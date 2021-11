Côte d’Ivoire: Laurent Gbagbo: «ceux qui nous ont envoyé à la CPI ne sont pas content de notre libération»

L’ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, a rendu visite aux parents de Charles Blé Goudé à Kpogrobré, dans la sous-préfecture de Guibéroua où il s’est adressé au chef de famille sur une partie de son périple à la CPI avec leur fils Blé Goudé.

Laurent Gbagbo a résumé en quelques mots ce qui s’est passé à la Cour pénale internationale depuis l’arrivée de Blé Goudé et comment ils ont été acquittés. Il a également évoqué la question des passeports et assuré qu’il se bat pour que son ancien ministre entre en possession de son document afin de rentrer en Côte d’Ivoire et auprès de ses proches.

« 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑑 𝑗’𝑎𝑖 𝑒́𝑡𝑒́ 𝑎𝑟𝑟𝑒̂𝑡𝑒́, 𝑗𝑒 𝑝𝑒𝑛𝑠𝑎𝑖𝑠 𝑞𝑢’𝑜𝑛 𝑚’𝑎𝑣𝑎𝑖𝑡 𝑎𝑟𝑟𝑒̂𝑡𝑒́ 𝑎̀ 𝑐𝑎𝑢𝑠𝑒 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑢𝑠 𝑚𝑒𝑠 𝑒𝑛𝑓𝑎𝑛𝑡𝑠. 𝐽𝑒 𝑛’𝑎v𝑎𝑖𝑠 𝑑𝑜𝑛𝑐 𝑝𝑎𝑠 𝑖𝑚𝑎𝑔𝑖𝑛𝑒́ 𝑞𝑢’𝑜𝑛 𝑎𝑟𝑟𝑒̂𝑡𝑒𝑟𝑎𝑖𝑡 𝑢𝑛 𝑗𝑒𝑢𝑛𝑒 𝑎𝑝𝑟𝑒̀𝑠 𝑚𝑜𝑖. 𝐸𝑡 𝑝𝑢𝑖𝑠 𝑢𝑛 𝑗𝑜𝑢𝑟, 𝑙𝑒 𝑔𝑎𝑟𝑑𝑖𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑠𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐶𝑃𝐼 𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑚𝑒 𝑑𝑖𝑟𝑒 𝑞𝑢’𝑜𝑛 𝑎 𝑒𝑛𝑣𝑜𝑦𝑒́ 𝑢𝑛 𝐼𝑣𝑜𝑖𝑟𝑖𝑒𝑛. 𝐽𝑒 𝑙𝑢𝑖 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑖𝑙 𝑠’𝑎𝑝𝑝𝑒𝑙𝑙𝑒. 𝐼𝑙 𝑚𝑒 𝑑𝑖𝑡 𝐵𝑙𝑒́ 𝐺𝑜𝑢𝑑𝑒́. 𝐽’𝑎𝑖 𝑑𝑖𝑡 𝑖𝑙 𝑒𝑠𝑡 𝑜𝑢̀ ? 𝐿𝑒 𝑔𝑎𝑟𝑑𝑖𝑒𝑛 𝑚𝑒 𝑟𝑒́𝑝𝑜𝑛𝑑 𝑞𝑢’𝑜𝑛 𝑙’𝑎 𝑔𝑎𝑟𝑑𝑒́ 𝑑𝑎𝑛𝑠 𝑢𝑛𝑒 𝑝𝑖𝑒̀𝑐𝑒 𝑒𝑡 q𝑢’𝑎𝑝𝑟𝑒̀𝑠, 𝑜𝑛 𝑣𝑎 𝑚𝑒 𝑙’𝑒𝑛𝑣𝑜𝑦𝑒𝑟. 𝐷𝑒𝑢𝑥 𝑗𝑜𝑢𝑟𝑠 𝑎𝑝𝑟𝑒̀𝑠, 𝑗𝑒 𝑣𝑜𝑖𝑠 𝐵𝑙𝑒́ 𝐺𝑜𝑢𝑑𝑒́ 𝑒𝑡 𝑜𝑛 𝑙𝑢𝑖 𝑑𝑜𝑛𝑛𝑒 𝑢𝑛𝑒 𝑐𝑒𝑙𝑙𝑢𝑙𝑒. 𝑀𝑎𝑖𝑠 𝑐’𝑒́𝑡𝑎𝑖𝑡 𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑙𝑒𝑢𝑟𝑠 𝑑𝑎𝑛𝑠 𝑚𝑜𝑛 𝑓𝑜𝑟 𝑖𝑛𝑡𝑒́𝑟𝑖𝑒𝑢𝑟 », a indiqué Gbagbo s’adressant aux parent de son filleule.

« 𝑂𝑛 𝑛𝑜𝑢𝑠 𝑎 𝑗𝑢𝑔𝑒́𝑠 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑎𝑛𝑡 𝑡𝑟𝑜𝑖𝑠 𝑎𝑛𝑠. 𝐼𝑙𝑠 𝑜𝑛𝑡 𝑒𝑛𝑣𝑜𝑦𝑒́ 82 𝑡𝑒́𝑚𝑜𝑖𝑛𝑠. 𝐼𝑙𝑠 𝑜𝑛𝑡 𝑒𝑛𝑣𝑜𝑦𝑒́ 𝑡𝑜𝑢𝑠 𝑙𝑒𝑠 𝐺𝑒́𝑛𝑒́𝑟𝑎𝑢𝑥 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐶𝑜̂𝑡𝑒 𝑑’𝐼𝑣𝑜𝑖𝑟𝑒. 𝐴𝑝𝑟𝑒̀𝑠 𝑙𝑒𝑢𝑟 𝑎𝑢𝑑𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛, 𝑙𝑒 𝑗𝑢𝑔𝑒 𝑎 𝑑𝑖𝑡 𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑒 𝑛’𝑒𝑠𝑡 𝑚𝑒̂𝑚𝑒 𝑝𝑎𝑠 𝑙𝑎 𝑝𝑒𝑖𝑛𝑒 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑖𝑟 𝑛𝑜𝑠 𝑡𝑒́𝑚𝑜𝑖𝑛𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑐𝑒 𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑒𝑢𝑥 𝑞𝑢𝑖 𝑑𝑒𝑣𝑟𝑎𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑛𝑜𝑢𝑠 𝑎𝑐𝑐𝑎𝑏𝑙𝑒𝑟 𝑛𝑜𝑢𝑠 𝑜𝑛𝑡 𝑖𝑛𝑛𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒́𝑠. 𝐸𝑡 𝑜𝑛 𝑛𝑜𝑢𝑠 𝑎 𝑎𝑐𝑞𝑢𝑖𝑡𝑡𝑒́𝑠 𝑒𝑡 𝑙𝑖𝑏𝑒́𝑟𝑒́𝑠 », a-t-il poursuivi. Laurent Gbagbo a, cependant, mis l’accent sur le fait que ce verdict n’a pas été du goût de ceux qui les ont déporté vers la CPI et qu’ils ont tenté de tout faire pour les empêcher de retourner au pays.

« 𝑀𝑎𝑖𝑠 𝑐𝑒𝑢𝑥 𝑞𝑢𝑖 𝑛𝑜𝑢𝑠 𝑜𝑛𝑡 𝑒𝑛𝑣𝑜𝑦𝑒́𝑠 𝑙𝑎̀-𝑏𝑎𝑠 𝑛𝑒 𝑠𝑜𝑛𝑡 𝑝𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑡𝑠 𝑞𝑢’𝑜𝑛 𝑛𝑜𝑢𝑠 𝑎𝑖𝑡 𝑙𝑖𝑏𝑒́𝑟𝑒́𝑠. 𝐶𝑒 𝑠𝑜𝑛𝑡 𝑐𝑒𝑢𝑥-𝑙𝑎̀ 𝑞𝑢𝑖 𝑠𝑒 𝑏𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛𝑡 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑒𝑢𝑥. 𝐼𝑙𝑠 𝑛𝑒 𝑣𝑒𝑢𝑙𝑒𝑛𝑡 𝑝𝑎𝑠 𝑞𝑢’𝑜𝑛 𝑟𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑑𝑎𝑛𝑠 𝑛𝑜𝑡𝑟𝑒 𝑝𝑎𝑦𝑠 (…) 𝐸𝑡 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑒 𝑖𝑙𝑠 𝑠𝑒𝑚𝑏𝑙𝑎𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑛𝑒 𝑝𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑛𝑑𝑟𝑒, 𝑗𝑒 𝑠𝑢𝑖𝑠 𝑎𝑙𝑙𝑒́ 𝑎̀ 𝑙’𝑎𝑚𝑏𝑎𝑠𝑠𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑛𝑜𝑡𝑟𝑒 𝑝𝑎𝑦𝑠 𝑎̀ 𝐵𝑟𝑢𝑥𝑒𝑙𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑒𝑟 𝑞𝑢’𝑜𝑛 𝑚𝑒 𝑟𝑒𝑚𝑒𝑡𝑡𝑒 𝑚𝑜𝑛 𝑝𝑎𝑠𝑠𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡. 𝐸𝑡 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑒 𝑖𝑙𝑠 𝑛𝑒 𝑟𝑒́𝑎𝑔𝑖𝑠𝑠𝑎𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑡𝑜𝑢𝑗𝑜𝑢𝑟𝑠 𝑝𝑎𝑠, 𝑢𝑛 𝑗𝑜𝑢𝑟 𝑗’𝑎𝑖 𝑎𝑝𝑝𝑒𝑙𝑒́ 𝑙𝑎 𝑡𝑒́𝑙𝑒́𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑒𝑡 𝑗’𝑎𝑖 𝑟𝑎𝑝𝑝𝑒𝑙𝑒́ 𝑞𝑢𝑒 𝑗𝑒 𝑠𝑢𝑖𝑠 𝑎𝑐𝑞𝑢𝑖𝑡𝑡𝑒́ 𝑒𝑡 𝑙𝑖𝑏𝑒́𝑟𝑒́. 𝐽𝑒 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑞𝑢’𝑜𝑛 𝑚𝑒 𝑑𝑜𝑛𝑛𝑒 𝑚𝑜𝑛 𝑝𝑎𝑠𝑠𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡, 𝑜𝑛 𝑟𝑒𝑓𝑢𝑠𝑒, 𝑗𝑒 𝑛𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑛𝑑𝑠 𝑝𝑎𝑠. 𝐽’𝑎𝑖 𝑐𝑟𝑖𝑒́ 𝑓𝑜𝑟𝑡. 𝐸𝑡 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑒 𝑗𝑒 𝑠𝑢𝑖𝑠 𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑛 𝑃𝑟𝑒́𝑠𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑅𝑒́𝑝𝑢𝑏𝑙𝑖𝑞𝑢𝑒, 𝑚𝑎 𝑣𝑜𝑖𝑥 𝑎 𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒́. 𝐶’𝑒𝑠𝑡 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑒 𝑐𝑒𝑙𝑎 𝑞𝑢’𝑜𝑛 𝑚’𝑎 𝑎𝑝𝑝𝑒𝑙𝑒́ 𝑢𝑛 𝑗𝑜𝑢𝑟 𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑚𝑒 𝑟𝑒𝑚𝑒𝑡𝑡𝑟𝑒 𝑚𝑜𝑛 𝑝𝑎𝑠𝑠𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡. 𝐸𝑡 𝑗’𝑎𝑖 𝑑𝑒́𝑐𝑖𝑑𝑒́ 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑟 𝑒𝑛 𝐶𝑜̂𝑡𝑒 𝑑’𝐼𝑣𝑜𝑖𝑟𝑒 », a relaté l’ancien chef de l’Etat ivoirien.

Il a conclu son discours en rassurant les proches de son ancien ministre de la jeunesse, qu’il est en train de se battre de son côté pour que leur fils leur revienne rapidement. « 𝐶𝑒 𝑠𝑜𝑛𝑡 𝑙𝑒𝑠 𝑚𝑒̂𝑚𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑖 𝑚’𝑜𝑛𝑡 𝑓𝑎𝑡𝑖𝑔𝑢𝑒́ 𝑞𝑢𝑖 𝑓𝑎𝑡𝑖𝑔𝑢𝑒𝑛𝑡 𝑎𝑢𝑠𝑠𝑖 𝐵𝑙𝑒́ 𝐺𝑜𝑢𝑑𝑒́, 𝑠𝑖𝑛𝑜𝑛 𝑖𝑙 𝑛’𝑒𝑠𝑡 𝑝𝑙𝑢𝑠 𝑒𝑛 𝑝𝑟𝑖𝑠𝑜𝑛. 𝑉𝑜𝑡𝑟𝑒 𝑓𝑖𝑙𝑠 𝑙𝑢𝑡𝑡𝑒 𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑞𝑢’𝑜𝑛 𝑙𝑢𝑖 𝑟𝑒𝑚𝑒𝑡𝑡𝑒 𝑠𝑜𝑛 𝑝𝑎𝑠𝑠𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡. 𝑃𝑎𝑡𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑧 𝑐𝑎𝑟 𝑣𝑜𝑡𝑟𝑒 𝑓𝑖𝑙𝑠 𝑛’𝑒𝑠𝑡 𝑝𝑙𝑢𝑠 𝑒𝑛 𝑝𝑟𝑖𝑠𝑜𝑛. 𝑂𝑛 𝑣𝑎 𝑙𝑢𝑖 𝑟𝑒𝑚𝑒𝑡𝑡𝑟𝑒 𝑠𝑜𝑛 𝑝𝑎𝑠𝑠𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡 𝑒𝑡 𝑗𝑒 𝑚𝑒 𝑏𝑎𝑡𝑠 𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑐𝑒𝑙𝑎 », a-t-il expliqué.

Melv Le Sage

Comments

comments