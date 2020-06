Côte d’Ivoire: « Laurent Gbagbo ne peut pas être candidat à la présidentielle d’octobre 2020 », révèle Tiémoko Assale

Tiémoko Assale a expliqué le dimanche 14 juin 2020, pourquoi Laurent Gbagbo ne peut pas être candidat à la présidentielle d’octobre 2020.

Tiemoko Assale explique pourquoi Gbagbo ne peut pas être candidat selon l’article 4 du code électoral nouveau.

Article 4 du code électoral nouveau en question.

« Ne sont pas électeurs les individus frappés d’incapacité ou d’indignité notamment:

-les individus condamnés pour crimes;

-les individus condamnés à une peine d’emprisonnement sans sursis pour vol, escroquerie, abus de confiance, faux et usage de faux corruption et traffic d’influence, attentat aux moeurs;

-les faillis non réhabilités;

-les individus en état de contumace ;

-les interdits;

-les individus auxquels les tribunaux ont interdit le droit de vote et, plus généralement, ceux pour lesquels, les lois ont décidé cette interdiction. »

NB. Cet article 4 figurant dans le nouveau code electoral, n’est pas nouveau. Il est le même depuis 2000. Pour être candidat il faut être d’abord électeur. Si on ne remplit pas les conditions fixées par le code electoral pour être électeur, on ne peut pas être candidat.

Je n’ai rien inventé. Merci. Je me suis fondé strictement sur le droit. Maintenant pour les arrangements politiques, moi je ne tire pas de plans sur une comète.

