’Ivoire: la surprenante prise de position de Mamadou Koulibaly face à l’opposition

Mamadou Koulibaly, candidat à l’élection présidentielle du 31 octobre a pris position samedi face à l’opposition ivoirienne. Contre toute attente, à moins de deux mois de la présidentielle, le parti politique Liberté et Démocratie pour la République (LIDER) a désavoué le FPI d’ Affi N’Guessan et le GPS de Guillaume Soro. Un désaccord entre partis de l’opposition se fait sentir. Alors qu’ Affi N’Guessan et Guillaume Soro demandent à la France de jouer à l’arbitre dans le jeu politique ivoirien, LIDER préfère se démarquer.

«Je ne fais pas partie de cette opposition qui demanderait à la France de jouer les arbitres dans le jeu politique ivoirien», a-t-il affirmé.

Pour lui, «En Côte d’Ivoire, comme bien souvent ailleurs, c’est le peuple ivoirien qui est souverain et non la France.»

Après le déjeuner de travail de vendredi entre le président français Emmanuel Macron et son homologue ivoirien Alassane Ouattara à Paris, la classe politique ivoirienne n’est pas avare de commentaires. Le silence de l’Elysée est l’objet de multiples réactions et interprétations. Selon la présidence ivoirienne en revanche, « les deux chefs d’Etat se sont félicités de l’excellence de la coopération entre la Côte d’Ivoire et la France » et « ils ont noté la nécessité de maintenir la paix et la stabilité retrouvées.»

Malgré la candidature fortement contestée du Président ivoirien Alassane Ouattara aux prochaines élections présidentielles, ce dernier compte tout de même se présenter pour une victoire écrasante au soir du 31 octobre 2020.

Même s’il devrait se représenter aux élections du 31 octobre , le Pdci Rda du Président Henri Konan Bédié soutient que Ouattara ne pourra pas gagner. “Non ! Ouattara ne peut pas gagner les élections. Donc, nous on n’a pas peur de Ouattara. En 2010, si Bédié avait choisi Gbagbo, Gbagbo était président. Bédié a choisi Ouattara, Ouattara a été président. C’est nous qui avons battu sa campagne. Ses éléments RDR ne pouvaient rentrer dans certains milieux, dans certaines régions. C’est nous qui sommes rentrés, le PDCI, pour battre campagne. Et aujourd’hui, nous ne sommes pas avec lui, donc il y a des zones où il ne pourra pas faire grand-chose. C’est ça la réalité. Aujourd’hui, il y a rupture, le PDCI s’est retiré, l’UDPCI de Mabri est parti, Gnamien Konan est parti, Soro de UPCI est parti, donc Ouattara ne vaut plus un million d’électeurs mathématiquement. Voici la réalité de la Côte d’Ivoire aujourd’hui”, a déclaré Maurice Kakou Guikahué, secrétaire exécutif du PDCI et directeur de campagne d’Henri Konan Bédié jeudi sur RFI. Selon le même Maurice Kakou Guikahué, “il n’est jamais trop tard pour dialoguer. Parce que quels que soient les conflits, ils finissent toujours par le dialogue. Il n’est jamais trop tard”. C’est donc à dire que l’opposition ivoirienne aspire à des élections libres et transparentes. “Non, on ne joue pas l’obstruction, le PDCI est ouvert. Le PDCI sait que le pays a souffert aux dernières élections avec la crise post-électorale, avec de nombreux morts. Donc, le PDCI appelle à des élections inclusives, transparentes, apaisées”, avait-il conclut .

Sapel MONE

