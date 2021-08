Côte d’Ivoire: l’absence du président Ouattara sur la scène politique devient inquiétante

Après son discours de veille de l’indépendance qu’il a prononcé le vendredi 6 août dernier, le président de la République son excellence Alassane Ouattara a disparu de la scène nationale et internationale.

Cette absence de l’homme fort du pays inquiétude sérieusement les ivoiriens d’autant plus qu’ils ne l’ont pas aperçu a certains grands rendez-vous notamment le congrès de l’UPU ( l’Union Postale Universelle) qui s’est achevée le 27 août dernier.

Cette inquiétude n’ira pas en grandissant si le président du RHDP n’avait pas également brillé par son absence au Sommet du G20 à Berlin le vendredi 27 août 2021.

Où se trouve le président Alassane Ouattara et surtout comment se porte t-il ? Les ivoiriens très inquiets se posent la question et veulent être rassurés.

Si pour l’instant les proches du président s’évertuent à calmer les uns et les autres sur la bonne forme de ce dernier, il n’en demeure pas moins que son absence sur la scène politique devient de plus en plus inquiétant.

lecourrierquotidien.com

Comments

comments