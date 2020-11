Côte d’Ivoire : Laurent Gbagbo envoie des émissaires chez Bédié

Le lundi 16 novembre 2020, à 18h10mn, une délégation du Front Populaire Ivoirien, conduite par son Secrétaire Général , le Dr Assoa Adou – Officiel , a été reçue par le président Henri Konan Bedie.

Mandatée par le président Laurent Gbagbo pour aller traduire sa compassion au président du Pdci-Rda après le blocus de sa résidence, M. Koné Boubakar déclare :

« Il s’agit d’une délégation du Front Populaire Ivoirien, conduite par son secrétaire général, Assoa Adou, envoyé expressément en mission par le président Laurent Gbagbo pour présenter sa compassion et la compassion du Front Populaire Ivoirien à la suite des sévices dont le président Henri Konan Bédié a été victime lors de sa séquestration à son domicile. C’est donc une visite de compassion et de solidarité du Front Populaire Ivoirien »

Le Dr Assoa Adou qui était accompagné du Pr Georges Armand Ouegnin, président de la plate-forme EDS Officiel et de 4 autres personnalités du Parti, est allé exprimer, au nom du président GBAGBO LAURENT, le soutien et la compassion du FPI au président Henri Konan Bédié qui sort d’une difficile épreuve liée au blocus de sa résidence pendant plus d’une dizaine de jours.

Le président BÉDIÉ s’est réjoui de cette démarche fraternelle. Il a chargé, à son tour, le Dr Assoa Adou de bien vouloir transmettre ses sincères remerciements au président GBAGBO et à l’ensemble de la Direction du FPI. Le Président BÉDIÉ a aussi assuré ses hôtes de sa détermination à maintenir le cap jusqu’à la victoire finale.

Sapel MONE

