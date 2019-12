Côte d’Ivoire : “L’arrivée de Macron ne changera rien à cette détermination qui nous anime de tourner la page de ce régime qui falsifie sans gêne, ni honte la Démocratie” Alain Lobognon

0



Selon Alain Lobognon, “l’arrivée d’Emmanuel Macron en Côte d’Ivoire ne changera rien à cette détermination qui anime l’opposition ivoirienne de tourner la page de ce régime qui falsifie sans gêne, ni honte la Démocratie dans ce pays où ont été sacrifiés des milliers d’innocents pour garantir l’accès au palais présidentiel. “

Macron, les victimes et les droits de l’homme chez nous.

“Quand je vois le Gouvernement ivoirien soutenir les restrictions des libertés en violation de la Constitution, j’ai bien envie de regretter mon engagement politique depuis 1994.

Mais ce serait trop facile d’abdiquer face à des prédateurs de l’état de droit en Côte d’Ivoire.

En une semaine, j’ai eu l’occasion d’apprécier la cupidité de certains hauts fonctionnaires qui croient que la montre ne tombera jamais en panne. Que non!

La gestion des affaires de l’Etat est une affaire d’alternance. C’est pourquoi nous militons pour la Démocratie en Côte d’Ivoire.

Ce régime qui donne des coups bas ça et là, qui rit sous cape et qui crie à l’innocent, a bien raison d’agir ainsi. Parce qu’il n’a jamais rêver obtenir avec facilité le Pouvoir en Côte d’Ivoire.

Nous reconnaissons et assumons notre part de responsabilité dans cette tâche politique.

L’arrivée d’Emmanuel Macron en Côte d’Ivoire ne changera rien à cette détermination qui nous anime de tourner la page de ce régime qui falsifie sans gêne, ni honte la Démocratie dans ce pays où ont été sacrifiés des milliers d’innocents pour garantir l’accès au palais présidentiel.

La France des libertés et la France des intérêts devront, un jour, analyser les résultats de cette visite du Président Français en Côte d’Ivoire. Car, nous trouvons abject de piétiner les victimes ivoiriennes de la crise pour commémorer les victimes de la France.

C’est sûr que ces quelques victimes françaises ont un statut légal. Les milliers de ce côté-ci qu’est la Côte d’Ivoire, n’auront jamais le moindre statut sous ce régime. D’ailleurs, ont-elles une seule fois existé ces victimes?

Le Président français sait-il que le regardent des veuves, des orphelins et des familles qui ont perdu un des leurs dans cette crise en Côte d’Ivoire qui a permis d’installer ce régime dans le fauteuil douillet des violations des droits, des libertés et de la Constitution?

Le Président français, qui prononce des sermons avec les mots Démocratie, Libertés, Droits de l’Homme, lorsqu’il s’agit de la Syrie et de la Chine, arrive ce 20 Décembre 2019 en Côte d’Ivoire où ces notions incrustées dans l’histoire de la France, sont de simples décoratifs.

Nous suivrons et analyserons avec attention, chaque geste et chaque mot qui seront prononcés à Abidjan où sont détenus de nombreux prisonniers politiques et militaires parmi lesquels le président élu du Conseil Régional de la région du Gbêkê, dont Bouaké est la capitale.

Au passage, je remercie le Président de la République française, EmmanuelMacron, dont l’implication aura contribué à me sortir de la prison en février 2019. J’étais détenu par ce régime, au mépris de mon statut de Député, Représentant du Peuple de Côte d’Ivoire.”

Alain Lobognon,

Vice-président du MVCI, Député de la Nation arbitrairement détenu et condamné pour un Tweet.

