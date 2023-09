Côte d’Ivoire : Laurent Gbagbo convoque une réunion ce jeudi

Ce jeudi 28 septembre 2023, Laurent Gbagbo, en tant que président du PPA-CI (Parti des peuples africains-Côte d’Ivoire), organise une réunion significative de son parti politique, juste avant la session extraordinaire prévue pour ce samedi.

Un communiqué, émis le lundi 25 septembre 2023 et portant la signature d’Auguste Emmanuel Ackah, directeur de cabinet de Laurent Gbagbo, informe que le leader du PPA-CI a convoqué Hubert Oulaye, président exécutif du parti, ainsi que les vice-présidents exécutifs à une réunion prévue pour ce jeudi. Cependant, l’objet de cette réunion n’a pas été spécifié dans le communiqué.

Suite à la défaite aux élections municipales et régionales du 2 septembre, le Parti des Peuples Africains-Côte d’Ivoire est résolu à analyser les causes de son absence sur la scène politique et à en tirer tous les enseignements nécessaires. Par ailleurs, Laurent Gbagbo avait déclaré que son parti politique ne répéterait pas les mêmes erreurs du passé en évitant de boycotter les élections. Néanmoins, les élections locales récentes ont laissé un sentiment de déception parmi ses partisans et sympathisants.

Notons que la réunion avec Hubert Oulaye et d’autres personnes offrira à l’ancien président ivoirien l’opportunité d’évaluer la situation, en particulier à l’approche de l’élection présidentielle. Aussi, il est possible de considérer que les élections municipales et régionales récentes ont constitué un véritable examen pour le PPA-CI, qui n’a malheureusement pas réussi à saisir l’occasion. Désormais, le parti dispose de deux années pour se redresser avant l’élection du prochain président de la République de Côte d’Ivoire.