Côte d’Ivoire: “la vérité l’opposition n’a pas préparé cette élection” Bictogo

Sur les antennes de RFI, Adama Bictogo, directeur exécutif du RHDP, révèle que l’appel à la « désobéissance civile » par l’opposition ivoirienne est le signe qu’elle n’a pas préparé ces élections.

L’opposition excelle dans son incohérence. On ne peut pas en même temps avoir déposé ses dossier à la Commission électorale, avoir accepté que ces dossiers soient transmis au Conseil constitutionnel, acceptant ainsi les principes que nous impose le processus électoral. On ne peut pas vouloir en même temps la chose et son contraire.

A la vérité l’opposition n’a pas préparé cette élection. L’opposition qui brille par son capacité à faire une offre politique est en train d’organiser les ivoiriens autour de sujets qui les ont déjà divisés, tels que les fantômes de l’Ivoirité.

Le président Bédié porte pour l’opposition un message de désobéissance civile qui n’a pas été suivi par les Ivoiriens parce qu’il est inaudible.

C’est une opposition aux abois qui a du mal à mobiliser pour deux raisons. La Cote d’Ivoire aujourd’hui, par ses performances économiques a permis a une grandes majorité des Ivoiriens de tirer profit de la croissance et se projeter. Donc les ivoiriens sont jaloux des performances que nous avons et de la stabilité que connait notre pays. Ce qui est un frein pour l’opposition qui ne fait parler que de la réconciliation. De quelle réconciliation parlent-ils.

Les Ivoiriens dans leur grande majorité se sentent bien. A la vérité l’opposition essaie d’organiser les oppositions intercommunautaires pour donner l’impression que les Ivoiriens ne s’entendent pas.

Pour nous, RHDP, devant cette désobéissance civiles, nous avons demandé a nos gens de rester mobiliser parce que nous ne pouvons accepter qu’on installe la chienlit. Nous invitons l’opposition à, plus de responsabilité. Si l’opposition se dit unie et sure d’elle-même, dès lors que les candidatures du président Bédié et le Premier ministre Pascal Affi N’Guessan ont été retenues, ils peuvent porter le flambeau. Mais ils ont peur à la vérité.

