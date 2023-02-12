Côte d’Ivoire: Laurent Gbagbo et les 35 chefs des sous-préfectures à sa résidence, voici les raisons

Son Excellence LAURENT GBAGBO, Président du PPA-CI, a reçu dans l’après-midi du samedi 11 février 2023 à sa résidence privée de MAMA, les 35 chefs des sous-préfectures de GUIBEROUA, GALEBRÉ et DIGNAGO (GUIDIGA). Ces autorités coutumières étaient accompagnés pour la circonstance de la coordination des cadres PPA-CI du GUIDIGA qui, par cette démarche, sollicitent une visite prochaine du Président LAURENT GBAGBO à GUIBEROUA, DIGNAGO et GALEBRÉ (GUIDIGA).
Dans son propos introductif de la cérémonie, Docteur CHRISTOPHE BLÉ, Secrétaire Général Adjoint en charge de L’Assurance Maladie Universelle du PPA-CI, Médecin personnel du Président Laurent Gbagbo et porte-parole des cadres du GUIDIGA a dans un premier temps, présenté la qualité des visiteurs du jour puis a donné l’esprit de cette cérémonie.
« 𝐸𝑥𝑐𝑒𝑙𝑙𝑒𝑛𝑐𝑒 𝑀𝑜𝑛𝑠𝑖𝑒𝑢𝑟 𝐿𝐴𝑈𝑅𝐸𝑁𝑇 𝐺𝐵𝐴𝐺𝐵𝑂, 𝑝𝑟𝑒́𝑠𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡 𝑑𝑢 𝑃𝑃𝐴-𝐶𝐼. 𝐶𝑒 𝑗𝑜𝑢𝑟 𝑒𝑠𝑡 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑢𝑙𝑖𝑒𝑟 𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑚𝑜𝑖 𝑐𝑎𝑟 𝑗𝑒 𝑠𝑢𝑖𝑠 𝑑𝑎𝑛𝑠 𝑢𝑛 𝑟𝑜̂𝑙𝑒 𝑞𝑢𝑒 𝑗𝑒 𝑛’𝑎𝑖 𝑝𝑎𝑠 𝑙’ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑢𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑗𝑜𝑢𝑒𝑟 𝑑𝑒𝑣𝑎𝑛𝑡 𝑣𝑜𝑢𝑠. 𝐶𝑒𝑡𝑡𝑒 𝑟𝑒𝑛𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑒𝑠𝑡 𝑝𝑢𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑓𝑎𝑚𝑖𝑙𝑖𝑎𝑙𝑒. 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑑 𝑗𝑒 𝑟𝑒𝑔𝑎𝑟𝑑𝑒 𝑎̀ 𝑣𝑜𝑡𝑟𝑒 𝑑𝑟𝑜𝑖𝑡𝑒 𝑒𝑡 𝑎̀ 𝑣𝑜𝑡𝑟𝑒 𝑔𝑎𝑢𝑐ℎ𝑒, 𝑗𝑒 𝑠𝑢𝑖𝑠 𝑒𝑛𝑐𝑜𝑟𝑒 𝑝𝑙𝑢𝑠 𝑟𝑎𝑠𝑠𝑢𝑟𝑒́. 𝑉𝑜𝑢𝑠 𝑒̂𝑡𝑒𝑠 𝑙𝑎̀ 𝑒𝑡 𝑒𝑛𝑡𝑜𝑢𝑟𝑒́ 𝑑𝑒 𝑣𝑜𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡𝑠 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑠, 𝐿𝐴𝑈𝑅𝐸𝑁𝑇 𝑂𝑇𝑇𝑅𝑂 𝑒𝑡 𝐵𝐸𝑁𝐽𝐴𝑀𝐼𝑁 𝐷𝐽𝐸́𝐷𝐽𝐸́.
𝐿𝑒 𝑛𝑒́𝑜𝑙𝑜𝑔𝑖𝑠𝑚𝑒 𝐺𝑈𝐼𝐷𝐼𝐺𝐴 𝑟𝑒𝑛𝑣𝑜𝑖𝑒 𝑠𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑎𝑢𝑥 𝑡𝑟𝑜𝑖𝑠 (3) 𝑠𝑜𝑢𝑠-𝑝𝑟𝑒́𝑓𝑒𝑐𝑡𝑢𝑟𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑜𝑛𝑡 𝐺𝑈𝐼𝐵𝐸́𝑅𝑂𝑈𝐴, 𝐷𝐼𝐺𝑁𝐴𝐺𝑂 𝑒𝑡 𝐺𝐴𝐿𝐸́𝐵𝑅𝐸́ 𝑞𝑢𝑖 𝑟𝑒𝑔𝑟𝑜𝑢𝑝𝑒𝑛𝑡 35 𝑣𝑖𝑙𝑙𝑎𝑔𝑒𝑠 𝑑𝑒 4 𝑐𝑎𝑛𝑡𝑜𝑛𝑠 𝑒𝑡 8 𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑠. 𝐷𝑎𝑛𝑠 𝑙𝑒 𝐺𝑈𝐼𝐷𝐼𝐺𝐴, 𝑛𝑜𝑢𝑠 𝑎𝑣𝑜𝑛𝑠 𝑎𝑐𝑐𝑢𝑒𝑖𝑙𝑙𝑖 𝑏𝑒𝑎𝑢𝑐𝑜𝑢𝑝 𝑑𝑒 𝑛𝑜𝑠 𝑓𝑟𝑒̀𝑟𝑒𝑠 𝑒𝑡 𝑠œ𝑢𝑟𝑠 𝑣𝑒𝑛𝑢𝑠 𝑑𝑒𝑠 𝑎𝑢𝑡𝑟𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑒́𝑠 𝑑𝑢 𝑝𝑎𝑦𝑠 𝑒𝑡 𝑚𝑒̂𝑚𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑜𝑢𝑠-𝑟𝑒́𝑔𝑖𝑜𝑛 (𝐶𝐸𝐷𝐸𝐴𝑂). 𝐴𝑣𝑒𝑐 𝑒𝑢𝑥, 𝑛𝑜𝑢𝑠 𝑣𝑖𝑣𝑜𝑛𝑠 𝑒𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑓𝑎𝑖𝑡𝑒 ℎ𝑎𝑟𝑚𝑜𝑛𝑖𝑒. 𝑁𝑜𝑢𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑎𝑔𝑒𝑜𝑛𝑠 𝑛𝑜𝑠 𝑗𝑜𝑖𝑒𝑠 𝑒𝑡 𝑛𝑜𝑠 𝑝𝑒𝑖𝑛𝑒𝑠. 𝐿𝑒𝑠 𝑐ℎ𝑒𝑓𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑎𝑢𝑡𝑒́𝑠 𝑠𝑜𝑛𝑡 𝑣𝑒𝑛𝑢𝑠 𝑎𝑣𝑒𝑐 𝑛𝑜𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡𝑠 𝑐𝑎𝑟 𝑙𝑎 𝑠𝑎𝑔𝑒𝑠𝑠𝑒 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑜𝑟𝑠𝑞𝑢𝑒 𝑡𝑢 𝑒𝑠 𝑒́𝑡𝑟𝑎𝑛𝑔𝑒𝑟, 𝑡𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑑𝑎𝑛𝑠𝑒 𝑑𝑜𝑖𝑣𝑒𝑛𝑡 𝑒́𝑝𝑜𝑢𝑠𝑒𝑟 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑑𝑒𝑛𝑐𝑒 𝑜𝑢 𝑙𝑒 𝑟𝑦𝑡ℎ𝑚𝑒 𝑎𝑢𝑞𝑢𝑒𝑙 𝑑𝑎𝑛𝑠𝑒 𝑡𝑜𝑛 𝑡𝑢𝑡𝑒𝑢𝑟.
𝑁𝑜𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡𝑠, 𝑐𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑡𝑟𝑖𝑎𝑟𝑐ℎ𝑒𝑠 𝑑𝑒́𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒𝑢𝑟𝑠 𝑑𝑒 𝑛𝑜𝑠 𝑢𝑠 𝑒𝑡 𝑐𝑜𝑢𝑡𝑢𝑚𝑒𝑠, 𝑙𝑒𝑠 𝑔𝑎𝑟𝑑𝑖𝑒𝑛𝑠 𝑑𝑒 𝑛𝑜𝑡𝑟𝑒 𝑐𝑢𝑙𝑡𝑢𝑟𝑒 𝑠𝑜𝑛𝑡 𝑎𝑐𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑔𝑛𝑒́𝑠 𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑐𝑒𝑡𝑡𝑒 𝑣𝑖𝑠𝑖𝑡𝑒 ℎ𝑖𝑠𝑡𝑜𝑟𝑖𝑞𝑢𝑒, 𝑝𝑎𝑟 𝑙𝑒𝑠 𝑖𝑙𝑙𝑢𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠 𝑐𝑎𝑑𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑟𝑒́𝑔𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑢 𝐺𝑈𝐼𝐷𝐼𝐺𝐴 𝑎𝑣𝑒𝑐 𝑎̀ 𝑙𝑒𝑢𝑟 𝑡𝑒̂𝑡𝑒, 𝑙𝑒 𝑑𝑜𝑦𝑒𝑛 𝐺𝑛𝑎ℎ𝑜𝑟𝑒́ 𝐽𝑒𝑎𝑛-𝐵𝑎𝑝𝑡𝑖𝑠𝑡𝑒, 𝑃𝑟𝑒́𝑠𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡 𝑑𝑢 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑒𝑖𝑙 𝑃𝑜𝑙𝑖𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒 𝑃𝑒𝑟𝑚𝑎𝑛𝑒𝑛𝑡 (𝐶𝑃𝑃) 𝑑𝑢 𝑃𝑃𝐴-𝐶𝐼. 𝑆𝑒́𝑏𝑎𝑠𝑡𝑖𝑒𝑛 𝐷𝑎𝑛𝑜 𝐷𝑗𝑒́𝑑𝑗𝑒́, 1𝑒𝑟 𝑉𝑖𝑐𝑒-𝑃𝑟𝑒́𝑠𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡 𝑑𝑢 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑒𝑖𝑙 𝑆𝑡𝑟𝑎𝑡𝑒́𝑔𝑖𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑡 𝑃𝑜𝑙𝑖𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒 (𝐶𝑆𝑃) 𝑑𝑢 𝑃𝑃𝐴-𝐶𝐼. 𝑀𝑎𝑟𝑖𝑒 𝑂𝑑𝑒𝑡𝑡𝑒 𝐿𝑜𝑟𝑜𝑢𝑔𝑛𝑜𝑛, 𝑉𝑖𝑐𝑒-𝑃𝑟𝑒́𝑠𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑐ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒́𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑜𝑏𝑖𝑙𝑖𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑢 𝑃𝑃𝐴_𝐶𝐼, 𝑑𝑢 𝑆𝐺𝐴 𝐷𝑎ℎ𝑖 𝑁𝑒𝑠𝑡𝑜𝑟, 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑆𝑁𝑇 𝑆𝑜𝑙𝑜𝑢 𝐻𝑒𝑛𝑟𝑖𝑒𝑡𝑡𝑒 𝑞𝑢𝑖 𝑝𝑎𝑟 𝑎𝑖𝑙𝑙𝑒𝑢𝑟𝑠 𝑒𝑠𝑡 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑒́𝑠𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑜𝑟𝑑𝑖𝑛𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑢 𝐺𝑈𝐼𝐷𝐼𝐺𝐴. 𝐸𝑡 𝑏𝑖𝑒𝑛 𝑑’𝑎𝑢𝑡𝑟𝑒𝑠 𝑐𝑎𝑑𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑛𝑜𝑡𝑟𝑒 𝑟𝑒́𝑔𝑖𝑜𝑛.
𝑁𝑜𝑢𝑠 𝑠𝑜𝑚𝑚𝑒𝑠 𝑣𝑒𝑛𝑢𝑠 𝑚𝑎𝑛𝑖𝑓𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟 𝑛𝑜𝑡𝑟𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑𝑎𝑟𝑖𝑡𝑒́, 𝑛𝑜𝑡𝑟𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑛𝑛𝑎𝑖𝑠𝑠𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑒𝑡 𝑛𝑜𝑡𝑟𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑎̀ 𝑛𝑜𝑡𝑟𝑒 𝑖𝑙𝑙𝑢𝑠𝑡𝑟𝑒 𝑓𝑟𝑒̀𝑟𝑒 𝑒𝑡 𝑝𝑒̀𝑟𝑒 𝑞𝑢𝑒 𝐷𝐼𝐸𝑈 𝑎 𝑏𝑒́𝑛𝑖, 𝑒́𝑙𝑒𝑣𝑒́ 𝑒𝑡 𝑞𝑢’𝑖𝑙 𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑖𝑡 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑒 𝑙𝑒 𝑝𝑒𝑢𝑝𝑙𝑒 𝑑’𝐼𝑠𝑟𝑎𝑒̈𝑙 𝑒𝑛 𝐸́𝑔𝑦𝑝𝑡𝑒 𝑎̀ 𝐶𝑎𝑛𝑎𝑎𝑛, 𝑙𝑎 𝑇𝑒𝑟𝑟𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑖𝑠𝑒. 𝐿𝑒 𝑝𝑟𝑒́𝑠𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡 𝐿𝐴𝑈𝑅𝐸𝑁𝑇 𝐺𝐵𝐴𝐺𝐵𝑂 𝑒𝑠𝑡 𝑢𝑛 𝑚𝑖𝑟𝑎𝑐𝑢𝑙𝑒́, 𝑢𝑛 ℎ𝑜𝑚𝑚𝑒 𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒 𝑎𝑢 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑣𝑒́𝑟𝑖𝑡𝑒́. 𝑆𝑎 𝑟𝑒́𝑠𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑒 𝑎 𝑒́𝑡𝑒́ 𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎𝑟𝑑𝑒́𝑒 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑎𝑛𝑡 𝑞𝑢’𝑖𝑙 𝑠’𝑦 𝑡𝑟𝑜𝑢𝑣𝑎𝑖𝑡 𝑎𝑣𝑒𝑐 𝑠𝑎 𝑓𝑎𝑚𝑖𝑙𝑙𝑒 𝑒𝑡 𝑠𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑙𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑡𝑒𝑢𝑟𝑠. 𝐼𝑙 𝑎 𝑒́𝑡𝑒́ 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑖𝑡 𝑎𝑣𝑒𝑐 𝑢𝑛𝑒 𝑣𝑖𝑜𝑙𝑒𝑛𝑐𝑒 𝑖𝑛𝑜𝑢𝑖̈𝑒 𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒́𝑐𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒𝑠. 𝐶𝑜𝑛𝑑𝑢𝑖𝑡 𝑚𝑎𝑛𝑢-𝑚𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖 𝑑𝑎𝑛𝑠 𝑢𝑛𝑒 𝑝𝑟𝑖𝑠𝑜𝑛 𝑟𝑒́𝑝𝑢𝑔𝑛𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑎̀ 𝐾𝐻𝑂𝑅𝑂𝐺𝑂. 𝐷𝑒 𝐾𝐻𝑂𝑅𝑂𝐺𝑂, 𝑎𝑝𝑟𝑒̀𝑠 ℎ𝑢𝑖𝑡 𝑚𝑜𝑖𝑠 𝑒𝑡 𝑑𝑒𝑚𝑖 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑢𝑓𝑓𝑟𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑒𝑡 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑣𝑎𝑖𝑟𝑒, 𝑖𝑙 𝑒𝑠𝑡 𝑑𝑒́𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒́ 𝑒𝑛 𝑐𝑎𝑝𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒́ 𝑎̀ 𝑙𝑎 𝐻𝑎𝑦𝑒 𝑑𝑎𝑛𝑠 𝑙𝑒 𝑠𝑜𝑢𝑠-𝑠𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝑙’ℎ𝑢𝑚𝑎𝑛𝑖𝑡𝑒́ 𝑐ℎ𝑒𝑧 𝑙𝑒𝑠 𝑔𝑟𝑎𝑛𝑑𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑒 𝑚𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑑’𝑜𝑢̀ 𝑜𝑛 𝑛𝑒 𝑟𝑒𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑝𝑙𝑢𝑠 𝑗𝑎𝑚𝑎𝑖𝑠. 𝐶’𝑒𝑠𝑡 𝑐𝑒𝑡 ℎ𝑜𝑚𝑚𝑒 𝑞𝑢𝑖 𝑒𝑠𝑡 𝑎𝑠𝑠𝑖𝑠 𝑑𝑒𝑣𝑎𝑛𝑡 𝑣𝑜𝑢𝑠 𝑒𝑛 𝑐ℎ𝑎𝑖𝑟 𝑒𝑡 𝑒𝑛 𝑜𝑠.
𝑃𝑢𝑖𝑠𝑞𝑢’𝑖𝑙 𝑒𝑠𝑡 𝑟𝑒𝑣𝑒𝑛𝑢, 𝑐’𝑒𝑠𝑡 𝑢𝑛 𝑚𝑖𝑟𝑎𝑐𝑙𝑒, 𝑐’𝑒𝑠𝑡 𝑢𝑛𝑒 𝑏𝑒́𝑛𝑒́𝑑𝑖𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛. 𝐿𝑒 𝑃𝑟𝑒́𝑠𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡 𝐿𝐴𝑈𝑅𝐸𝑁𝑇 𝐺𝐵𝐴𝐺𝐵𝑂 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑒 𝐼𝑠𝑟𝑎𝑒̈𝑙 𝑙’𝑎𝑣𝑎𝑖𝑡 𝑒́𝑡𝑒́, 𝑒𝑠𝑡 𝑢𝑛𝑒 𝑏𝑒́𝑛𝑒́𝑑𝑖𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝐷𝐼𝐸𝑈. 𝐶𝑒𝑟𝑡𝑎𝑖𝑛𝑠 ℎ𝑜𝑚𝑚𝑒𝑠 𝑠𝑜𝑛𝑡 𝑐𝑒́𝑙𝑒́𝑏𝑟𝑒́𝑠 𝑎̀ 𝑡𝑖𝑡𝑟𝑒 𝑝𝑜𝑠𝑡ℎ𝑢𝑚𝑒. 𝐼𝑙 𝑦 𝑎 𝑑𝑒𝑠 𝑒𝑠𝑝𝑒̀𝑐𝑒𝑠 𝑡𝑟𝑒̀𝑠 𝑟𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑒 𝑙𝑒𝑠 ℎ𝑒́𝑟𝑜𝑠, 𝑙𝑒𝑠 𝑙𝑒́𝑔𝑒𝑛𝑑𝑒𝑠, 𝑙𝑒𝑠 𝑔𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒𝑠 𝑎̂𝑚𝑒𝑠 𝑒𝑡 𝑙𝑒 𝑃𝑟𝑒́𝑠𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡 𝐿𝐴𝑈𝑅𝐸𝑁𝑇 𝐺𝐵𝐴𝐺𝐵𝑂 𝑓𝑎𝑖𝑡 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑒𝑡𝑡𝑒 𝑒́𝑙𝑖𝑡𝑒. 𝐶𝑒𝑠 ℎ𝑜𝑚𝑚𝑒𝑠 ℎ𝑜𝑟𝑠 𝑑𝑢 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛 𝑑𝑒𝑠 𝑚𝑜𝑟𝑡𝑒𝑙𝑠 𝑠𝑜𝑛𝑡 𝑐𝑒́𝑙𝑒́𝑏𝑟𝑒́𝑠 𝑎̀ 𝑡𝑖𝑡𝑟𝑒 𝑎𝑛𝑡ℎ𝑢𝑚𝑒. 𝐶’𝑒𝑠𝑡-𝑎̀-𝑑𝑖𝑟𝑒 𝑐𝑒́𝑙𝑒́𝑏𝑟𝑒́, ℎ𝑜𝑛𝑜𝑟𝑒́ 𝑑𝑒 𝑙𝑒𝑢𝑟 𝑣𝑖𝑣𝑎𝑛𝑡. 𝐶’𝑒𝑠𝑡 𝑝𝑜𝑢𝑟𝑞𝑢𝑜𝑖 𝑡𝑜𝑢𝑠 𝑙𝑒𝑠 𝑐ℎ𝑒𝑓𝑠 𝑑𝑒𝑠 35 𝑣𝑖𝑙𝑙𝑎𝑔𝑒𝑠 𝑒𝑡 𝑙𝑒𝑠 𝑐ℎ𝑒𝑓𝑠 𝑑𝑒𝑠 𝑎𝑢𝑡𝑟𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑎𝑢𝑡𝑒́𝑠, 𝑎𝑐𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑔𝑛𝑒́𝑠 𝑒𝑡 𝑠𝑜𝑢𝑡𝑒𝑛𝑢𝑠 𝑝𝑎𝑟 𝑙𝑒𝑠 𝑐𝑎𝑑𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑛𝑜𝑡𝑟𝑒 𝑟𝑒́𝑔𝑖𝑜𝑛 𝑠𝑜𝑛𝑡 𝑣𝑒𝑛𝑢𝑠 𝑎 𝑙𝑢𝑖 𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑙𝑢𝑖 𝑎𝑑𝑟𝑒𝑠𝑠𝑒𝑟 𝑢𝑛𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑖𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑎̀ 𝑣𝑒𝑛𝑖𝑟 𝑑𝑎𝑛𝑠 𝑙𝑒 𝐺𝑈𝐼𝐷𝐼𝐺𝐴 𝑙𝑜𝑟𝑠𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑜𝑛 𝑐𝑎𝑙𝑒𝑛𝑑𝑟𝑖𝑒𝑟 𝑙𝑒 𝑙𝑢𝑖 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑒𝑡𝑡𝑟𝑎. 𝐿𝑒 𝑃𝑟𝑒́𝑠𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡 𝐿𝐴𝑈𝑅𝐸𝑁𝑇 𝐺𝐵𝐴𝐺𝐵𝑂 𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑟𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑖𝑒𝑟 𝑎𝑣𝑒𝑐 𝑛𝑜𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡𝑠 𝑖𝑚𝑝𝑎𝑡𝑖𝑒𝑛𝑡𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑒 𝑣𝑜𝑖𝑟 𝑒𝑡 𝑑𝑒 𝑙𝑒 𝑡𝑜𝑢𝑐ℎ𝑒𝑟 ». A déclaré le porte-parole des cadres du GUIDIGA.
Kiffy Dizoé Blo Roger, porte-parole des 35 chefs de villages du GUIDIGA a transmis au Président LAURENT GBAGBO le message des populations des sous-préfectures de GUIBÉROUA, DIGNAGO et GALÉBRÉ.
« 𝑀𝑜𝑛𝑠𝑖𝑒𝑢𝑟 𝑙𝑒 𝑃𝑟𝑒́𝑠𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡, 𝑣𝑜𝑢𝑠 𝑒̂𝑡𝑒𝑠 𝑛𝑜𝑡𝑟𝑒 𝑑𝑖𝑔𝑛𝑒 𝑓𝑖𝑙𝑠 𝑏𝑖𝑒𝑛-𝑎𝑖𝑚𝑒́ 𝑒𝑡 𝑢𝑛𝑒 𝑏𝑒́𝑛𝑒́𝑑𝑖𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑛𝑜𝑡𝑟𝑒 𝑟𝑒́𝑔𝑖𝑜𝑛 𝑡𝑜𝑢𝑡 𝑒𝑛𝑡𝑖𝑒̀𝑟𝑒. 𝐿𝑜𝑟𝑠𝑞𝑢𝑒 𝑣𝑜𝑢𝑠 𝑎𝑣𝑒𝑧 𝑒́𝑡𝑒́ 𝑖𝑛𝑐𝑎𝑟𝑐𝑒́𝑟𝑒́ 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑎𝑛𝑡 𝑜𝑛𝑧𝑒 (11) 𝑎𝑛𝑠 𝑎̀ 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑠𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐻𝑎𝑦𝑒, 𝑡𝑟𝑒̀𝑠 𝑙𝑜𝑖𝑛 𝑑𝑒 𝑛𝑜𝑢𝑠, 𝑛𝑜𝑠 𝑐œ𝑢𝑟𝑠 𝑜𝑛𝑡 𝑒́𝑡𝑒́ 𝑏𝑟𝑖𝑠𝑒́𝑠. 𝑁𝑜𝑢𝑠 𝑎𝑣𝑜𝑛𝑠 𝑝𝑙𝑒𝑢𝑟𝑒́ 𝑗𝑜𝑢𝑟 𝑒𝑡 𝑛𝑢𝑖𝑡 𝑒𝑡 𝑛𝑜𝑠 𝑦𝑒𝑢𝑥 𝑠𝑜𝑛𝑡 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑒́𝑠 𝑏𝑎𝑖𝑔𝑛𝑒́𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑟𝑚𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑢𝑡𝑒𝑠 𝑐𝑒𝑠 𝑎𝑛𝑛𝑒́𝑒𝑠. 𝑀𝑎𝑙𝑔𝑟𝑒́ 𝑛𝑜𝑡𝑟𝑒 𝑠𝑜𝑢𝑓𝑓𝑟𝑎𝑛𝑐𝑒, 𝑡𝑜𝑢𝑡𝑒𝑠 𝑛𝑜𝑠 𝑝𝑒𝑛𝑠𝑒́𝑒𝑠 𝑠𝑜𝑛𝑡 𝑎𝑙𝑙𝑒́𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑜𝑡𝑖𝑑𝑖𝑒𝑛𝑛𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑣𝑒𝑟𝑠 𝑣𝑜𝑢𝑠. 𝑁𝑜𝑢𝑠 𝑎𝑣𝑜𝑛𝑠 𝑖𝑚𝑝𝑙𝑜𝑟𝑒́ 𝑐ℎ𝑎𝑞𝑢𝑒 𝑗𝑜𝑢𝑟 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑒́𝑠𝑒𝑛𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑛𝑜𝑠 𝑎𝑛𝑐𝑒̂𝑡𝑟𝑒𝑠 𝑎̀ 𝑣𝑜𝑠 𝑐𝑜̂𝑡𝑒́𝑠 𝑎𝑓𝑖𝑛 𝑞𝑢’𝑖𝑙𝑠 𝑣𝑒𝑖𝑙𝑙𝑒𝑛𝑡 𝑠𝑢𝑟 𝑣𝑜𝑢𝑠 𝑒𝑡 𝑞𝑢’𝑎𝑢𝑐𝑢𝑛 𝑚𝑎𝑙 𝑛𝑒 𝑣𝑜𝑢𝑠 𝑎𝑟𝑟𝑖𝑣𝑒. 𝑁𝑜𝑢𝑠 𝑛’𝑎𝑣𝑜𝑛𝑠 𝑝𝑎𝑠 𝑑𝑜𝑢𝑡𝑒́ 𝑢𝑛 𝑠𝑒𝑢𝑙 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡 𝑞𝑢𝑒 𝑣𝑜𝑢𝑠 𝑟𝑒𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑟𝑒𝑧 𝑠𝑎𝑖𝑛𝑡 𝑒𝑡 𝑠𝑎𝑢𝑓 𝑝𝑎𝑟𝑚𝑖 𝑛𝑜𝑢𝑠, 𝑐𝑎𝑟 𝑣𝑜𝑢𝑠 𝑒̂𝑡𝑒𝑠 𝑢𝑛 𝑔𝑟𝑎𝑛𝑑 ℎ𝑜𝑚𝑚𝑒 𝑝𝑒́𝑡𝑟𝑖 𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡 𝑒𝑡 𝑑𝑒 𝑞𝑢𝑎𝑙𝑖𝑡𝑒́, 𝑒𝑡 𝑙𝑒𝑠 𝑔𝑟𝑎𝑛𝑑𝑠 ℎ𝑜𝑚𝑚𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑒 𝑣𝑜𝑢𝑠 𝑛’𝑜𝑛𝑡 𝑝𝑎𝑠 𝑙𝑒𝑢𝑟 𝑝𝑙𝑎𝑐𝑒 𝑒𝑛 𝑝𝑟𝑖𝑠𝑜𝑛. 𝑀𝑜𝑛𝑠𝑖𝑒𝑢𝑟 𝑙𝑒 𝑝𝑟𝑒́𝑠𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡, 𝑙𝑒 31 𝑚𝑎𝑟𝑠 2021 𝑙𝑒𝑠 𝑗𝑢𝑔𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑢𝑟 𝑝𝑒́𝑛𝑎𝑙𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒 𝑜𝑛𝑡 𝑝𝑟𝑜𝑛𝑜𝑛𝑐𝑒́ 𝑣𝑜𝑡𝑟𝑒 𝑎𝑐𝑞𝑢𝑖𝑡𝑡𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑑𝑒́𝑓𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑓. 𝐶𝑒 𝑓𝑢𝑡 𝑢𝑛 𝑔𝑟𝑎𝑛𝑑 𝑠𝑜𝑢𝑙𝑎𝑔𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑛𝑜𝑢𝑠 𝑣𝑜𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡𝑠. 𝑀𝑎𝑖𝑠 𝑙𝑜𝑟𝑠𝑞𝑢𝑒 𝑣𝑜𝑢𝑠 𝑎𝑣𝑒𝑧 𝑟𝑒𝑔𝑎𝑔𝑛𝑒́ 𝑣𝑜𝑡𝑟𝑒 𝑡𝑒𝑟𝑟𝑒 𝑛𝑎𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑙𝑎 𝐶𝑜̂𝑡𝑒 𝑑’𝐼𝑣𝑜𝑖𝑟𝑒, 𝑙𝑒 𝑓𝑖𝑙𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑖𝑔𝑒 𝑒𝑠𝑡 𝑟𝑒𝑣𝑒𝑛𝑢 𝑎̀ 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑖𝑠𝑜𝑛 𝑒𝑛 ℎ𝑜𝑚𝑚𝑒 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒. 𝑁𝑜𝑢𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑛𝑜𝑛𝑠 𝑚𝑎𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑎𝑛𝑡 𝑞𝑢𝑒 𝑛𝑜𝑡𝑟𝑒 𝑠𝑒́𝑗𝑜𝑢𝑟 𝑑𝑎𝑛𝑠 𝑙𝑒 𝑏𝑜𝑖𝑠 𝑠𝑎𝑐𝑟𝑒́ 𝑛’𝑎 𝑝𝑎𝑠 𝑒́𝑡𝑒́ 𝑣𝑎𝑖𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑐𝑒 𝑞𝑢𝑒 𝑣𝑜𝑢𝑠 𝑣𝑜𝑖𝑙𝑎̀ 𝑒𝑛 𝑐ℎ𝑎𝑖𝑟 𝑒𝑡 𝑒𝑛 𝑜𝑠. 𝐶𝑜𝑚𝑚𝑒 𝑙𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑚𝑚𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑛𝑜𝑡𝑟𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑑𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛, 𝑛𝑜𝑢𝑠 𝑙𝑒𝑠 𝑐ℎ𝑒𝑓𝑠 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑙𝑙𝑎𝑔𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝐺𝑢𝑖𝑏𝑒́𝑟𝑜𝑢𝑎, 𝐷𝑖𝑔𝑛𝑎𝑔𝑜 𝑒𝑡 𝐺𝑎𝑙𝑒́𝑏𝑟𝑒́, 𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛𝑡𝑠 𝑑𝑒𝑠 𝑢𝑠 𝑒𝑡 𝑐𝑜𝑢𝑡𝑢𝑚𝑒𝑠, 𝑛𝑜𝑢𝑠 𝑠𝑜𝑚𝑚𝑒𝑠 𝑣𝑒𝑛𝑢𝑠 𝑖𝑐𝑖 𝑐ℎ𝑒𝑧 𝑛𝑜𝑢𝑠 𝑎̀ 𝑀𝑎𝑚𝑎 𝑣𝑜𝑢𝑠 𝑠𝑜𝑢ℎ𝑎𝑖𝑡𝑒𝑧 𝑙𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑑𝑖𝑎𝑙 ‘’𝐴𝑌𝑂 𝑌𝐼𝐷𝐽𝐴, 𝑀𝐼𝑆𝑆𝐸́𝑅𝐸́’’, 𝐵𝑜𝑛𝑛𝑒 𝑎𝑟𝑟𝑖𝑣𝑒́𝑒 𝑃𝑟𝑒́𝑠𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡 𝐿𝑎𝑢𝑟𝑒𝑛𝑡 𝐺𝑏𝑎𝑔𝑏𝑜, 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑢𝑛𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑑𝑒 𝑛𝑜𝑠 𝑦𝑒𝑢𝑥. 𝑁𝑜𝑡𝑟𝑒 𝑒𝑠𝑝𝑜𝑖𝑟 !
𝑀𝑜𝑛𝑠𝑖𝑒𝑢𝑟 𝑙𝑒 𝑃𝑟𝑒́𝑠𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡, 𝑗𝑒 𝑛𝑒 𝑠𝑎𝑢𝑟𝑎𝑖𝑠 𝑐𝑙𝑜𝑟𝑒 𝑚𝑜𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑠 𝑠𝑎𝑛𝑠 𝑣𝑜𝑢𝑠 𝑓𝑒́𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑒𝑟 𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑡𝑜𝑢𝑠 𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑓𝑓𝑜𝑟𝑡𝑠 𝑖𝑛𝑙𝑎𝑠𝑠𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑣𝑜𝑢𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒𝑧 𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑙𝑎 𝑝𝑎𝑖𝑥 𝑒𝑡 𝑙𝑎 𝑟𝑒́𝑐𝑜𝑛𝑐𝑖𝑙𝑖𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑒𝑛 𝐶𝑜̂𝑡𝑒 𝑑’𝐼𝑣𝑜𝑖𝑟𝑒 𝑑𝑒𝑝𝑢𝑖𝑠 𝑣𝑜𝑡𝑟𝑒 𝑟𝑒𝑡𝑜𝑢𝑟 𝑎𝑢 𝑝𝑎𝑦𝑠. 𝑃𝑎𝑠 𝑝𝑙𝑢𝑠 𝑡𝑎𝑟𝑑 𝑞𝑢’𝑒𝑛 𝑑𝑒́𝑏𝑢𝑡 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑖𝑛𝑒, 𝑣𝑜𝑢𝑠 𝑎𝑣𝑒𝑧 𝑖𝑙𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑒́ 𝑌𝑎𝑚𝑜𝑢𝑠𝑠𝑜𝑢𝑘𝑟𝑜, 𝑛𝑜𝑡𝑟𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑜𝑙𝑖𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒 𝑑𝑒 𝑣𝑜𝑡𝑟𝑒 𝑝𝑟𝑒́𝑠𝑒𝑛𝑐𝑒 𝑎̀ 𝑙𝑎 𝑓𝑎𝑣𝑒𝑢𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑒́𝑟𝑒́𝑚𝑜𝑛𝑖𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑚𝑖𝑠𝑒 𝑑𝑢 𝑝𝑟𝑖𝑥 𝐻𝑜𝑢𝑝ℎ𝑜𝑢𝑒̈𝑡 𝐵𝑜𝑖𝑔𝑛𝑦 𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑙𝑎 𝑃𝑎𝑖𝑥. 𝑉𝑜𝑢𝑠 𝑣𝑒𝑛𝑒𝑧 𝑒𝑛𝑐𝑜𝑟𝑒 𝑢𝑛𝑒 𝑓𝑜𝑖𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑙𝑢𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑢𝑣𝑒𝑟 𝑎̀ 𝑙𝑎 𝑓𝑎𝑐𝑒 𝑑𝑢 𝑚𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑞𝑢𝑒 𝑣𝑜𝑢𝑠 𝑒̂𝑡𝑒𝑠 𝑢𝑛 𝑎𝑝𝑜̂𝑡𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑃𝑎𝑖𝑥.
𝑀𝑜𝑛𝑠𝑖𝑒𝑢𝑟 𝑙𝑒 𝑃𝑟𝑒́𝑠𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡, 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑒𝑡𝑡𝑒𝑧-𝑚𝑜𝑖 𝑑𝑒 𝑣𝑜𝑢𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑒𝑡𝑡𝑟𝑒 𝑢𝑛 𝑚𝑒𝑠𝑠𝑎𝑔𝑒 𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑑𝑒 𝐺𝑢𝑖𝑏𝑒́𝑟𝑜𝑢𝑎, 𝐷𝑖𝑔𝑛𝑎𝑔𝑜 𝑒𝑡 𝐺𝑎𝑙𝑒́𝑏𝑟𝑒́. 𝑀𝑜𝑛𝑠𝑖𝑒𝑢𝑟 𝑙𝑒 𝑝𝑟𝑒́𝑠𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡, 𝑣𝑜𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡𝑠 𝑚𝑒 𝑐ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒 𝑑𝑒 𝑣𝑜𝑢𝑠 𝑑𝑖𝑟𝑒 𝑞𝑢’𝑖𝑙𝑠 𝑜𝑛𝑡 𝑠𝑜𝑖𝑓 𝑑𝑒 𝑣𝑜𝑢𝑠 𝑣𝑜𝑖𝑟 𝑒𝑡 𝑑𝑒 𝑣𝑜𝑢𝑠 𝑡𝑜𝑢𝑐ℎ𝑒𝑟 » . À déclarer le porte-parole du chef du GUIDIGA.
Avant de répondre favorablement à l’invitation de ses hôtes, le Président Laurent Gbagbo dans son discours introductif, a honoré ses anciens camarades de lutte Akré Lucien, ex conseillé technique à la présidence, les officiers Kobri Remi et Guédé Zagahi sans oublier son médecin personnel Docteur Blé Christophe, tous des cadres du GUIDIGA.
« 𝑀𝑜𝑖 𝑗𝑒 𝑠𝑢𝑖𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑡 𝑑𝑒 𝑣𝑜𝑢𝑠 𝑣𝑜𝑖𝑟 𝑐𝑎𝑟 𝑑𝑜𝑐𝑡𝑒𝑢𝑟 𝐵𝑙𝑒́ 𝑚’𝑎 𝑝𝑎𝑠𝑠𝑒́ 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑞𝑢𝑒 𝑣𝑜𝑢𝑠 𝑑𝑒𝑣𝑟𝑖𝑒𝑧 𝑣𝑒𝑛𝑖𝑟 𝑒𝑡 𝑗’𝑒́𝑡𝑎𝑖𝑠 ℎ𝑒𝑢𝑟𝑒𝑢𝑥. 𝐽𝑒 𝑙𝑢𝑖 𝑎𝑖 𝑑𝑖𝑡 𝑞𝑢𝑒 𝑚𝑎𝑙ℎ𝑒𝑢𝑟𝑒𝑢𝑠𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑖𝑙 𝑛’𝑦 𝑎 𝑝𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑛𝑡 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑛𝑜𝑡𝑟𝑒 𝑟𝑜𝑢𝑡𝑒 𝑒𝑡 𝑙𝑒 𝐺𝑈𝐼𝐷𝐼𝐺𝐴. 𝑆𝑖𝑛𝑜𝑛 𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑎𝑙𝑙𝑒𝑟 𝑑𝑒 𝑀𝑎𝑚𝑎 𝑎̀ 𝐺𝑢𝑖𝑏𝑒́𝑟𝑜𝑢𝑎 𝑐̧𝑎 𝑐’𝑒𝑠𝑡 𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒 30 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑒𝑠 𝑎𝑢 𝑙𝑖𝑒𝑢 𝑑’𝑎𝑙𝑙𝑒𝑟 𝑝𝑎𝑠𝑠𝑒𝑟 𝑎̀ 𝐺𝑎𝑔𝑛𝑜𝑎 𝑝𝑢𝑖𝑠 𝑟𝑒𝑚𝑜𝑛𝑡𝑒𝑟 𝑠𝑢𝑟 𝑂𝑢𝑟𝑎𝑔𝑎ℎ𝑖𝑜. 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑑 𝑗’𝑒́𝑡𝑎𝑖𝑠 𝑃𝑟𝑒́𝑠𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡 𝑗’𝑎𝑣𝑎𝑖𝑠 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑒́ 𝑞𝑢’𝑜𝑛 𝑓𝑎𝑠𝑠𝑒 𝑐𝑒 𝑝𝑜𝑛𝑡 𝑚𝑎𝑖𝑠 𝑖𝑙 𝑛’𝑎 𝑝𝑎𝑠 𝑒́𝑡𝑒́ 𝑓𝑎𝑖𝑡. 𝑀𝑎𝑖𝑠 𝑐̧𝑎 𝑠𝑒𝑟𝑎 𝑓𝑎𝑖𝑡 𝑢𝑛 𝑗𝑜𝑢𝑟. 𝐽𝑒 𝑣𝑜𝑢𝑠 𝑠𝑎𝑙𝑢𝑒 𝑒𝑡 𝑗𝑒 𝑣𝑜𝑢𝑠 𝑟𝑒𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑒 𝑑’𝑒̂𝑡𝑟𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑢 𝑚𝑒 𝑣𝑜𝑖𝑟. 𝑉𝑜𝑢𝑠 𝑚’𝑎𝑣𝑒𝑧 𝑖𝑛𝑣𝑖𝑡𝑒́ ; 𝑚𝑎𝑖𝑠 𝑝𝑜𝑢𝑟𝑞𝑢𝑜𝑖 𝑣𝑜𝑢𝑠 𝑚’𝑖𝑛𝑣𝑖𝑡𝑒𝑧 𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑎𝑙𝑙𝑒𝑟 𝑐ℎ𝑒𝑧 𝑚𝑜𝑖 ? 𝐽𝑒 𝑣𝑎𝑖𝑠 𝑣𝑜𝑢𝑠 𝑑𝑖𝑟𝑒 𝑢𝑛𝑒 𝑐ℎ𝑜𝑠𝑒. 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑑 𝑒𝑛 1990, 𝑙𝑒 𝑚𝑢𝑙𝑡𝑖𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑠𝑚𝑒 𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑒𝑛𝑐𝑒́, 𝑐𝑒 𝑠𝑜𝑛𝑡 𝑙𝑒𝑠 𝑗𝑒𝑢𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝐺𝑢𝑖𝑏𝑒́𝑟𝑜𝑢𝑎 𝑞𝑢𝑖 𝑠𝑜𝑛𝑡 𝑣𝑒𝑛𝑢𝑠 𝑑’𝑎𝑏𝑜𝑟𝑑 𝑎𝑢𝑝𝑟𝑒̀𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑖 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑒 𝑣𝑜𝑙𝑜𝑛𝑡𝑎𝑖𝑟𝑒𝑠. 𝐽𝑒 𝑣𝑒𝑢𝑥 𝑐𝑖𝑡𝑒𝑟 𝐴𝑘𝑟𝑒́ 𝐿𝑢𝑐𝑖𝑒𝑛, 𝐾𝑜𝑏𝑟𝑖 𝑅𝑒𝑚𝑖, 𝐺𝑢𝑒́𝑑𝑒́ 𝑍𝑎𝑔𝑎ℎ𝑖 𝑒𝑡 𝐷𝑜𝑐𝑡𝑒𝑢𝑟 𝐵𝑙𝑒́ 𝐶ℎ𝑟𝑖𝑠𝑡𝑜𝑝ℎ𝑒. 𝐷𝑒 1990 𝑗𝑢𝑠𝑞𝑢’𝑒𝑛 2000, 10 𝑎𝑛𝑠 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡, 𝑖𝑙𝑠 𝑠𝑜𝑛𝑡 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑒́ 𝑎𝑣𝑒𝑐 𝑚𝑜𝑖 𝑒𝑡 𝑒𝑛 2000 𝑞𝑢𝑎𝑛𝑑 𝑗’𝑎𝑖 𝑔𝑎𝑔𝑛𝑒́ 𝑙𝑒𝑠 𝑒́𝑙𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠, 𝑗𝑒 𝑙𝑒𝑠 𝑎𝑖 𝑎𝑝𝑝𝑒𝑙𝑒́ 𝑜𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑙𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑎𝑢𝑝𝑟𝑒̀𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑖. 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑑 𝑜𝑛 𝑚𝑒 𝑑𝑖𝑡 𝐺𝑢𝑖𝑏𝑒́𝑟𝑜𝑢𝑎 𝑚’𝑖𝑛𝑣𝑖𝑡𝑒 ! 𝐽𝑒 𝑑𝑖𝑠 𝐺𝑢𝑖𝑏𝑒́𝑟𝑜𝑢𝑎 𝑐’𝑒𝑠𝑡 𝑐ℎ𝑒𝑧 𝑚𝑜𝑖 𝑑𝑜𝑛𝑐 𝑗𝑒 𝑣𝑎𝑖𝑠 𝑣𝑒𝑛𝑖𝑟 ». A répondu le Président Laurent Gbagbo.
La sous-préfecture de GUIBÉROUA compte 2 cantons. Le canton Dri avec 14 villages est constitué des tribus Latébré, Kpogrobré, Dri intérieur et Zoukoubré. Le canton Krihiri avec 9 villages est constitué des tribus Irita et Krizohoa. Dans la Sous-préfecture de DIGNAGO avec 7 villages, nous avons le canton Gotibo constitué des tribus Lossom et Gotibo. Enfin, dans la Sous-préfecture de GALÉBRÉ, nous avons le canton Dakua constitué de 5 villages.
Dans les semaines à venir, le GUIDIGA recevra la visite du Président LAURENT GBAGBO ; ainsi les populations de GUIBÉROUA, DIGNAGO et GALÉBRÉ pourront le voir, échanger avec lui et le toucher.