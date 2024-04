Côte d’Ivoire : Lancement des Journées Nationales Métiers 2024

Le lancement des Journées Nationales Métiers (JNMétiers) a eu lieu le jeudi 4 avril 2024 à Abidjan. L’événement est prévu du 18 au 19 avril 2024 à Yamoussoukro.

« Les Journées Nationales Métiers représentent une plateforme pour enrichir son réseau professionnel. C’est un concept de partage d’expérience, de benhmarking et de réseautage pour accompagner la performance des structures des participants. Les JNMétiers couvrent les métiers à fort potentiel de performance pour les organisations. Elles constituent un cadre par excellence de formation par les pairs et de partage des bonnes pratiques d’ici et d’ailleurs « , a fait savoir Ange Tra Bi, le commissaire général des Journées Nationales Métiers, le jeudi 5 avril 2024 au cours d’une conférence de presse.

Le commissaire général des JNMétiers a aussi présenté le contenu scientifique desdites journées, non sans mobiliser les acteurs pour une plus grande participation autour de l’événement.

Initiées depuis 2013, les JNMétiers s’inscrivent dans la droite ligne de la formation professionnelle des cadres dirigeants et professionnels des métiers au cœur de la stratégie des organisations. Consciente que la compétitivité des entreprises locales nécessite la mise en synergie de diverses compétences métiers, Expertise Locale, structure organisatrice des Journées Nationales Métiers, entend réunir les praticiens, par corps de métiers, pour leur permettre d’échanger sur des thématiques d’actualité et d’intérêt général.

Pour l’édition 2024, il est prévu une conférence inaugurale, des partages d’expérience, une formation métier et une séance de team building.