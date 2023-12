Côte d’Ivoire : Laurent Gbagbo fait de nouvelles nominations au PPA-CI

Laurent Gbagbo vient de progresser à de nouvelles nominations au sein de son parti, le PPA-CI (Parti des peuples africains-Côte d’Ivoire).

Un communiqué officiel du PPA-CI (Parti des peuples africains-Côte d’Ivoire) indique que Laurent Gbagbo vient de progresser dans les nouvelles nominations. Ainsi, Assi Ndin Théodore a été nommé au poste de Premier secrétaire général adjoint en charge de la région de la Mé. Dans le même temps, Apo Gisèle Yapi est promue en tant que secrétaire nationale adjointe, chargée de l’audit et de l’implantation du parti.

Le secrétariat adjoint en charge du patronat est attribué à Bessé Dominique lorsque Samuel Harding est nommé secrétaire général adjoint en charge des mouvements et partis politiques alliés.

On peut dire qu’à deux ans de l’élection présidentielle, Laurent Gbagbo s’est engagé dans la dynamisation du PPA-CI. Il ne faut pas oublier que le parti de l’ancien président ivoirien a fait une mauvaise impression lors des élections municipales et régionales du samedi 2 septembre 2023. Les cadres du Parti des peuples africains-Côte d’Ivoire ont peiné à se faire élire devant le RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix).