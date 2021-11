Côte d’Ivoire : Laurent Gbagbo fait de graves révélations sur la crise de 2002

Le Président Laurent Gbagbo, ex Président ivoirien (2000-2011), acquitté cette année par la Cour pénale internationale, livre sa vision du panafricanisme, de la réforme du franc CFA et revient sur le soutien de Paris à la rébellion qui a alimenté près de dix ans de guerre civile. 𝗘𝗡𝗧𝗥𝗘𝗧𝗜𝗘𝗡.

𝗠𝗔𝗥𝗖 𝗗𝗘 𝗠𝗜𝗥𝗔𝗠𝗢𝗡 : Vous venez de lancer le Parti des peuples africains-Côte d’Ivoire (PPA-CI). Quelle différence avec le Front populaire ivoirien (FPI), fondé dans la clandestinité au début des années 1980, et quel sens donnez-vous au panafricanisme en 2021 ?

𝗟𝗔𝗨𝗥𝗘𝗡𝗧 𝗚𝗕𝗔𝗚𝗕𝗢 : 𝐴̀ 𝑙’𝑒́𝑝𝑜𝑞𝑢𝑒, 𝑙𝑎 𝐶𝑜̂𝑡𝑒 𝑑’𝐼𝑣𝑜𝑖𝑟𝑒 𝑒́𝑡𝑎𝑖𝑡 𝑑𝑎𝑛𝑠 𝑢𝑛 𝑠𝑦𝑠𝑡𝑒̀𝑚𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖 𝑢𝑛𝑖𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑡 𝑖𝑙 𝑓𝑎𝑙𝑙𝑎𝑖𝑡 𝑙𝑢𝑡𝑡𝑒𝑟 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑐𝑒𝑙𝑎. 𝐶’𝑒́𝑡𝑎𝑖𝑡 𝑛𝑜𝑡𝑟𝑒 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡𝑖𝑓 𝑝𝑟𝑖𝑛𝑐𝑖𝑝𝑎𝑙. 𝐴𝑢𝑗𝑜𝑢𝑟𝑑’ℎ𝑢𝑖, 𝑐𝑒𝑡𝑡𝑒 𝑝ℎ𝑎𝑠𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑙𝑢𝑡𝑡𝑒 𝑒𝑠𝑡 𝑑𝑒́𝑝𝑎𝑠𝑠𝑒́𝑒 𝑚𝑒̂𝑚𝑒 𝑠𝑖 𝑛𝑜𝑢𝑠 𝑛𝑒 𝑝𝑜𝑢𝑣𝑜𝑛𝑠 𝑝𝑎𝑠 𝑑𝑖𝑟𝑒 𝑞𝑢𝑒 𝑛𝑜𝑢𝑠 𝑣𝑖𝑣𝑜𝑛𝑠 𝑒𝑛𝑐𝑜𝑟𝑒 𝑒𝑛 𝑑𝑒́𝑚𝑜𝑐𝑟𝑎𝑡𝑖𝑒. 𝐶𝑒 𝑞𝑢𝑖 𝑒𝑠𝑡 𝑒𝑛 𝑗𝑒𝑢 𝑚𝑎𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑎𝑛𝑡, 𝑐’𝑒𝑠𝑡 𝑙𝑎 𝑙𝑢𝑡𝑡𝑒 𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑦𝑠 𝑎𝑓𝑟𝑖𝑐𝑎𝑖𝑛𝑠, 𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑙𝑒𝑢𝑟 𝑐𝑜𝑜𝑝𝑒́𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑒𝑡 𝑙𝑒𝑢𝑟 𝑣𝑒́𝑟𝑖𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑒́𝑝𝑒𝑛𝑑𝑎𝑛𝑐𝑒. 𝐶𝑒 𝑛𝑜𝑢𝑣𝑒𝑎𝑢 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖, 𝑛𝑜𝑢𝑠 𝑙’𝑎𝑣𝑜𝑛𝑠 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑡𝑜𝑢𝑟𝑛𝑒́ 𝑟𝑒́𝑠𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑣𝑒𝑟𝑠 𝑙𝑒 𝑝𝑎𝑛𝑎𝑓𝑟𝑖𝑐𝑎𝑛𝑖𝑠𝑚𝑒, 𝑐𝑎𝑟 𝑛𝑜𝑠 𝐸́𝑡𝑎𝑡𝑠 𝑎𝑓𝑟𝑖𝑐𝑎𝑖𝑛𝑠 𝑠𝑜𝑛𝑡 𝑡𝑟𝑜𝑝 𝑝𝑒𝑡𝑖𝑡𝑠 𝑙𝑒𝑠 𝑢𝑛𝑠 𝑝𝑎𝑟 𝑟𝑎𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡 𝑎𝑢𝑥 𝑎𝑢𝑡𝑟𝑒𝑠 𝑒𝑡 𝑝𝑎𝑟 𝑟𝑎𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡 𝑎̀ 𝑙𝑒𝑢𝑟𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒𝑛𝑎𝑖𝑟𝑒𝑠 𝑒𝑥𝑡𝑒́𝑟𝑖𝑒𝑢𝑟𝑠. 𝐼𝑙 𝑓𝑎𝑢𝑡 𝑟𝑒́𝑢𝑠𝑠𝑖𝑟 𝑙’𝑈𝑛𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑠 𝐸́𝑡𝑎𝑡𝑠 𝑎𝑓𝑟𝑖𝑐𝑎𝑖𝑛𝑠 𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑞𝑢𝑒 𝑛𝑜𝑢𝑠 𝑝𝑢𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑒𝑟 𝑒𝑛𝑠𝑒𝑚𝑏𝑙𝑒 𝑑𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑎𝑡𝑠. 𝑁𝑜𝑢𝑠 𝑛𝑒 𝑝𝑒𝑠𝑜𝑛𝑠 𝑝𝑎𝑠 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑧 𝑓𝑎𝑐𝑒 𝑎𝑢𝑥 𝐸́𝑡𝑎𝑡𝑠-𝑈𝑛𝑖𝑠 𝑜𝑢 𝑎̀ 𝑙𝑎 𝐶ℎ𝑖𝑛𝑒. 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑒𝑙𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡, 𝑛𝑜𝑢𝑠 𝑛𝑒 𝑝𝑜𝑢𝑣𝑜𝑛𝑠 𝑚𝑜𝑏𝑖𝑙𝑖𝑠𝑒𝑟 𝑞𝑢𝑒 𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑒𝑡𝑖𝑡𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑠𝑠𝑜𝑢𝑟𝑐𝑒𝑠. 𝐽𝑒 𝑛𝑒 𝑣𝑒𝑢𝑥 𝑝𝑎𝑠 𝑑𝑜𝑛𝑛𝑒𝑟 𝑑’𝑒𝑥𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒 𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑛𝑒 𝑓𝑟𝑜𝑖𝑠𝑠𝑒𝑟 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑛𝑒, 𝑚𝑎𝑖𝑠 𝑣𝑜𝑢𝑠 𝑣𝑜𝑦𝑒𝑧 𝑏𝑖𝑒𝑛 𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑒𝑟𝑡𝑎𝑖𝑛𝑠 𝑝𝑎𝑦𝑠 𝑠𝑜𝑛𝑡 𝑠𝑖 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑠𝑐𝑢𝑙𝑒𝑠… 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑑 𝑗’𝑒́𝑡𝑎𝑖𝑠 𝑐ℎ𝑒𝑓 𝑑’𝐸́𝑡𝑎𝑡, 𝑙𝑜𝑟𝑠 𝑑’𝑢𝑛𝑒 𝑣𝑖𝑠𝑖𝑡𝑒 𝑜𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑒𝑛 𝐶ℎ𝑖𝑛𝑒, 𝑎𝑢-𝑑𝑒𝑙𝑎̀ 𝑑𝑢 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑜𝑐𝑜𝑙𝑒, 𝑎̀ 𝑙’𝑖𝑛𝑡𝑒́𝑟𝑖𝑒𝑢𝑟 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑖-𝑚𝑒̂𝑚𝑒 𝑗𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑖𝑠 𝑏𝑖𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑑𝑖𝑓𝑓𝑒́𝑟𝑒𝑛𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑢𝑖𝑠𝑠𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑛𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑢𝑥 𝑝𝑎𝑦𝑠. 𝑁𝑜𝑢𝑠 𝑟𝑒𝑝𝑟𝑒́𝑠𝑒𝑛𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑑𝑒𝑢𝑥 𝐸́𝑡𝑎𝑡𝑠, 𝑐𝑒𝑟𝑡𝑒𝑠, 𝑚𝑎𝑖𝑠 𝑒́𝑣𝑖𝑑𝑒𝑚𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑝𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑒̂𝑚𝑒 𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛. 𝐸𝑛 𝐴𝑓𝑟𝑖𝑞𝑢𝑒, 𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑦𝑠 𝑑𝑜𝑛𝑡 𝑜𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑙𝑒, 𝑐𝑒𝑢𝑥 𝑞𝑢𝑖 𝑝𝑎𝑟𝑣𝑖𝑒𝑛𝑛𝑒𝑛𝑡 𝑎̀ 𝑒́𝑚𝑒𝑟𝑔𝑒𝑟, 𝑐𝑒 𝑠𝑜𝑛𝑡 𝑙𝑒 𝑁𝑖𝑔𝑒𝑟𝑖𝑎, 𝑙’𝐴𝑓𝑟𝑖𝑞𝑢𝑒 𝑑𝑢 𝑆𝑢𝑑, 𝑙’𝐸́𝑔𝑦𝑝𝑡𝑒, 𝑙’𝐴𝑛𝑔𝑜𝑙𝑎, 𝑒𝑡𝑐. 𝑁𝑜𝑢𝑠 𝑠𝑜𝑚𝑚𝑒𝑠 𝑢𝑛𝑒 𝑠𝑢𝑐𝑐𝑒𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑑’𝐸́𝑡𝑎𝑡𝑠 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑠𝑐𝑢𝑙𝑒𝑠, 𝑒𝑡 𝑑𝑜𝑛𝑐 𝑛𝑜𝑢𝑠 𝑝𝑜𝑢𝑣𝑜𝑛𝑠 𝑝𝑒𝑢 𝑑𝑒 𝑐ℎ𝑜𝑠𝑒 𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑛𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑟𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠, 𝑒𝑡 𝑑𝑎𝑛𝑠 𝑙𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑟𝑡 𝑑𝑒𝑠 𝑛𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠, 𝑛𝑜𝑢𝑠 𝑛𝑒 𝑠𝑜𝑚𝑚𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑞𝑢𝑒 𝑟𝑖𝑒𝑛.

𝗠𝗔𝗥𝗖 𝗗𝗘 𝗠𝗜𝗥𝗔𝗠𝗢𝗡 : De nombreux dirigeants africains ont eu ce rêve panafricain qui ne s’est jamais réalisé. Comment le mener à terme ?

𝗟𝗔𝗨𝗥𝗘𝗡𝗧 𝗚𝗕𝗔𝗚𝗕𝗢 : 𝐶’𝑒𝑠𝑡 𝑣𝑟𝑎𝑖 𝑞𝑢𝑒 𝑑𝑒𝑠 𝑔𝑒𝑛𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑒 𝐾𝑤𝑎𝑚𝑒 𝑁𝑘𝑟𝑢𝑚𝑎ℎ (𝑝𝑟𝑒́𝑠𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡 𝑑𝑢 𝐺ℎ𝑎𝑛𝑎 𝑟𝑒𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑒́ 𝑒𝑛 1966 – 𝑁𝐷𝐿𝑅) 𝑙’𝑎 𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒́ 𝑎𝑣𝑎𝑛𝑡 𝑛𝑜𝑢𝑠, 𝑜𝑢 𝑁𝑎𝑠𝑠𝑒𝑟 𝑎𝑣𝑒𝑐 𝑙𝑒 𝑝𝑎𝑛𝑎𝑟𝑎𝑏𝑖𝑠𝑚𝑒. 𝑈𝑛 𝑟𝑒̂𝑣𝑒, 𝑖𝑙 𝑓𝑎𝑢𝑡 𝑑’𝑎𝑏𝑜𝑟𝑑 𝑙𝑒 𝑑𝑖𝑟𝑒 𝑒𝑡 𝑙𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑢𝑙𝑒𝑟. 𝐸𝑛𝑠𝑢𝑖𝑡𝑒, 𝑖𝑙 𝑓𝑎𝑢𝑡 𝑠𝑒 𝑏𝑎𝑡𝑡𝑟𝑒 𝑒𝑡 𝑙𝑢𝑡𝑡𝑒𝑟. 𝑉𝑜𝑢𝑠 𝑑𝑖𝑡𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑑’𝑎𝑢𝑡𝑟𝑒𝑠 𝑙’𝑜𝑛𝑡 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑢𝑙𝑒́ 𝑎𝑣𝑎𝑛𝑡 𝑚𝑜𝑖, 𝑐’𝑒𝑠𝑡 𝑣𝑟𝑎𝑖, 𝑚𝑎𝑖𝑠 𝑣𝑜𝑦𝑒𝑧 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑖𝑙𝑠 𝑜𝑛𝑡 𝑓𝑖𝑛𝑖 ! 𝑇𝑜𝑢𝑠 𝑜𝑢 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑞𝑢𝑒 𝑜𝑛𝑡 𝑒́𝑡𝑒́ 𝑟𝑒𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑒́𝑠 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡, 𝑞𝑢’𝑖𝑙 𝑠’𝑎𝑔𝑖𝑠𝑠𝑒 𝑑𝑒 𝑁𝑘𝑟𝑢𝑚𝑎ℎ 𝑜𝑢 𝑑𝑒 𝑀𝑜𝑑𝑖𝑏𝑜 𝐾𝑒𝑖̈𝑡𝑎 (𝑝𝑟𝑒́𝑠𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡 𝑑𝑢 𝑀𝑎𝑙𝑖 𝑟𝑒𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑒́ 𝑒𝑛 1968 – 𝑁𝐷𝐿𝑅). 𝐶𝑒𝑟𝑡𝑎𝑖𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑢𝑖𝑠𝑠𝑎𝑛𝑐𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛𝑡 𝑓𝑎𝑟𝑜𝑢𝑐ℎ𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑐𝑒𝑡𝑡𝑒 𝑎𝑚𝑏𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑝𝑎𝑛𝑎𝑓𝑟𝑖𝑐𝑎𝑖𝑛𝑒. 𝑀𝑎𝑖𝑠 𝑛𝑜𝑢𝑠 𝑑𝑒𝑣𝑜𝑛𝑠 𝑟𝑒́𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑟 𝑒𝑡 𝑝𝑜𝑢𝑟𝑠𝑢𝑖𝑣𝑟𝑒 𝑙𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑎𝑡, 𝑛𝑒 𝑗𝑎𝑚𝑎𝑖𝑠 𝑏𝑎𝑖𝑠𝑠𝑒𝑟 𝑙𝑒𝑠 𝑏𝑟𝑎𝑠.

𝗠𝗔𝗥𝗖 𝗗𝗘 𝗠𝗜𝗥𝗔𝗠𝗢𝗡 :Dans quel état avez-vous retrouvé votre pays après votre longue période d’incarcération à la Cour pénale internationale (CPI) ?

𝗟𝗔𝗨𝗥𝗘𝗡𝗧 𝗚𝗕𝗔𝗚𝗕𝗢 : 𝐽𝑒 𝑛𝑒 𝑝𝑒𝑢𝑥 𝑝𝑎𝑠 𝑒𝑛𝑐𝑜𝑟𝑒 𝑗𝑢𝑔𝑒𝑟 𝑙𝑒 𝑏𝑖𝑙𝑎𝑛 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑛 𝑠𝑢𝑐𝑐𝑒𝑠𝑠𝑒𝑢𝑟. 𝐽𝑒 𝑣𝑖𝑒𝑛𝑠 𝑑’𝑎𝑟𝑟𝑖𝑣𝑒𝑟 𝑒𝑡 𝑚𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑜𝑟𝑖𝑡𝑒́ 𝑒́𝑡𝑎𝑖𝑡 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑒́𝑒𝑟 𝑚𝑜𝑛 𝑛𝑜𝑢𝑣𝑒𝑎𝑢 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖. 𝑀𝑎𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑎𝑛𝑡, 𝑗𝑒 𝑣𝑎𝑖𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑒𝑛𝑐𝑒𝑟 𝑎̀ 𝑚𝑒𝑡𝑡𝑟𝑒 𝑚𝑜𝑛 𝑛𝑒𝑧 𝑑𝑎𝑛𝑠 𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑜𝑠𝑠𝑖𝑒𝑟𝑠. 𝑀𝑎𝑖𝑠 𝑙’𝑢𝑛𝑒 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑖𝑛𝑐𝑖𝑝𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑠𝑜𝑢𝑟𝑐𝑒𝑠 𝑑’𝑖𝑛𝑞𝑢𝑖𝑒́𝑡𝑢𝑑𝑒, 𝑐’𝑒𝑠𝑡 𝑙’𝑖𝑚𝑚𝑒𝑛𝑠𝑒 𝑒𝑛𝑑𝑒𝑡𝑡𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑒𝑥𝑡𝑒́𝑟𝑖𝑒𝑢𝑟. 𝐶’𝑒𝑠𝑡 𝑢𝑛 𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡𝑠 𝑠𝑢𝑟 𝑙𝑒𝑞𝑢𝑒𝑙 𝑛’𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑞𝑢𝑒𝑙 𝑝𝑜𝑢𝑣𝑜𝑖𝑟 𝑎̀ 𝑣𝑒𝑛𝑖𝑟 𝑑𝑒𝑣𝑟𝑎 𝑠𝑒 𝑝𝑒𝑛𝑐ℎ𝑒𝑟 𝑎𝑣𝑒𝑐 𝑠𝑒́𝑟𝑖𝑒𝑢𝑥. 𝑁𝑜𝑢𝑠 𝑠𝑜𝑚𝑚𝑒𝑠 𝑒́𝑔𝑎𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑟𝑜𝑛𝑡𝑒́𝑠 𝑎̀ 𝑢𝑛𝑒 𝑡𝑟𝑒̀𝑠 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑝𝑜𝑢𝑠𝑠𝑒́𝑒 𝑑𝑒́𝑚𝑜𝑔𝑟𝑎𝑝ℎ𝑖𝑞𝑢𝑒 𝑞𝑢𝑖 𝑒𝑠𝑡 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑢𝑙𝑖𝑒̀𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑣𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑎̀ 𝐴𝑏𝑖𝑑𝑗𝑎𝑛, 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑒.

𝗠𝗔𝗥𝗖 𝗗𝗘 𝗠𝗜𝗥𝗔𝗠𝗢𝗡 : L’explosion de la dette, aggravée par la pandémie, risque d’entraîner de nouvelles politiques d’austérité. Quelles solutions un parti de gauche et panafricaniste comme le vôtre peut-il mettre sur la table ?

𝗟𝗔𝗨𝗥𝗘𝗡𝗧 𝗚𝗕𝗔𝗚𝗕𝗢 : 𝐽𝑒 𝑝𝑒𝑛𝑠𝑒 𝑞𝑢𝑒 𝑛𝑜𝑠 𝑝𝑎𝑦𝑠 𝑎𝑓𝑟𝑖𝑐𝑎𝑖𝑛𝑠 𝑜𝑛𝑡 𝑡𝑟𝑜𝑝 𝑓𝑎𝑐𝑖𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑢𝑟𝑠 𝑎𝑢 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑑𝑒 𝑙𝑒𝑢𝑟𝑠 𝑒́𝑐𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑟 𝑐𝑒𝑡𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑡𝑡𝑒 𝑒𝑥𝑡𝑒́𝑟𝑖𝑒𝑢𝑟𝑒. 𝐼𝑙 𝑓𝑎𝑢𝑡 𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟 𝑙𝑒𝑠 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑒́𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑏𝑖𝑙𝑖𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑠 𝑓𝑜𝑛𝑑𝑠 𝑝𝑢𝑏𝑙𝑖𝑐𝑠 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒𝑠 𝑎𝑣𝑒𝑐 𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒́𝑝𝑒𝑛𝑠𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑠𝑝𝑒𝑛𝑠𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑎̀ 𝑓𝑎𝑖𝑟𝑒. 𝐶’𝑒𝑠𝑡 𝑢𝑛 𝑒𝑥𝑒𝑟𝑐𝑖𝑐𝑒 𝑞𝑢𝑒 𝑛𝑜𝑢𝑠 𝑎𝑣𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑑𝑒́𝑗𝑎̀ 𝑓𝑎𝑖𝑡 𝑙𝑜𝑟𝑠𝑞𝑢𝑒 𝑗’𝑒́𝑡𝑎𝑖𝑠 𝑎𝑢 𝑝𝑜𝑢𝑣𝑜𝑖𝑟. 𝐸𝑛𝑠𝑢𝑖𝑡𝑒, 𝑛𝑜𝑢𝑠 𝑎𝑣𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑛𝑒́𝑔𝑜𝑐𝑖𝑒́ 𝑎𝑣𝑒𝑐 𝑙𝑒 𝐹𝑜𝑛𝑑𝑠 𝑚𝑜𝑛𝑒́𝑡𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 (𝐹𝑀𝐼) 𝑑𝑎𝑛𝑠 𝑙𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑟𝑒 𝑑𝑢 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑚𝑒 𝑃𝑃𝑇𝐸 (𝑝𝑎𝑦𝑠 𝑝𝑎𝑢𝑣𝑟𝑒𝑠 𝑡𝑟𝑒̀𝑠 𝑒𝑛𝑑𝑒𝑡𝑡𝑒́𝑠 – 𝑁𝐷𝐿𝑅), 𝑚𝑎𝑖𝑠 𝑜𝑛 𝑛𝑒 𝑝𝑒𝑢𝑡 𝑝𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑠𝑠𝑒𝑟 𝑛𝑜𝑡𝑟𝑒 𝑣𝑖𝑒 𝑎̀ 𝑓𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑐𝑒𝑙𝑎. 𝐵𝑒𝑎𝑢𝑐𝑜𝑢𝑝 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑦𝑠 𝑎𝑓𝑟𝑖𝑐𝑎𝑖𝑛𝑠 𝑟𝑖𝑠𝑞𝑢𝑒𝑛𝑡 𝑑𝑒 𝑠𝑒 𝑟𝑒𝑡𝑟𝑜𝑢𝑣𝑒𝑟 𝑑𝑎𝑛𝑠 𝑙𝑎 𝑠𝑖𝑡𝑢𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑙’𝐴𝑟𝑔𝑒𝑛𝑡𝑖𝑛𝑒 𝑖𝑙 𝑦 𝑎 𝑞𝑢𝑒𝑙𝑞𝑢𝑒𝑠 𝑎𝑛𝑛𝑒́𝑒𝑠. 𝑂𝑛 𝑣𝑎 𝑒𝑥𝑎𝑚𝑖𝑛𝑒𝑟 𝑙𝑎 𝑠𝑖𝑡𝑢𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛, 𝑚𝑎𝑖𝑠 𝑐𝑒 𝑞𝑢𝑖 𝑛𝑜𝑢𝑠 𝑠𝑒𝑚𝑏𝑙𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡, 𝑐’𝑒𝑠𝑡 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑚𝑖𝑛𝑢𝑒𝑟 𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒́𝑝𝑒𝑛𝑠𝑒𝑠 𝑛𝑜𝑛 𝑒𝑠𝑠𝑒𝑛𝑡𝑖𝑒𝑙𝑙𝑒𝑠.

𝗠𝗔𝗥𝗖 𝗗𝗘 𝗠𝗜𝗥𝗔𝗠𝗢𝗡 : Vous pensez aux dépenses militaires ?

𝗟𝗔𝗨𝗥𝗘𝗡𝗧 𝗚𝗕𝗔𝗚𝗕𝗢 : 𝑁𝑜𝑛, 𝑐’𝑒𝑠𝑡 𝑢𝑛𝑒 𝑣𝑟𝑎𝑖𝑒-𝑓𝑎𝑢𝑠𝑠𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛. 𝐼𝑙 𝑓𝑎𝑢𝑡 𝑞𝑢𝑒 𝑛𝑜𝑠 𝑝𝑎𝑦𝑠 𝑎𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑑𝑒𝑠 𝑎𝑟𝑚𝑒́𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑖 𝑠𝑜𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑗𝑜𝑢𝑒𝑟 𝑙𝑒𝑢𝑟 𝑟𝑜̂𝑙𝑒.

𝗠𝗔𝗥𝗖 𝗗𝗘 𝗠𝗜𝗥𝗔𝗠𝗢𝗡 : Un autre péril couve en Afrique de l’Ouest et en Côte d’Ivoire avec cette poussée djihadiste dont certaines racines remontent à la rébellion qui a dès 2002 séparé votre pays entre le Nord et le Sud. Confirmez-vous que cette problématique était déjà présente lorsque vous étiez président, et comment y faire face ?

𝗟𝗔𝗨𝗥𝗘𝗡𝗧 𝗚𝗕𝗔𝗚𝗕𝗢 : 𝐶𝑒𝑡𝑡𝑒 𝑚𝑒𝑛𝑎𝑐𝑒 𝑑𝑗𝑖ℎ𝑎𝑑𝑖𝑠𝑡𝑒, 𝑗’𝑒𝑛 𝑎𝑖 𝑝𝑟𝑖𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑒 𝑒𝑛 1992, 𝑏𝑖𝑒𝑛 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑡𝑒𝑚𝑝𝑠 𝑎𝑣𝑎𝑛𝑡 𝑞𝑢𝑒 𝑗𝑒 𝑠𝑜𝑖𝑠 𝑒́𝑙𝑢 𝑎̀ 𝑙𝑎 𝑡𝑒̂𝑡𝑒 𝑑𝑢 𝑝𝑎𝑦𝑠, 𝑙𝑜𝑟𝑠𝑞𝑢𝑒 𝑑𝑒𝑠 𝑐𝑎𝑚𝑎𝑟𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑙𝑖𝑒𝑛𝑠 𝑚’𝑎𝑣𝑎𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑎𝑙𝑒𝑟𝑡𝑒́ 𝑠𝑢𝑟 𝑐𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑙𝑒̀𝑚𝑒. 𝐸𝑙𝑙𝑒 𝑒́𝑡𝑎𝑖𝑡 𝑎𝑢𝑠𝑠𝑖 𝑎𝑣𝑒́𝑟𝑒́𝑒 𝑎𝑢 𝑁𝑖𝑔𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑎𝑣𝑒𝑐 𝐵𝑜𝑘𝑜 𝐻𝑎𝑟𝑎𝑚. 𝐸𝑙𝑙𝑒 𝑠’𝑒𝑠𝑡 𝑟𝑒𝑛𝑓𝑜𝑟𝑐𝑒́𝑒 𝑑𝑎𝑛𝑠 𝑙𝑒 𝑆𝑎ℎ𝑒𝑙 𝑎𝑣𝑒𝑐 𝑙’𝑎𝑠𝑠𝑎𝑠𝑠𝑖𝑛𝑎𝑡 𝑑𝑒 𝑀𝑜𝑢𝑎𝑚𝑚𝑎𝑟 𝐾𝑎𝑑ℎ𝑎𝑓𝑖 𝑒𝑛 2011 𝑒𝑡 𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑙’𝐸́𝑡𝑎𝑡 𝑙𝑖𝑏𝑦𝑒𝑛. 𝑃𝑜𝑢𝑟 𝑦 𝑓𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑓𝑎𝑐𝑒, 𝑛𝑜𝑢𝑠 𝑑𝑒𝑣𝑜𝑛𝑠 𝑚𝑜𝑏𝑖𝑙𝑖𝑠𝑒𝑟 𝑡𝑜𝑢𝑠 𝑙𝑒𝑠 𝐸́𝑡𝑎𝑡𝑠 𝑑’𝐴𝑓𝑟𝑖𝑞𝑢𝑒 𝑑𝑒 𝑙’𝑂𝑢𝑒𝑠𝑡, 𝑒𝑡 𝑛𝑒 𝑝𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑖𝑠𝑠𝑒𝑟 𝑙𝑎 𝑟𝑒́𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑙𝑒̀𝑚𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑞𝑢𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑙𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑖𝑛𝑠 𝑑𝑢 𝐺5 𝑆𝑎ℎ𝑒𝑙. 𝑆𝑖 𝑙𝑒 𝑀𝑎𝑙𝑖 𝑒𝑡 𝑙𝑒 𝐵𝑢𝑟𝑘𝑖𝑛𝑎 𝐹𝑎𝑠𝑜 𝑠𝑜𝑛𝑡 𝑚𝑒𝑛𝑎𝑐𝑒́𝑠, 𝑐𝑒𝑙𝑎 𝑠𝑖𝑔𝑛𝑖𝑓𝑖𝑒 𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑒 𝐺ℎ𝑎𝑛𝑎, 𝑙𝑎 𝐺𝑢𝑖𝑛𝑒́𝑒, 𝑙𝑎 𝐶𝑜̂𝑡𝑒 𝑑’𝐼𝑣𝑜𝑖𝑟𝑒 𝑜𝑢 𝑙𝑒 𝑆𝑒́𝑛𝑒́𝑔𝑎𝑙 𝑙𝑒 𝑠𝑜𝑛𝑡 𝑒́𝑔𝑎𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡. 𝑂𝑛 𝑛𝑒 𝑝𝑒𝑢𝑡 𝑝𝑎𝑠 𝑓𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑠𝑒𝑚𝑏𝑙𝑎𝑛𝑡 𝑑𝑒 𝑛𝑒 𝑝𝑎𝑠 𝑣𝑜𝑖𝑟 𝑐𝑒 𝑞𝑢𝑖 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒, 𝑛𝑜𝑢𝑠 𝑠𝑜𝑚𝑚𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑢𝑠 𝑑𝑎𝑛𝑠 𝑙𝑒 𝑚𝑒̂𝑚𝑒 𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐𝑒, 𝑒𝑡 𝑐𝑒𝑠 𝑑𝑗𝑖ℎ𝑎𝑑𝑖𝑠𝑡𝑒𝑠 𝑜𝑛𝑡 𝑑𝑒́𝑗𝑎̀ 𝑓𝑟𝑎𝑝𝑝𝑒́ 𝑝𝑙𝑢𝑠𝑖𝑒𝑢𝑟𝑠 𝑓𝑜𝑖𝑠 𝑖𝑐𝑖. 𝐸𝑛 2002, 𝑛𝑜𝑢𝑠 𝑠𝑎𝑣𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑞𝑢’𝑖𝑙 𝑦 𝑎𝑣𝑎𝑖𝑡 𝑑𝑒𝑠 𝑛𝑜𝑛-𝐼𝑣𝑜𝑖𝑟𝑖𝑒𝑛𝑠 𝑑𝑎𝑛𝑠 𝑙𝑎 𝑟𝑒́𝑏𝑒𝑙𝑙𝑖𝑜𝑛, 𝑒𝑡 𝑛𝑜𝑢𝑠 𝑠𝑎𝑣𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑒́𝑔𝑎𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑞𝑢𝑒 𝑑𝑒𝑠 𝐸́𝑡𝑎𝑡𝑠 𝑣𝑜𝑖𝑠𝑖𝑛𝑠 𝑝𝑟𝑒̂𝑡𝑎𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑙𝑒𝑢𝑟𝑠 𝑠𝑜𝑙𝑑𝑎𝑡𝑠 𝑎̀ 𝑐𝑒𝑡𝑡𝑒 𝑟𝑒́𝑏𝑒𝑙𝑙𝑖𝑜𝑛. 𝐴̀ 𝑙𝑎 𝐶𝑃𝐼 𝑚𝑒̂𝑚𝑒, 𝑗’𝑎𝑖 𝑝𝑢 𝑒́𝑐ℎ𝑎𝑛𝑔𝑒𝑟 𝑎𝑣𝑒𝑐 𝑑𝑒𝑠 𝑒́𝑙𝑒́𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠 𝑓𝑜𝑛𝑑𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙𝑖𝑠𝑡𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑖 𝑚’𝑜𝑛𝑡 𝑝𝑎𝑟𝑙𝑒́ 𝑑𝑒 𝑙𝑒𝑢𝑟 𝑖𝑚𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑒𝑛 𝐶𝑜̂𝑡𝑒 𝑑’𝐼𝑣𝑜𝑖𝑟𝑒.

𝗠𝗔𝗥𝗖 𝗗𝗘 𝗠𝗜𝗥𝗔𝗠𝗢𝗡 : Votre pays travaille à la mise en place de l’éco, censé remplacer le franc CFA, quelle différence faites-vous entre ces deux monnaies ? S’agit-il selon vous d’un simple changement cosmétique ?

𝗟𝗔𝗨𝗥𝗘𝗡𝗧 𝗚𝗕𝗔𝗚𝗕𝗢 : 𝐽’𝑒́𝑡𝑎𝑖𝑠 𝑒𝑛 𝑝𝑟𝑖𝑠𝑜𝑛 𝑙𝑜𝑟𝑠𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑙𝑒̀𝑚𝑒 𝑎 𝑒́𝑡𝑒́ 𝑎𝑏𝑜𝑟𝑑𝑒́. 𝐽𝑒 𝑠𝑜𝑢ℎ𝑎𝑖𝑡𝑒 𝑞𝑢’𝑜𝑛 𝑎𝑖𝑡 𝑙’𝑒́𝑐𝑜 𝑒𝑛 𝐴𝑓𝑟𝑖𝑞𝑢𝑒 𝑑𝑒 𝑙’𝑂𝑢𝑒𝑠𝑡, 𝑚𝑎𝑖𝑠 𝑎̀ 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑞𝑢’𝑖𝑙 𝑠’𝑎𝑔𝑖𝑠𝑠𝑒 𝑣𝑟𝑎𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑑’𝑢𝑛𝑒 𝑚𝑜𝑛𝑛𝑎𝑖𝑒 𝑎𝑓𝑟𝑖𝑐𝑎𝑖𝑛𝑒 𝑒𝑡 𝑛𝑜𝑛 𝑝𝑎𝑠 𝑑’𝑢𝑛𝑒 𝑐𝑜𝑝𝑖𝑒 𝑑𝑢 𝑓𝑟𝑎𝑛𝑐 𝐶𝐹𝐴. 𝐷𝑎𝑛𝑠 𝑙𝑒𝑠 𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑛𝑛𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑛𝑖𝑒𝑠 𝑎𝑓𝑟𝑖𝑐𝑎𝑖𝑛𝑒𝑠, 𝑛𝑜𝑢𝑠 𝑠𝑜𝑚𝑚𝑒𝑠 𝑙𝑒𝑠 𝑠𝑒𝑢𝑙𝑠 𝑎̀ 𝑞𝑢𝑖 𝑙𝑎 𝐹𝑟𝑎𝑛𝑐𝑒, 𝑒𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡, 𝑎 𝑙𝑎𝑖𝑠𝑠𝑒́ 𝑑𝑒𝑟𝑟𝑖𝑒̀𝑟𝑒 𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑢𝑛𝑒 𝑚𝑜𝑛𝑛𝑎𝑖𝑒. 𝐿𝑒𝑠 𝐵𝑟𝑖𝑡𝑎𝑛𝑛𝑖𝑞𝑢𝑒𝑠 𝑛’𝑜𝑛𝑡 𝑝𝑎𝑠 𝑐𝑟𝑒́𝑒́ 𝑢𝑛𝑒 𝑐𝑜𝑝𝑖𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑙𝑖𝑣𝑟𝑒 𝑠𝑡𝑒𝑟𝑙𝑖𝑛𝑔, 𝑙𝑒𝑠 𝑃𝑜𝑟𝑡𝑢𝑔𝑎𝑖𝑠 𝑛𝑜𝑛 𝑝𝑙𝑢𝑠 ! 𝐶’𝑒𝑠𝑡 𝑙𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑎𝑡 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑛𝑖𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑞𝑢𝑖 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑒 𝑎̀ 𝑡𝑟𝑎𝑣𝑒𝑟𝑠 𝑐𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑗𝑒𝑡 𝑑𝑒 𝑛𝑜𝑢𝑣𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑚𝑜𝑛𝑛𝑎𝑖𝑒 𝑞𝑢𝑖 𝑑𝑜𝑖𝑡 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑟𝑛𝑒𝑟 𝑡𝑜𝑢𝑠 𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑦𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐶𝑒́𝑑𝑒́𝑎𝑜, 𝑞𝑢’𝑖𝑙𝑠 𝑠𝑜𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑎𝑛𝑔𝑙𝑜𝑝ℎ𝑜𝑛𝑒𝑠, 𝑙𝑢𝑠𝑜𝑝ℎ𝑜𝑛𝑒𝑠, 𝑓𝑟𝑎𝑛𝑐𝑜𝑝ℎ𝑜𝑛𝑒𝑠…

𝗠𝗔𝗥𝗖 𝗗𝗘 𝗠𝗜𝗥𝗔𝗠𝗢𝗡 : Le procès des assassins de Thomas Sankara se déroule actuellement au Burkina Faso, qu’en attendez-vous alors que la Côte d’Ivoire de Félix Houphouët-Boigny est potentiellement impliquée et que Blaise Compaoré, principal accusé, s’est soustrait à la justice pour se réfugier dans votre pays ?

𝗟𝗔𝗨𝗥𝗘𝗡𝗧 𝗚𝗕𝗔𝗚𝗕𝗢 : 𝐽’𝑎𝑖 𝑟𝑒𝑛𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑒́ 𝑇ℎ𝑜𝑚𝑎𝑠 𝑆𝑎𝑛𝑘𝑎𝑟𝑎 𝑢𝑛𝑒 𝑠𝑒𝑢𝑙𝑒 𝑓𝑜𝑖𝑠, 𝑒𝑛 1984, 𝑑𝑎𝑛𝑠 𝑢𝑛 ℎ𝑜̂𝑡𝑒𝑙 𝑎̀ 𝑃𝑎𝑟𝑖𝑠. 𝐼𝑙 𝑒́𝑡𝑎𝑖𝑡 𝑣𝑒𝑛𝑢 𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑢𝑛𝑒 𝑟𝑒́𝑢𝑛𝑖𝑜𝑛 𝑒𝑡 𝑗’𝑦 𝑣𝑖𝑣𝑎𝑖𝑠 𝑎𝑙𝑜𝑟𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑥𝑖𝑙. 𝑇𝑜𝑢𝑡 𝑙𝑒 𝑚𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑙𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑒́ 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐶𝑜̂𝑡𝑒 𝑑’𝐼𝑣𝑜𝑖𝑟𝑒, 𝑚𝑎𝑖𝑠 𝑗’𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛𝑑𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑎 𝑗𝑢𝑠𝑡𝑖𝑐𝑒 𝑏𝑢𝑟𝑘𝑖𝑛𝑎𝑏𝑒́𝑒 𝑓𝑎𝑠𝑠𝑒 𝑠𝑜𝑛 𝑡𝑟𝑎𝑣𝑎𝑖𝑙 𝑒𝑡 𝑒́𝑡𝑎𝑏𝑙𝑖𝑠𝑠𝑒 𝑙𝑒𝑠 𝑓𝑎𝑖𝑡𝑠 𝑎𝑓𝑖𝑛 𝑞𝑢𝑒 𝑛𝑜𝑢𝑠 𝑠𝑜𝑟𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑒𝑛𝑓𝑖𝑛 𝑑𝑒𝑠 ℎ𝑦𝑝𝑜𝑡ℎ𝑒̀𝑠𝑒𝑠. 𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑟𝑛𝑎𝑛𝑡 𝐵𝑙𝑎𝑖𝑠𝑒 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑎𝑜𝑟𝑒́, 𝑖𝑙 𝑎 𝑒́𝑔𝑎𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑗𝑜𝑢𝑒́ 𝑢𝑛 𝑟𝑜̂𝑙𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡 𝑑𝑎𝑛𝑠 𝑙𝑎 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑒𝑡 𝑙𝑎 𝑚𝑖𝑠𝑒 𝑒𝑛 𝑟𝑜𝑢𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑟𝑒́𝑏𝑒𝑙𝑙𝑖𝑜𝑛 𝑞𝑢𝑖 𝑎 𝑑𝑒́𝑠𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑠𝑒́ 𝑚𝑜𝑛 𝑝𝑎𝑦𝑠, 𝑚𝑎𝑖𝑠 𝑐’𝑒𝑠𝑡 𝑢𝑛𝑒 𝑎𝑢𝑡𝑟𝑒 ℎ𝑖𝑠𝑡𝑜𝑖𝑟𝑒.

𝗠𝗔𝗥𝗖 𝗗𝗘 𝗠𝗜𝗥𝗔𝗠𝗢𝗡 : Un autre procès emblématique s’est déroulé cette année, celui du bombardement de Bouaké, en Côte d’Ivoire, par des mercenaires censés appartenir à votre armée, et qui avait provoqué la mort de neuf soldats français et entraîné en représailles la destruction de votre aviation. Avez-vous tout dit sur cette affaire ?

𝗟𝗔𝗨𝗥𝗘𝗡𝗧 𝗚𝗕𝗔𝗚𝗕𝗢 : 𝐶𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒̀𝑠 𝑎 𝑒́𝑡𝑒́ 𝑡𝑟𝑒̀𝑠 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑒 𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑒𝑠 𝐹𝑟𝑎𝑛𝑐̧𝑎𝑖𝑠 𝑠𝑒 𝑟𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛𝑡 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑒 𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑒𝑢𝑟 𝐸́𝑡𝑎𝑡 𝑓𝑎𝑖𝑡 𝑠𝑜𝑢𝑣𝑒𝑛𝑡 𝑑𝑎𝑛𝑠 𝑠𝑒𝑠 𝑒𝑥-𝑐𝑜𝑙𝑜𝑛𝑖𝑒𝑠. 𝐿𝑎 𝑗𝑢𝑔𝑒 𝑑’𝑖𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑆𝑎𝑏𝑖𝑛𝑒 𝐾ℎ𝑒𝑟𝑖𝑠, 𝑒𝑛 𝑐ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒 𝑑𝑢 𝑑𝑜𝑠𝑠𝑖𝑒𝑟, 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑒 𝑀𝑒 𝐽𝑒𝑎𝑛 𝐵𝑎𝑙𝑎𝑛, 𝑎𝑣𝑜𝑐𝑎𝑡 𝑑𝑒𝑠 𝑓𝑎𝑚𝑖𝑙𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑠 𝑣𝑖𝑐𝑡𝑖𝑚𝑒𝑠, 𝑠𝑜𝑛𝑡 𝑣𝑒𝑛𝑢𝑠 𝑚’𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑟𝑜𝑔𝑒𝑟 𝑎̀ 𝐿𝑎 𝐻𝑎𝑦𝑒. 𝐽’𝑎𝑖 𝑒𝑢 𝑝𝑙𝑎𝑖𝑠𝑖𝑟 𝑎̀ 𝑑𝑖𝑠𝑐𝑢𝑡𝑒𝑟 𝑎𝑣𝑒𝑐 𝑐𝑒𝑠 𝑔𝑒𝑛𝑠 𝑞𝑢𝑖 𝑎𝑣𝑎𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑖𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑒 𝑔𝑜𝑢𝑣𝑒𝑟𝑛𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑓𝑟𝑎𝑛𝑐̧𝑎𝑖𝑠 𝑎𝑣𝑎𝑖𝑡 𝑗𝑜𝑢𝑒́ 𝑢𝑛 𝑡𝑟𝑒̀𝑠 𝑚𝑎𝑢𝑣𝑎𝑖𝑠 𝑟𝑜̂𝑙𝑒 𝑑𝑎𝑛𝑠 𝑐𝑒𝑡𝑡𝑒 ℎ𝑖𝑠𝑡𝑜𝑖𝑟𝑒. 𝐿𝑎 𝑗𝑢𝑠𝑡𝑖𝑐𝑒 𝑎 𝑎𝑢 𝑚𝑜𝑖𝑛𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑖𝑠 𝑑’𝑜𝑢𝑣𝑟𝑖𝑟 𝑙𝑒𝑠 𝑦𝑒𝑢𝑥 𝑠𝑢𝑟 𝑙𝑒𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑒𝑢𝑟𝑠 𝑑𝑒 𝑙’𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒, 𝑠𝑢𝑟 𝑙𝑒 𝑓𝑎𝑖𝑡 𝑞𝑢’𝑜𝑛 𝑎𝑖𝑡 𝑎𝑟𝑟𝑒̂𝑡𝑒́ 𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑖𝑙𝑜𝑡𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑠𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑒 𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎𝑟𝑑𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑒𝑡 𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑎 𝐹𝑟𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑎𝑖𝑡 𝑜𝑏𝑠𝑡𝑖𝑛𝑒́𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑟𝑒𝑓𝑢𝑠𝑒́ 𝑑𝑒 𝑙𝑒𝑢𝑟 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑒𝑟 𝑑𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑡𝑒𝑠, 𝑎𝑣𝑎𝑛𝑡 𝑞𝑢’𝑖𝑙𝑠 𝑛𝑒 𝑠𝑜𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑟𝑒𝑙𝑎̂𝑐ℎ𝑒́𝑠 𝑑𝑎𝑛𝑠 𝑙𝑎 𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟𝑒. 𝐽’𝑎𝑖 𝑑𝑖𝑡 𝑡𝑜𝑢𝑡 𝑐𝑒 𝑞𝑢𝑒 𝑗𝑒 𝑠𝑎𝑣𝑎𝑖𝑠 𝑠𝑢𝑟 𝑐𝑒𝑡𝑡𝑒 ℎ𝑖𝑠𝑡𝑜𝑖𝑟𝑒. 𝐶’𝑒𝑠𝑡 𝑎̀ 𝑐𝑒𝑢𝑥 𝑞𝑢𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒́𝑔𝑒𝑎𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑙𝑎 𝑟𝑒́𝑏𝑒𝑙𝑙𝑖𝑜𝑛 𝑞𝑢’𝑖𝑙 𝑓𝑎𝑢𝑡 𝑝𝑜𝑠𝑒𝑟 𝑑𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠.

𝗠𝗔𝗥𝗖 𝗗𝗘 𝗠𝗜𝗥𝗔𝗠𝗢𝗡 : Emmanuel Macron a organisé un sommet Afrique-France, sans inviter les chefs d’État du continent, un dispositif censé enrayer la montée d’un puissant sentiment anti-Français dans les pays africains… Qu’avez-vous pensé de ce nouveau dispositif ?

𝗟𝗔𝗨𝗥𝗘𝗡𝗧 𝗚𝗕𝗔𝗚𝗕𝗢 : 𝐷𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑛𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑒𝑠 𝑎𝑣𝑒𝑐 𝑙𝑎 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑒́𝑡𝑒́ 𝑐𝑖𝑣𝑖𝑙𝑒 𝑝𝑒𝑢𝑣𝑒𝑛𝑡 𝑒̂𝑡𝑟𝑒 𝑡𝑟𝑒̀𝑠 𝑖𝑛𝑡𝑒́𝑟𝑒𝑠𝑠𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠, 𝑐𝑒𝑙𝑎 𝑝𝑒𝑢𝑡 𝑎𝑚𝑒𝑛𝑒𝑟 𝑑𝑒 𝑛𝑜𝑢𝑣𝑒𝑙𝑙𝑒𝑠 𝑖𝑑𝑒́𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑖𝑠 𝑖𝑙 𝑛𝑒 𝑝𝑒𝑢𝑡 𝑦 𝑎𝑣𝑜𝑖𝑟 𝑑𝑒 𝑑𝑒́𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑒𝑥𝑒́𝑐𝑢𝑡𝑜𝑖𝑟𝑒𝑠. 𝐴̀ 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑟 𝑑𝑢 𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑜𝑢̀ 𝑖𝑙 𝑛𝑒 𝑟𝑒́𝑢𝑛𝑖𝑡 𝑝𝑎𝑠 𝑙𝑒𝑠 𝑐ℎ𝑒𝑓𝑠 𝑑’𝐸́𝑡𝑎𝑡 𝑒𝑡 𝑑𝑒 𝑔𝑜𝑢𝑣𝑒𝑟𝑛𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡, 𝑗’𝑒𝑛 𝑝𝑒𝑛𝑠𝑒 𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑒 𝑛’𝑒́𝑡𝑎𝑖𝑡 𝑝𝑎𝑠 𝑢𝑛 𝑠𝑜𝑚𝑚𝑒𝑡 !

