Côte d’Ivoire : largué par sa copine, il se venge en publiant ses photos n*es

La PLCC (Plateforme de lutte contre la cybercriminalité) a signalé un incident impliquant un homme qui a diffusé des images intimes de son ancienne compagne. Cet individu, identifié par les initiales NKB, avait pour motivation la vengeance envers BAA, qui avait récemment mis fin à leur relation amoureuse.

Selon la PLCC, ce jeune homme a eu du mal à accepter la fin de sa relation avec BAA. Pourtant, leur histoire avait bien commencé. Au moment où NKB envisageait de se marier avec sa bien-aimée, il a été choqué d’apprendre qu’elle avait un autre homme dans sa vie. Malgré les efforts de son partenaire, BAA a opté pour une rupture afin de se consacrer à l’adversaire de son compagnon. Cela a été une grande déception pour NKB. Cependant, il ne la connaît pas vraiment. Il choisit de récupérer le téléphone portable qu’il avait offert à la jeune femme lors de son anniversaire.

Une fois en possession du téléphone portable, NBK a mis au jour des photos intimes de son ancienne petite amie. Il s’est avéré qu’elle avait envoyé ces images à son amant. Selon la Plateforme de lutte contre la cybercriminalité, cet individu a vu là une opportunité pour se venger de son ex-petite amie en diffusant les photos via le statut WhatsApp de la jeune femme.

BAA, plongée dans la honte, a décidé de déposer une plainte à la PLCC. Interpellé, NKB a avoué sa culpabilité. La PLCC a confirmé qu’il avait été amené devant le parquet pour les accusations d’accès non autorisé à un système d’information, de détention illégale de données personnelles et de diffusion d’images à caractère sexuel via un système d’information.