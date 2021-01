Côte d’Ivoire : Laurent Gbagbo et Bédié ont décidé de se mettre ensemble

Selon un responsable du FPI rencontré ce samedi 2 janvier , la collaboration PDCI-FPI va continuer de se renforcer car les DEUX LEADERS ont décidé de faire table rase du PASSÉ et de se METTRE ENSEMBLE.

“Les Présidents HENRI KONAN BÉDIÉ et LAURENT GBAGBO se sont dits des choses très fortes,” dit-il.

LAURENT GBAGBO, FONDATEUR du FPI a dit :

<< Qu’il ne fait pas la POLITIQUE pour de L’ARGENT mais pour permettre aux IVOIRIENS d’être libres, de vivre dans un PAYS DÉMOCRATIQUE et de faire en sorte que les richesses de leur pays leur profitent.>>

🛑 HENRI KONAN BÉDIÉ, Président du PDCI-RDA quand à son tour a dit :

<< Qu’il partage cette VISION et qu’à son ÂGE, il n’entend plus D’HONNEUR PERSONNEL. Il a tout eu dans la vie. Alors son ENGAGEMENT ACTUEL est pour les GÉNÉRATIONS FUTURES>>



Après ces DÉCLARATIONS, les DEUX HOMMES ont convenu que le combat qui vaille aujourd’hui, c’est de lutter pour léguer aux GÉNÉRATIONS FUTURES, une CÔTE D’IVOIRE de VALEUR, une CÔTE D’IVOIRE DÉMOCRATIQUE, un PAYS où les CLIVAGES ETHNIQUES n’existent pas, où on peut MILITER dans un PARTI de son CHOIX sans être INQUIÉTÉ, un PAYS où les postes de RESPONSABILITÉ sont donnés sur la base du MÉRITE et non du RÉGIONALISME, un pays où les ÉLECTIONS ne seront pas un RENDEZ-VOUS avec la MORT.

Et pour cela, ils ont décidés de se mettre ensemble.

Selon ce responsable du FPI , la collaboration PDCI-FPI sera de mise pour les BATAILLES FUTURES jusqu’à l’avènement d’une DÉMOCRATIE en CÔTE D’IVOIRE d’Ivoire.

