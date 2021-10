Côte d’Ivoire : la vision du nouveau parti, PPA-CI

𝗖𝗢𝗡𝗚𝗥𝗘̀𝗦 𝗖𝗢𝗡𝗦𝗧𝗜𝗧𝗨𝗧𝗜𝗙 / 𝗗𝗢𝗦𝗦𝗜𝗘𝗥 𝗗𝗘 𝗣𝗥𝗘𝗦𝗦𝗘

𝑷𝒓𝒆́𝒔𝒆𝒏𝒕𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏

Rentré au pays le 17 juin 2021 après son acquittement définitif, le Président Laurent Gbagbo a effectué sa rentrée politique par la convocation d’un comité central extraordinaire du FPI, le 9 août 2021, au Palais de la Culture de Treichville, à Abidjan. Au cours de cette session, il a proposé et obtenu de l’instance de décision du parti, la création d’un nouvel instrument politique qui a vocation de rassembler les ivoiriens, les forces politiques authentiquement de gauche pour la conquête des libertés et de s’engager clairement dans le Panafricaniste en vie de la Souveraineté des peuples africains.

La naissance du nouveau parti est donc l’occasion d’une restructuration idéologique et organisationnelle qui appelle l’adhésion à un projet renouvelé, dans un plus grand ensemble et un plus large consensus ; c’est le retour à la véritable identité socialiste qui exige la consolidation irréversible de la démocratie, de la justice sociale, de la cohésion de la communaute nationale, de la défense résolue de la Souveraineté interne et externe de la Côte d’Ivoire et de la contribution significative à l’émergence d’une Afrique libre, respectée e prospère.

Les assises du Congrès constitutif du nouveau Parti se tiennent les 16 et 17 octobre 2021, AU Sofitel Hôtel-Ivoire à Abidjan, Cocody.

𝗟𝗔 𝗥𝗘́𝗗𝗔𝗖𝗧𝗜𝗢𝗡 𝗗𝗨 𝗖𝗢𝗡𝗚𝗥𝗘̀𝗦

