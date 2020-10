Côte d’Ivoire: L’ambassadeur de France salué pour sa brillante mission en Côte d’Ivoire

Le ministre des Affaires étrangères, a félicité l’ambassadeur de France en Côte d’Ivoire, Gilles Huberson, pour le bilan positif de sa mission

Abidjan, 07 oct 2020 – Le ministre des Affaires étrangères, Ally Coulibaly, a, au nom du Président Alassane Ouattara, félicité l’ambassadeur de France en Côte d’Ivoire, Gilles Huberson, pour le bilan positif de sa mission en Côte d’Ivoire.

Il l’a affirmé à l’occasion d’un diner d’adieu organisé mardi 06 octobre 2020 à Abidjan, en l’honneur du diplomate, en présence de quelques membres du gouvernement et des ambassadeurs accrédités en Côte d’Ivoire.

« C’est le lieu de vous remercier très sincèrement et de vous exprimer le plaisir qui a été le nôtre et celui du gouvernement, de pouvoir travailler de concert au renforcement de cette exemplaire coopération pour le grand bénéfice de nos laborieuses et vaillantes populations. Excellence, le bilan des trois années que vous avez passé en Côte d’Ivoire est plus qu’élogieux, vous avez été l’un des grands artisans des résultats remarquables enregistrés dans la coopération entre nos deux pays », a indiqué Ally Coulibaly.

Le chef de la diplomatie ivoirienne a précisé que le succès de ce bilan s’est traduit par les diverses visites de travail et d’amitié de haut niveau ainsi que les voyages d’affaires organisés avec succès grâce notamment à la contribution de l’ambassadeur Gilles Huberson, et à ses qualités relationnelles et humaines exemplaires.

Il s’agit, entre autres, de la visite officielle en Côte d’Ivoire du Président français Emmanuel Macron du 20 au 22 décembre 2019, des visites en Côte d’Ivoire du ministre français Jean-Yves Le Drian, des entretiens à l’Elysée des deux chefs d’Etat et du déjeuner de travail que le Président Alassane Ouattara a eu avec son homologue français à l’Elysée le 4 septembre 2020, ainsi que la nette progression des échanges commerciaux et bilatéraux qui se traduisent par un montant de 975 milliards de FCFA et qui sont passés à plus d’un million de milliards de Francs en 2019 avec une augmentation de 12%.

Selon lui, cette amélioration du volume des échanges résulte de la hausse significative de 24,7% des exportations ivoiriennes par rapport à l’année 2018. Il a déploré toutefois la perte du statut de la France de premier investisseur en Côte d’Ivoire.

La cérémonie d’adieu a été marquée par une séance de distinction à l’ambassadeur Gilles Huberson en qualité de Commandeur de l’Ordre national de Côte d’Ivoire et la remise d’un présent conçu par des artisans ivoiriens, intitulé “Le porteur d’eau”, statue faite en bronze sur une hauteur de 62 cm.

Melv Sage

