Côte d’Ivoire: lancement de l’opération “j’adhėre au PPA-Cl pour la réconciliation vraie, la paix et le changement”

À 76 ans, Laurent Gbagbo concrétise son retour sur la scène politique en formant le Parti des peuples africains – Côte d’Ivoire (PPA-CI). L’ancien président ivoirien lancé une vaste opération d’adhésion au parti, dénommée “opération j’adhėre au PPA-Cl pour la réconciliation vraie, la paix et le changement à travers un communiqué.

Le Secrétaire Général du PPA-CI porte à la connaissance des populations ivoiriennes ou non ivoiriennes, qu’une grande campagne d’informations, de sensibilisation et de mobilisation sera menée sur toute l’étendue du territoire national afin de présenter officiellement le Parti des Peuples Africains Côte d’ivoire (PPA-CI), aux voiriens et à toutes les populations vivant en côte d’ivoire.

Ces missions auront lieu du 18 décembre 2021 au 10 janvier 2022. Ces missions seront conduites par les coordonnateurs régionaux, les

coordonnateurs de districts et leurs adjoints. Ils se feront assister par les responsables du PPA-CI et des cadres des régions.

Ces missions constitueront également l’occasion de lancer officiellement l’opération d’adhésion au PPA-CI. Les ordres de missions sont à retirer à compter de ce jeudi 16 décembre 2021 au siège du parti, auprès du camarade DASSE.

Fait à Abidjan, le 15 décembre 2021

Le Secrétaire Général

Damana Adia Pickass

SERVICE COMMUNICATION PPA-CI

Sapel

Comments

comments